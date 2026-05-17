CompetitiveExams : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) सिव्हील सर्विसेस प्रिलिम्स परीक्षा २०२६ सीठी प्रवेशपत्र (Admit Card) जाहीर केले आहे. ज्या उमेद्वारांनी आपली अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली होती, ते यूपीएससीच्या upsconline.nic.in अधिकृत पोर्टलला जाऊन आपले हॉल तिकीट डाउनलोड करू शकतात. ही पूर्व परीक्षा २४ मे २०२६ रोजी देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रावर आयोजित केली आहे.
यूपीएससीच्या अधिसूचनेनुसार, उमेद्वार आपला नोंदणीकृत (Registered) मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी किंवा युनिक रजिस्ट्रेशन नंबरच्या (URN) सहाय्याने लॉगिन करून प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतात. आयोग या भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून एकूण ९३३ पदांवर नियुक्ती करणार आहे.
उमेद्वारांनी स्वत:चे नाव, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाईम (हजेरीची वेळ) आणि परीक्षेशी संबंधित मार्गदर्शक सूचना काळजीपूर्वक तपासून घ्याव्यात. तसेच प्रवेशपत्रात कोणत्याही प्रकारची चूक अढळल्यास उमेद्वारांनी त्वरित संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा.
परीक्षेच्या दिवशी उमेद्वारांनी प्रवेशपत्रासोबत (Admit Card) एक वैध फोटो ओळखपत्र सोबत नेणे बंधनकारक असेल. हॉल तिकिटाशिवाय कोणत्याही उमेद्वाराला परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच ऐनवेळी कोणत्याही तांत्रिक अडचण आणि सर्व्हर डाऊनची समस्येला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी आपले प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घ्यावे. तसेच परीक्षेला बसण्यापूर्वी मार्गदर्शक सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करावे.
