Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Chatgpt New Personal Finance Feature Finally Roll Out How It Works Know In Details Tech News Marathi

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT Personal Finance Feature: आतापर्यंत तुम्ही चॅटजीपीटीला वेगवेगळे प्रश्न विचारले असतील. पण आता एक नवं फीचर आलं आहे, ज्याच्या मदतीने तुम्ही चॅटजीपीटीला बँक अकाऊंट्स कनेक्ट करू शकता.

Updated On: May 17, 2026 | 10:10 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

Follow Us:
Follow Us:
  • ChatGPT चे नवीन Personal Finance फीचर यूजर्सना खर्च, सब्सक्रिप्शन आणि इन्व्हेस्टमेंट्स ट्रॅक करण्यास मदत करणार आहे.
  • हे फीचर सध्या अमेरिकेतील Pro यूजर्ससाठी उपलब्ध असून पुढील काळात Plus आणि इतर यूजर्ससाठी रोलआउट होऊ शकते.
  • ChatGPT आर्थिक माहिती वाचू शकते, पण पैसे ट्रान्सफर करू शकत नाही किंवा पूर्ण अकाऊंट नंबर पाहू शकत नाही.
OpenAI’s ChatGPT Update: टेक कंपनी ओपनएआयने एआय चॅटबोट चॅटजीपीटीसाठी एक नवीन पर्सनल फाइनांस फीचर रोल आउट केले आहे. हे फीचर कसं काम करणार आणि याचा यूजर्सना कसा फायदा होणार, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या नव्या फीचरमुळे आता यूजर्स त्यांचे अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स आणि इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स थेट चॅटजीपीटीला कनेक्ट करू शकणार आहेत. यानंतर नव्या फीचरच्या मदतीने चॅटजीपीटी पैशांचा हिशोब समजण्यासाठी मदत करणार आहे. सध्या हे नवीन फीचर केवळ अमेरिकेतील प्रो यूजर्ससाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे. जे दर महिन्याला 200 डॉलर खर्च करतात. यानंतर हे फीचर प्लस यूजर्ससाठी रोलआऊट केलं जाणार आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, आगामी काळात हे फीचर सर्व यूजर्ससाठी रोलआऊट केलं जाऊ शकतं.

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

कसं काम करत नवं फीचर?

जेव्हा तुम्ही या नवीन फीचरच्या मदतीने चॅटजीपीटीसोबत तुमचे अकाऊंट्स कनेक्ट करता, त्यानंतर चॅटजीपीटी तुम्हाला एक डॅशबोर्ड दाखवते. यामध्ये तुमचे पैसे कुठे खर्च होत आहेत, जसे खर्च, इन्वेस्टमेंट्स, एक्टिव सब्सक्रिप्शन्स आणि अपकमिंग पेमेंट्स, हा सर्व हिशोब तुम्हाला एकाच ठिकाण सविस्तरपणे समजवला जातो. हे Plaid द्वारे 12,000 हून अधिक संस्थांशी जोडले जाते, ज्यामध्ये चेस, श्वाब, फिडेलिटी, रॉबिनहूड, अ‍ॅमेक्स आणि कॅपिटल वन यांचा समावेश आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

तुमच्या मनातील प्रश्न विचारा

या फीचरअंतर्गत तुम्ही चॅटजीपीटीला काही प्रश्न देखील विचारू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला खर्चाचे नियोजन करणं आणि बचत करण्यासाठी मदत होणार आहे. तुम्ही चॅटजीपीटीला विचारू शकता की, मी जास्त खर्च करत आहे का, मी 5 वर्षांत एक घर खरेदी करू शकतो का, मी अजून कोणते सब्सक्रिप्शन्स देत आहे, इत्यादी प्रश्न तुम्ही चॅटजीपीटीला विचारू शकता. हे चॅट्स डिफॉल्ट रूपात GPT-5.5 Thinking वर चालतात, जे OpenAI चे नवीन रीजनिंग मॉडेल आहे. प्रो यूजर्सना GPT-5.5 Pro देखील मिळणार आहे. ज्याबाबत ओपनएआयचं असं म्हणणं आहे की, हे पैशांसंबंधित जास्त कठीण प्रश्न अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकते. हे फीचर सुरु करण्यासाठी साईडबारमधून Finances ओपन करा किंवा कोणत्याही चॅटमध्ये केवळल “@Finances, connect my accounts” टाईप करा.

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

नवं फीचर ही काम करू शकत नाही

ChatGPT तुमचा बॅलेंस, ट्रांजेक्शन्स, इन्वेस्टमेंट्स आणि लायबिलिटी वाचू शकते. हे फीचर पैसे ट्रांसफरस करू शकत नाही आणि तुमचा पूर्ण अकाऊंट नंबर देखील पाहू शकत नाही. जर तुमचा विचार बदलला तर तुम्ही कोणतेही अकाऊंट या फीचरमधून डिस्कनेक्ट करू शकता. सिंक झालेला डेटा 30 दिवसांत पूर्णपणे हटवला जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तुम्ही ‘आर्थिक आठवणी’ देखील डिलीट करू शकता. हे फीचर OpenAI द्वारे पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप ‘Hiro’ चे अधिग्रहण केल्यानंतर एका महिन्याने रोल आऊट करण्यात आले आहे.

Web Title: Chatgpt new personal finance feature finally roll out how it works know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
1

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर
2

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
3

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
4

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM