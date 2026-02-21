Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अचानक उभं राहताच चक्कर येते? ‘ऑर्थोस्टेटिक हायपोटेन्शन’चा असू शकतो इशारा

अचानक उभं राहताच चक्कर येणे किंवा डोळ्यांसमोर अंधारी येणे ही साधी अशक्तता नसून ऑर्थोस्टेटिक हायपोटेन्शन ही वैद्यकीय स्थिती असू शकते. रक्तदाब अचानक कमी झाल्यामुळे मेंदूला पुरेसा रक्तपुरवठा न झाल्यास ही लक्षणे दिसतात.

Updated On: Feb 21, 2026 | 11:10 AM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • अचानक उभं राहिल्यावर शरीरात घडणाऱ्या बदलांकडे दुर्लक्ष करू नका.
  • वारंवार चक्कर येत असेल तर त्यामागील कारण शोधणे महत्त्वाचे ठरते.
  • वेळेत योग्य काळजी घेतल्यास गंभीर धोके टाळता येऊ शकतात.
अनेक आरोग्य समस्या अशा असतात ज्या शरीरात हळूहळू जाणवतात पण आपण त्यांना सामान्य समजून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो. जसे की कधी-कधी झोपेतून किंवा बसलेल्या अवस्थेतून अचानक उभं राहताच डोळ्यांसमोर अंधारी येते, डोकं गरगरतं किंवा तोल जातो. या समस्येत चक्कर येणे, डोके हलके होणे, अंधुक दृष्टी आणि बेशुद्ध पडणे अशी लक्षणे शरीरात दिसून येतात. बहुतांश लोक हे थकवा, अशक्तपणा किंवा कमी झोप यामुळे होतं असं समजून दुर्लक्ष करतात, पण वैद्यकीय भाषेत ही स्थिती ऑर्थोस्टेटिक हायपोटेन्शन म्हणून ओळखली जाते. ही एक वैद्यकीय स्थिती आहे. शरीरात रक्तदाब कमी झाल्यावर ही समस्या जाणवू लागते. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

असे का होते?

आपण अचानक उभे राहिलो की गुरुत्वाकर्षणामुळे रक्त वेगाने पायांकडे जाते. निरोगी शरीरात नव्र्व्हस सिस्टीम त्वरित हृदयाचे ठोके वाढवते आणि रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. पण ही प्रक्रिया जर मंद झाली, शरीरात पाण्याची कमतरता असेल किंवा रक्तदाब अचानक कमी झाला, तर काही क्षणांसाठी मेंदूला पुरेशी ऑक्सिजन मिळत नाही आणि त्यामुळे चक्कर येते.

संभाव्य कारणे काय ?

  • शरीरात पाण्याची कमतरता
  • रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया)
  • व्हिटॅमिन बी १२ ची कमतरता
  • लो ब्लड शुगर
  • रक्तदाबाच्या गोळ्या
  • हृदयाच्या झडपांचे आजार
  • काही वेळा पार्किन्सन्ससारखे नर्व्हस
बचावासाठी काय कराल?

हळूहळू उठा: आधी बसून घ्या, मग सावकाश उर्भ राहा.
पुरेसे पाणी प्या : पाण्याचे सेवन शरीराला दिवसभर हायड्रेट ठेवते.
मीठाचं संतुलन ठेवा : डाँक्टरांच्या सल्ल्याने आहारात बदल करा.

सिस्टीमचे आजार

हा हृदय किंवा नसांचा इशारा तर नाही ना? जर ही समस्या वारंवार होत असेल, तर ते गंभीर असू शकते. याचा अर्थ रक्तदाब नियंत्रित करणारी शरीरातील यंत्रणा नीट काम करत नाही. सतत चक्कर येणे म्हणजे हृदयाची धडधड अनियमित असणे किंवा नसांचे नुकसान झाल्याचाही संकेत असू शकतो. यामुळे अचानक पडण्याचा धोका वाढतो.

Feb 21, 2026 | 11:00 AM

