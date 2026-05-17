UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

UPSC नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ चे प्रवेशपत्र (Admit Card) जाहीर झाले आहे. ९३३ पदांसाठी २४ मे रोजी होणाऱ्या परीक्षेचे हॉल तिकीट डाऊनलोड करण्याची सोपी पद्धत पहा.

Updated On: May 17, 2026 | 10:03 AM
CompetitiveExams : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) सिव्हील सर्विसेस प्रिलिम्स परीक्षा २०२६ सीठी प्रवेशपत्र (Admit Card) जाहीर केले आहे. ज्या उमेद्वारांनी आपली अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली होती, ते यूपीएससीच्या  upsconline.nic.in अधिकृत पोर्टलला जाऊन आपले हॉल तिकीट डाउनलोड करू शकतात. ही पूर्व परीक्षा २४ मे २०२६ रोजी देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रावर आयोजित केली आहे.

यूपीएससीच्या अधिसूचनेनुसार, उमेद्वार आपला नोंदणीकृत (Registered) मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी किंवा युनिक रजिस्ट्रेशन नंबरच्या (URN)  सहाय्याने लॉगिन करून प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतात. आयोग या भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून एकूण ९३३ पदांवर नियुक्ती करणार आहे.

प्रवेशपत्रातील ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी तपासून घ्या.

उमेद्वारांनी स्वत:चे नाव, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाईम (हजेरीची वेळ) आणि परीक्षेशी संबंधित मार्गदर्शक सूचना काळजीपूर्वक तपासून घ्याव्यात. तसेच प्रवेशपत्रात कोणत्याही प्रकारची चूक अढळल्यास उमेद्वारांनी त्वरित संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा.

परीक्षा केंद्रावर ही‘  कागदपत्रे नेणे अनिवार्य

परीक्षेच्या दिवशी उमेद्वारांनी प्रवेशपत्रासोबत (Admit Card) एक वैध फोटो ओळखपत्र सोबत नेणे बंधनकारक असेल. हॉल तिकिटाशिवाय कोणत्याही उमेद्वाराला परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच ऐनवेळी कोणत्याही तांत्रिक अडचण आणि सर्व्हर डाऊनची समस्येला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी आपले प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घ्यावे. तसेच परीक्षेला बसण्यापूर्वी मार्गदर्शक सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करावे.

असे डाऊनलोड करा प्रवेशपत्र (Step-by-Step Process):

  • प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा.
  • सर्वात आधी उमेद्वारांनी यूपीएससीच्या upsconline.nic.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी.
  • यानंतर होमपेजवर दिसणाऱ्या “e-Admit Card: Civil Services (Preliminary) Examination, 2026” या लिंकवर क्लिक करावे.
  • आता लॉगिन पेजवर जाऊन आपली आवश्यक माहिती भरावी.
  • लॉगिन केल्यावर स्क्रिनवर आपले प्रवेशपत्र दिसेल ते डाऊनलोड करावे आणि त्याची प्रिंटआउट काढून घ्यावी.

Published On: May 17, 2026 | 10:03 AM

