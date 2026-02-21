Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
AI Impact Expo 2026: द्विपक्षीय सहकार्यापासून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत… पंतप्रधानांनी समेटमध्ये साधला जागतिक नेत्यांशी संवाद

दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एआय समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी स्टार्टअप्सच्या सीईओंशी संवाद देखील साधला.

Updated On: Feb 21, 2026 | 10:36 AM
  • भूराजकीय मुद्दे आणि भविष्यातील आव्हानांवर चर्चा
  • जगभरातून आलेल्या नेत्यांशी आणि उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा
  • डीपटेक स्टार्टअप्सच्या सीईओंशी संवाद साधत विविध क्षेत्रातील नवकल्पनांवर भर
इंडिया एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषदेच्या पाचव्या दिवशी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातून आलेल्या नेत्यांशी आणि उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. हैदराबाद हाऊस येथील बैठकीत पंतप्रधानांनी अँटोनियो गुटेरेस (संयुक्त राष्ट्र), अनुराकुमार दिसानायके (श्रीलंका), नवीनचंद्र रामगुलाम (मॉरिशस), स्लोवाकियाचे राष्ट्रपती पीटर पेलेग्रिनी आणि लीख्टेनस्टाईनचे राजकुमार अलोइस यांच्यासोबत द्विपक्षीय संबंध, भूराजकीय मुद्दे आणि भविष्यातील आव्हानांवर चर्चा केली. यावेळी द्विपक्षीय सहकार्य वाढवणे, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात भागीदारी मजबूत करणे आणि जागतिक स्तरावर समन्वय वाढवण्यावर भर देण्यात आला. याशिवाय पंतप्रधानांनी १६ एआय आणि डीपटेक स्टार्टअप्सच्या सीईओंशी संवाद साधत विविध क्षेत्रातील नवकल्पनांवर भर दिला.  (फोटो सौजन्य – X)

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर

एक ‘डिजिटल वसाहत’ होण्याचा भारताला धोका

वसाहत होण्याचा धोका भारतापुढे आहे. असे परदेशी प्रणालींवर अवलंबून राहणारा डिजिटल देश होऊ द्यायचे नसेल, तर भारताने स्वतः चे मूलभूत एआय तंत्रज्ञान विकसित केले पाहिजे, एआय हे जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला आकार देणारे तंत्रज्ञान आहे. त्यामुळे भारताने ते मूळातून समजून घेऊन विकसित केले पाहिजे, ही आपली अपरिहार्य जबाबदारी ठरते, दीर्घकाळात सर्वांत मोठे मॉडेल किंवा चिप असणे अशा तात्पुरत्या तांत्रिक फायद्यांपेक्षा एआय सार्वभौमत्व हे महत्वाचे तंत्रज्ञान आहे. भारताची खरी ताकद भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेत आहे. २२ अधिकृत भाषा आणि असंख्य बोली इथे आहेत आणि हेच आपले बलस्थान आहे. – विवेक राघवन, संस्थापक, सर्वम एआय

एआय-जैविक बुद्धिमत्तेच्या सांगडीमुळे आरोग्यात क्रांती

जैविक बुद्धिमत्ता आणि एआय यांची सांगड वैद्यकीय क्षेत्रात परिवर्तन घडवू शकते. यातून भविष्यातील आजारांचा अंदाज लावणे, पुनर्जन्म विज्ञान आणि आयुर्मान व्यवस्थापनात अभूतपूर्व प्रगती शक्य आहे. जैविक प्रणाली सेग्मेंटेड डेटा सेंटर्सप्रमाणे कार्य करतात. गिगावॅट्स पॉवरवर चालणाऱ्या एआय सिस्टमपेक्षा त्या कमी उर्जेने माहितीचे विश्लेषण करतात. एआय जीवशास्त्र संगम शक्तिशाली परिवर्तनकारी प्रक्रिया असेल आणि भारत या जागतिक बदलाचे नेतृत्व करण्याच्या योग्य स्थितीत आहे. – किरण मजुमदार-शॉ, एमडी, बायोकॉन

फ्रान्स अध्यक्षांनी भारतासाठी शेअर केली खास पोस्ट

फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्पॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी भारत भेटीत एआय इम्पॅक्ट परिषदेलाही हजेरी लावली. एकूणच भारतात आलेला अनुभव समृद्धता आणि स्वाताने भारावलेल्या मॅक्रॉन यांनी सोशल मीडिया साईट ‘एक्स’वर विशेष संदेशात भारतातील त्यांच्या सर्वात संस्मरणीय क्षणाचा व्हिडिओ शेअर केला आणि त्यांच्या भेटीदरम्यान मिळालेल्या उत्स्फूर्त स्वागताबद्दल धन्यवाद भारत, अशा शब्दांत आभार व्यक्त केले.

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी मॅक्रॉन यांनी गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांच्याशी चर्चा केली. मॅक्रॉन म्हणाले, ‘आपल्या डिजिटल आव्हानांचे निराकरण गुगलमध्येच करता येत नाही, तर गुगल आणि सर्व भागधारकांसह एकत्रितपणे करता येते’. दिल्ली एआय समिटमध्ये, सुंदर पिचाई यांच्यासोबत, आम्ही फ्रेंच जी-७अध्यक्षपदाच्या प्राधान्यांवर चर्चा केली. आणि मी संदेश दिला, ‘फ्रान्स निवडा.’ त्यावर सुंदर पिचाई यांनीही एक्सवर पोस्ट करीत सांगितले की, त्यांना फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांसोबतची चर्चा आवडली आणि त्यांनी फ्रान्सच्या तांत्रिक क्षमता भविष्यासाठी अनुकूल कसे ठेवतात यावर चचर्चा केली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 21, 2026 | 10:36 AM

