Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

भारत आपल्या देशांतर्गत गरजांचा एक मोठा भाग परदेशातून आयात केलेल्या खाद्यतेलांच्या माध्यमातून पूर्ण करतो. पाम तेल, सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेल यांसारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात या वस्तूंच्या किमती वाढल्या, किंवा सरकारने त्यांच्यावर आकारले जाणारे आयात शुल्क वाढवले, तर कंपन्यांचा Import Duty वाढतो. हा अतिरिक्त खर्च हळूहळू ग्राहकांवर लादला जातो. याचा प्रत्यक्ष परिणाम घरांच्या स्वयंपाकघराच्या बजेटवर स्पष्टपणे दिसून येतो. नेमक्या याच कारणामुळे स्वयंपाकाची तेले, डाळी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती अनेकदा अचानक वाढतात अगदी जेव्हा सर्वसामान्य जनतेला असे वाटते की देशात या वस्तूंचा प्रत्यक्षात कोणताही तुटवडा नाही.
जेव्हा सरकार परदेशातून Import केलेल्या वस्तूंवर कर वाढवते, तेव्हा त्यामागील उद्देश अनेकदा देशांतर्गत उद्योगांना चालना देणे हा असतो. पण या कृतीचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर एक दुय्यम परिणामही होतो. उदाहरणार्थ, जर आयात केलेल्या खाद्यतेलांवरील कर वाढवला, तर कंपन्यांना तीच तेले अधिक किमतीला खरेदी करणे भाग पडते. त्यानंतर, ही वाढलेली किंमत किरकोळ बाजारात ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. त्याचप्रमाणे, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे वाहतूक अधिक महाग होते. जेव्हा वाहतुकीचा खर्च वाढतो, तेव्हा भाज्या, दूध, डाळी आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतीही वाढू लागतात. घटनांच्या या संपूर्ण साखळीमुळे किरकोळ महागाईत वाढ होते.
महागाईचा सर्वाधिक परिणाम हा मध्यमवर्गीय आणि अल्प-उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर होतो. जर खाद्यतेल, डाळी, गॅस सिलिंडर्स आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महाग झाल्या, तर कुटुंबांचे मासिक बजेट कोलमडू लागते. अनेक घरांमध्ये परिस्थिती इतकी बिकट होते की, लोकांना एकतर आपल्या खर्चात कपात करणे भाग पडते किंवा आपल्या बचतीचा वापर करावा लागतो. तज्ञांच्या मते, आयातीवरील मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्व पाहता, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलांचे परिणाम भारताच्या देशांतर्गत बाजारातही वेगाने जाणवू लागतात. नेमक्या याच कारणामुळे, डॉलरचे मूल्य, जागतिक बाजारातील कल आणि सरकारची कर धोरणे यांसारखे आर्थिक घटक थेट सामान्यांच्या खिशावर परिणाम करतात.
आर्थिक तज्ज्ञांचे असे प्रतिपादन आहे की, निर्यात-आयात आकडेवारी केवळ व्यावसायिक किंवा गुंतवणूकदारांसाठीच नसते; तर सर्वसामान्य जनतेसाठीही ती अत्यंत महत्त्वाची असते. जर आयातीचे प्रमाण सातत्याने वाढत असेल विशेषतः परदेशातून येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचा ओघ वाढला असेल तर त्यामुळे भविष्यात महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याउलट, निर्यातीमध्ये वाढ झाल्यास देशात परकीय चलन येते आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते. थोडक्यात सांगायचे तर, परकीय व्यापाराची आकडेवारी आगामी काळात तुमच्या स्वयंपाकघरातील खर्च, इंधनाचे दर आणि कौटुंबिक बजेटवर काय परिणाम करू शकते, याचे संकेत देते. परिणामी, आर्थिक बातम्या आता केवळ मोठ्या उद्योगपतींपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत; तर त्या प्रत्येक कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनाशी अविभाज्यपणे जोडल्या गेल्या आहेत.
