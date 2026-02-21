AI Impact Expo 2026: द्विपक्षीय सहकार्यापासून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत... पंतप्रधानांनी समेटमध्ये साधला जागतिक नेत्यांशी संवाद

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर
Interacted with CEOs of AI and deeptech StartUps at Seva Teerth. They are doing commendable work across sectors such as healthcare, agriculture, space, social enterprise and more. We discussed how to leverage the potential of AI in furthering the welfare of humanity.… pic.twitter.com/GV5lPEB0ju — Narendra Modi (@narendramodi) February 20, 2026
वसाहत होण्याचा धोका भारतापुढे आहे. असे परदेशी प्रणालींवर अवलंबून राहणारा डिजिटल देश होऊ द्यायचे नसेल, तर भारताने स्वतः चे मूलभूत एआय तंत्रज्ञान विकसित केले पाहिजे, एआय हे जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला आकार देणारे तंत्रज्ञान आहे. त्यामुळे भारताने ते मूळातून समजून घेऊन विकसित केले पाहिजे, ही आपली अपरिहार्य जबाबदारी ठरते, दीर्घकाळात सर्वांत मोठे मॉडेल किंवा चिप असणे अशा तात्पुरत्या तांत्रिक फायद्यांपेक्षा एआय सार्वभौमत्व हे महत्वाचे तंत्रज्ञान आहे. भारताची खरी ताकद भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेत आहे. २२ अधिकृत भाषा आणि असंख्य बोली इथे आहेत आणि हेच आपले बलस्थान आहे. – विवेक राघवन, संस्थापक, सर्वम एआय
जैविक बुद्धिमत्ता आणि एआय यांची सांगड वैद्यकीय क्षेत्रात परिवर्तन घडवू शकते. यातून भविष्यातील आजारांचा अंदाज लावणे, पुनर्जन्म विज्ञान आणि आयुर्मान व्यवस्थापनात अभूतपूर्व प्रगती शक्य आहे. जैविक प्रणाली सेग्मेंटेड डेटा सेंटर्सप्रमाणे कार्य करतात. गिगावॅट्स पॉवरवर चालणाऱ्या एआय सिस्टमपेक्षा त्या कमी उर्जेने माहितीचे विश्लेषण करतात. एआय जीवशास्त्र संगम शक्तिशाली परिवर्तनकारी प्रक्रिया असेल आणि भारत या जागतिक बदलाचे नेतृत्व करण्याच्या योग्य स्थितीत आहे. – किरण मजुमदार-शॉ, एमडी, बायोकॉन
फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्पॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी भारत भेटीत एआय इम्पॅक्ट परिषदेलाही हजेरी लावली. एकूणच भारतात आलेला अनुभव समृद्धता आणि स्वाताने भारावलेल्या मॅक्रॉन यांनी सोशल मीडिया साईट ‘एक्स’वर विशेष संदेशात भारतातील त्यांच्या सर्वात संस्मरणीय क्षणाचा व्हिडिओ शेअर केला आणि त्यांच्या भेटीदरम्यान मिळालेल्या उत्स्फूर्त स्वागताबद्दल धन्यवाद भारत, अशा शब्दांत आभार व्यक्त केले.
दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी मॅक्रॉन यांनी गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांच्याशी चर्चा केली. मॅक्रॉन म्हणाले, ‘आपल्या डिजिटल आव्हानांचे निराकरण गुगलमध्येच करता येत नाही, तर गुगल आणि सर्व भागधारकांसह एकत्रितपणे करता येते’. दिल्ली एआय समिटमध्ये, सुंदर पिचाई यांच्यासोबत, आम्ही फ्रेंच जी-७अध्यक्षपदाच्या प्राधान्यांवर चर्चा केली. आणि मी संदेश दिला, ‘फ्रान्स निवडा.’ त्यावर सुंदर पिचाई यांनीही एक्सवर पोस्ट करीत सांगितले की, त्यांना फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांसोबतची चर्चा आवडली आणि त्यांनी फ्रान्सच्या तांत्रिक क्षमता भविष्यासाठी अनुकूल कसे ठेवतात यावर चचर्चा केली.