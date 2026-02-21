Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Ai Impact Expo 2026 Ai To Boost Global Gdp Says Imf Chief Kristalina Georgieva Viksit Bharat Dream Will Comes True Soon Tech News Marathi

AI Impact Expo 2026: विकसित भारता’चे स्वप्न होणार साकार! AI मुळे वाढणार जगाचा जीडीपी… क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांचा दावा

एआय समिटमध्ये क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी दुधारी तलवार असल्याचे म्हटले आहे. २०४७ पर्यंत अर्थव्यवस्था ३० अब्ज डॉलरवर नेणे शक्य असल्याचे क्रिस्टलिना म्हणाल्या.

Updated On: Feb 21, 2026 | 11:04 AM
AI Impact Expo 2026: विकसित भारता'चे स्वप्न होणार साकार! AI मुळे वाढणार जगाचा जीडीपी... क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांचा दावा

AI Impact Expo 2026: विकसित भारता'चे स्वप्न होणार साकार! AI मुळे वाढणार जगाचा जीडीपी... क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांचा दावा

Follow Us:
Follow Us:
  • एआयचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम
  • ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार होऊ शकते
  • एआय जागतिक आर्थिक विकासदर सुमारे एक टक्क्याने वाढवू शकते
एआयच्या वापरातून जागतिक आर्थिक विकास दरात वाढ होऊ शकते तसेच त्याचा फायदा होऊन ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार होऊ शकते, असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. दिल्लीतील एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये त्या बोलत होत्या. एआयचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. जलद आर्थिक विकासासह नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील. २०४७ पर्यंत अर्थव्यवस्था ३० अब्ज डॉलरवर नेणे आणि ‘विकसित भारता’चे लक्ष्य गाठणे शक्य असल्याचे क्रिस्टलिना म्हणाल्या.

AI Impact Expo 2026: रोडवर नाही, आता आकाशात प्रवास! भारतात हवाई टॅक्सीची एंट्री, फक्त ८ मिनिटांत ३६ किमी उड्डाण

जगाची अर्थव्यवस्था वाढेल

एआयचा वापर अधिक परिणाम निर्माण करतो. आमच्या अभ्यासानुसार एआय जागतिक आर्थिक विकासदर सुमारे एक टक्क्याने वाढवू शकते. आम्हाला ही वाढ सुमारे ०.८ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. आयएमएफने केलेल्या अभ्यासानुसार एआयच्या वापरातून जगभरात आर्थिक विकासदरात लक्षणीय वाढ होण्याची क्षमता आहे. जागतिक स्तरावर आर्थिक विकासाची गती ही कोविड महामारीपूर्वीपेक्षाही अधिक वाढू शकते. (फोटो सौजन्य – X) 

जगभरात सुमारे ४० ते ६० टक्के नोकऱ्या येणार धोक्यात

आर्थिक विकासावर एआयचे सकारात्मक परिणाम असूनही नोकरी बाजारावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आम्ही हा धोका मोजला आहे आणि तो खूप जास्त आहे. नोकऱ्यांवर एआयचा परिणाम त्सुनामीसारखा असू शकतो, जगातील सुमारे ४० टक्के नोकऱ्या एआयमुळे प्रभावित होऊ शकतात. उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये, हा आकडा ४० टक्के असू शकतो, तर विकसित देशांमध्ये, हा आकडा ६० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, असा इशारा नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिला.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी दुधारी तलवार

नवी दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एआय समिटमध्ये क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी दुधारी तलवार असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, AI मुळे जागतिक जीडीपी वाढ (विकास दर) वर्षभरात 0.8 टक्के अंकांनी वाढू शकतो, ज्यामुळे कोविडपूर्वीपेक्षा वेगवान आर्थिक वाढ शक्य होऊ शकते. ही एक सर्वात चांगली संधी असल्याचे म्हणत जॉर्जिएवा यांनी सांगितलं की, जलद वाढीमुळे नवीन नोकऱ्या आणि संधी निर्माण होतील. ज्यामुळे प्रगतीचा वेग देखील वाढणार आहे.

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर

AI मुळे जागतिक स्थरावर सुमारे 40 टक्के नोकऱ्यांवर परिणाम

यासोबतच जॉर्जिएवा यांनी एक इशारा देखील दिला आहे. आयएमएफच्या संशोधनानुसार, AI मुळे जागतिक स्थरावर सुमारे 40 टक्के नोकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. एंट्री-लेवल नोकऱ्या सर्वाधिक धोक्यात आहेत. याचा परिणाम विशेषत: तरूणांवर होऊ शकतो. काही नोकऱ्या संपुष्टात येऊ शकतात, काहींचा मार्ग बदलू शकतो तर काही नोकऱ्यांसाठी अधिक कुशल लोकांची आवश्यकता असू शकते. धोरणे योग्यरित्या अंमलात आणली गेली नाहीत तर असमानता वाढण्याचा धोका आहे.

Web Title: Ai impact expo 2026 ai to boost global gdp says imf chief kristalina georgieva viksit bharat dream will comes true soon tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 11:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AI Impact Expo 2026: द्विपक्षीय सहकार्यापासून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत… पंतप्रधानांनी समेटमध्ये साधला जागतिक नेत्यांशी संवाद
1

AI Impact Expo 2026: द्विपक्षीय सहकार्यापासून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत… पंतप्रधानांनी समेटमध्ये साधला जागतिक नेत्यांशी संवाद

AI Impact Expo 2026: रोडवर नाही, आता आकाशात प्रवास! भारतात हवाई टॅक्सीची एंट्री, फक्त ८ मिनिटांत ३६ किमी उड्डाण
2

AI Impact Expo 2026: रोडवर नाही, आता आकाशात प्रवास! भारतात हवाई टॅक्सीची एंट्री, फक्त ८ मिनिटांत ३६ किमी उड्डाण

AI कंटेंटवर आता लेबल अनिवार्य! बनावट फोटो-व्हिडीओ ३ तासांत हटवण्याचा नवा नियम लागू, वाचा सविस्तर
3

AI कंटेंटवर आता लेबल अनिवार्य! बनावट फोटो-व्हिडीओ ३ तासांत हटवण्याचा नवा नियम लागू, वाचा सविस्तर

“…तसेच समाजासाठी डिजिटल आरोग्य अनिवार्य”; सायबर धोक्यांबाबत आशिष शेलारांचे भाष्य
4

“…तसेच समाजासाठी डिजिटल आरोग्य अनिवार्य”; सायबर धोक्यांबाबत आशिष शेलारांचे भाष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AI Impact Expo 2026: विकसित भारता’चे स्वप्न होणार साकार! AI मुळे वाढणार जगाचा जीडीपी… क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांचा दावा

AI Impact Expo 2026: विकसित भारता’चे स्वप्न होणार साकार! AI मुळे वाढणार जगाचा जीडीपी… क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांचा दावा

Feb 21, 2026 | 11:04 AM
अचानक उभं राहताच चक्कर येते? ‘ऑर्थोस्टेटिक हायपोटेन्शन’चा असू शकतो इशारा

अचानक उभं राहताच चक्कर येते? ‘ऑर्थोस्टेटिक हायपोटेन्शन’चा असू शकतो इशारा

Feb 21, 2026 | 11:00 AM
Chandra Grahan 2026: होळीच्या दिवशी लागणार चंद्रग्रहण, या राशींच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Chandra Grahan 2026: होळीच्या दिवशी लागणार चंद्रग्रहण, या राशींच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Feb 21, 2026 | 11:00 AM
Nashik Crime: अंगावर काळे कपडे, मृतदेहाजवळ पिझ्झा आणि…; निर्जन रानात सापडला तरुणीचा मृतदेह

Nashik Crime: अंगावर काळे कपडे, मृतदेहाजवळ पिझ्झा आणि…; निर्जन रानात सापडला तरुणीचा मृतदेह

Feb 21, 2026 | 10:54 AM
केईएममध्ये ‘एमएए आयव्हीएफ’ केंद्र स्थापन! परवडणाऱ्या वंध्यत्व उपचारांना चालना देण्याचा केंद्राचा उद्देश

केईएममध्ये ‘एमएए आयव्हीएफ’ केंद्र स्थापन! परवडणाऱ्या वंध्यत्व उपचारांना चालना देण्याचा केंद्राचा उद्देश

Feb 21, 2026 | 10:54 AM
PCMC Politics: कुत्र्यांच्या नसबंदीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; PCMCमध्ये ‘प्रशासकीय राजवटी’चा बुरखा फाटला

PCMC Politics: कुत्र्यांच्या नसबंदीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; PCMCमध्ये ‘प्रशासकीय राजवटी’चा बुरखा फाटला

Feb 21, 2026 | 10:51 AM
धक्कादायक! T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशचे दोन खेळाडू मानसिकदृष्ट्या गेले कोमात

धक्कादायक! T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशचे दोन खेळाडू मानसिकदृष्ट्या गेले कोमात

Feb 21, 2026 | 10:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM