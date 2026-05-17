Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • What Is Import Duty How Tax Hike On Foreign Goods Impacts Consumers Pocket Marathi News

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

सरकार निर्यात-आयातीची आकडेवारी जाहीर करते, तेव्हा त्यातून देश जगाला किती वस्तूंची विक्री करत आहे आणि परदेशातून किती वस्तूंची खरेदी करत आहे, याचे प्रमाण स्पष्ट होते. अंतिमतः, हीच आकडेवारी महागाई, व्यापारी तूट आणि सर्वसामान्य जनतेच्या खर्चाच्या पद्धतींवर परिणाम करते. पण नेमका कसा परिणाम होतो समजून घेऊयात.

Updated On: May 17, 2026 | 10:52 AM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अर्थव्यवस्थेत Export-Import ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची
  • Import वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा स्वयंपाकघरावर परिणाम
  • Tax मधील वाढीमुळे महागाई का वाढते?
What is import duty : कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत Export-Import ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. Export चा अर्थ भारतातून इतर देशांना वस्तू पाठवणे असा होतो, तर Importमध्ये परदेशातून वस्तू देशात आणण्याचा समावेश होतो. भारत विविध प्रकारच्या उत्पादनांची निर्यात करतो; पण खाद्यतेले, काही विशिष्ट डाळी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि कच्च्या तेलासारख्या अनेक अत्यावश्यक वस्तूंसाठी तो आजही इतर देशांवर अवलंबून आहे. जेव्हा सरकार निर्यात-आयातीची आकडेवारी जाहीर करते, तेव्हा त्यातून देश जगाला किती वस्तूंची विक्री करत आहे आणि परदेशातून किती वस्तूंची खरेदी करत आहे, याचे प्रमाण स्पष्ट होते. अंतिमतः, हीच आकडेवारी महागाई, व्यापारी तूट आणि सर्वसामान्य जनतेच्या खर्चाच्या पद्धतींवर परिणाम करते. पण नेमका कसा परिणाम होतो समजून घेऊयात.

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या

Import वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा स्वयंपाकघरावर परिणाम

भारत आपल्या देशांतर्गत गरजांचा एक मोठा भाग परदेशातून आयात केलेल्या खाद्यतेलांच्या माध्यमातून पूर्ण करतो. पाम तेल, सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेल यांसारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात या वस्तूंच्या किमती वाढल्या, किंवा सरकारने त्यांच्यावर आकारले जाणारे आयात शुल्क वाढवले, तर कंपन्यांचा Import Duty वाढतो. हा अतिरिक्त खर्च हळूहळू ग्राहकांवर लादला जातो. याचा प्रत्यक्ष परिणाम घरांच्या स्वयंपाकघराच्या बजेटवर स्पष्टपणे दिसून येतो. नेमक्या याच कारणामुळे स्वयंपाकाची तेले, डाळी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती अनेकदा अचानक वाढतात अगदी जेव्हा सर्वसामान्य जनतेला असे वाटते की देशात या वस्तूंचा प्रत्यक्षात कोणताही तुटवडा नाही.

Tax मधील वाढीमुळे महागाई का वाढते?

जेव्हा सरकार परदेशातून Import केलेल्या वस्तूंवर कर वाढवते, तेव्हा त्यामागील उद्देश अनेकदा देशांतर्गत उद्योगांना चालना देणे हा असतो. पण या कृतीचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर एक दुय्यम परिणामही होतो. उदाहरणार्थ, जर आयात केलेल्या खाद्यतेलांवरील कर वाढवला, तर कंपन्यांना तीच तेले अधिक किमतीला खरेदी करणे भाग पडते. त्यानंतर, ही वाढलेली किंमत किरकोळ बाजारात ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. त्याचप्रमाणे, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे वाहतूक अधिक महाग होते. जेव्हा वाहतुकीचा खर्च वाढतो, तेव्हा भाज्या, दूध, डाळी आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतीही वाढू लागतात. घटनांच्या या संपूर्ण साखळीमुळे किरकोळ महागाईत वाढ होते.

सामान्यांच्या बजेटवर थेट दबाव

महागाईचा सर्वाधिक परिणाम हा मध्यमवर्गीय आणि अल्प-उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर होतो. जर खाद्यतेल, डाळी, गॅस सिलिंडर्स आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महाग झाल्या, तर कुटुंबांचे मासिक बजेट कोलमडू लागते. अनेक घरांमध्ये परिस्थिती इतकी बिकट होते की, लोकांना एकतर आपल्या खर्चात कपात करणे भाग पडते किंवा आपल्या बचतीचा वापर करावा लागतो. तज्ञांच्या मते, आयातीवरील मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्व पाहता, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलांचे परिणाम भारताच्या देशांतर्गत बाजारातही वेगाने जाणवू लागतात. नेमक्या याच कारणामुळे, डॉलरचे मूल्य, जागतिक बाजारातील कल आणि सरकारची कर धोरणे यांसारखे आर्थिक घटक थेट सामान्यांच्या खिशावर परिणाम करतात.

Export-Import आकडेवारी समजून घेणे अत्यावश्यक

आर्थिक तज्ज्ञांचे असे प्रतिपादन आहे की, निर्यात-आयात आकडेवारी केवळ व्यावसायिक किंवा गुंतवणूकदारांसाठीच नसते; तर सर्वसामान्य जनतेसाठीही ती अत्यंत महत्त्वाची असते. जर आयातीचे प्रमाण सातत्याने वाढत असेल विशेषतः परदेशातून येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचा ओघ वाढला असेल तर त्यामुळे भविष्यात महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याउलट, निर्यातीमध्ये वाढ झाल्यास देशात परकीय चलन येते आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते. थोडक्यात सांगायचे तर, परकीय व्यापाराची आकडेवारी आगामी काळात तुमच्या स्वयंपाकघरातील खर्च, इंधनाचे दर आणि कौटुंबिक बजेटवर काय परिणाम करू शकते, याचे संकेत देते. परिणामी, आर्थिक बातम्या आता केवळ मोठ्या उद्योगपतींपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत; तर त्या प्रत्येक कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनाशी अविभाज्यपणे जोडल्या गेल्या आहेत.

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

Web Title: What is import duty how tax hike on foreign goods impacts consumers pocket marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 10:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती
1

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री
2

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला
3

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!
4

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM
UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

May 17, 2026 | 10:03 AM
अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

May 17, 2026 | 09:59 AM
Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

May 17, 2026 | 09:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM