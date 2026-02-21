Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Shocking Two Bangladesh Players Went Into Coma After Being Eliminated From T20 World Cup 2026

धक्कादायक! T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशचे दोन खेळाडू मानसिकदृष्ट्या गेले कोमात

बांगलादेशच्या पुरुष संघाला टी-२० विश्वचषकात सहभागी होता आले नाही याची ही पहिलीच वेळ होती. २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या बांगलादेश क्रिकेट लीगपूर्वी पत्रकारांशी बोलताना सलाहुद्दीनने नजरुलवर टीका केली.

Updated On: Feb 21, 2026 | 10:40 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

बांगलादेशचे वरिष्ठ सहाय्यक प्रशिक्षक मोहम्मद सलाहुद्दीन यांनी माजी क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे, ज्यांनी असा दावा केला होता की बांगलादेश टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर दोन क्रिकेटपटू मानसिक कोमात गेले. सुरक्षेच्या कारणास्तव नजरुलने बांगलादेश संघ भारतात न पाठवण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, बांगलादेशला २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातून वगळण्यात आले. त्यांच्या जागी स्कॉटलंडला गट क मध्ये ठेवण्यात आले.

बांगलादेशच्या पुरुष संघाला टी-२० विश्वचषकात सहभागी होता आले नाही याची ही पहिलीच वेळ होती. २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या बांगलादेश क्रिकेट लीगपूर्वी पत्रकारांशी बोलताना सलाहुद्दीनने नजरुलवर टीका केली आणि म्हटले की त्याने तरुण खेळाडूंची स्वप्ने चकनाचूर केली आहेत.

T20 World Cup : संजू सॅमसनचे पुनरागमन निश्चित! सराव सत्रात खळबळ, सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात Playing 11 मध्ये होणार बदल

खेळाडूचे स्वप्न क्षणार्धात भंगले

“जेव्हा एखादा खेळाडू विश्वचषक खेळायला जातो तेव्हा तो त्याचे स्वप्न सोबत घेऊन येतो. तुम्ही ते स्वप्न क्षणार्धात भंग करता. जर एखाद्या देशाने राष्ट्रीय कारणांसाठी घेतलेला निर्णय असेल तर ते देशासाठी बलिदान देतील. पण जर तुम्ही नुकसानाबद्दल बोललात तर मी फक्त वैयक्तिक नुकसानाबद्दल बोलेन,” सलाहुद्दीन म्हणाला.

खेळाडू कोमात गेला

“तुम्ही एका मुलाचे स्वप्न पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले. मला माहित आहे की माझे दोन खेळाडू पाच दिवस मानसिक कोमात होते, पूर्णपणे हरवले होते. या स्पर्धेत त्यांना पुन्हा मैदानावर आणणे ही स्वतःच एक मोठी कामगिरी आहे,” सलाहुद्दीन म्हणाला.

नजरुल त्याच्या विधानापासून हटला मागे 

सलाहुद्दीनने आसिफ नजरुलवर खोटे दावे केल्याबद्दल आणि त्यांच्या विधानांवर माघार घेतल्याबद्दल टीका केली. नजरुलने सुरुवातीला सांगितले की भारतात संघाचे सामने न खेळण्याचा निर्णय बांगलादेश सरकारचा होता. नंतर त्यांनी सांगितले की या मेगा स्पर्धेत सहभागी न होण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आणि खेळाडूंचा सामूहिक होता.

उघडपणे खोटे बोलले

सलाहुद्दीन म्हणाला, “तो खूप उघडपणे खोटे बोलला. मी स्वतः एक शिक्षक आहे आणि शिक्षक सहसा खोटे बोलत नाहीत. तो इतक्या उघडपणे खोटे बोलेल अशी मी कल्पनाही करू शकत नाही. मी मुलांचा सामना कसा करू शकतो? तो फक्त मागे फिरला. तो ढाका विद्यापीठात शिक्षक आहे. माझ्या देशातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थेतील एखाद्या व्यक्तीने असे खोटे बोलणे आपण स्वीकारू शकत नाही. आपण ते कसे स्वीकारू शकतो? तो काहीतरी म्हणाला आणि नंतर मागे फिरला.”

Published On: Feb 21, 2026 | 10:40 AM

Feb 21, 2026 | 10:40 AM
