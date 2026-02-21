AI Impact Expo 2026: रोडवर नाही, आता आकाशात प्रवास! भारतात हवाई टॅक्सीची एंट्री, फक्त ८ मिनिटांत ३६ किमी उड्डाण

AI कंटेंटवर आता लेबल अनिवार्य! बनावट फोटो-व्हिडीओ ३ तासांत हटवण्याचा नवा नियम लागू, वाचा सविस्तर
ती एका चार्जवर अनेक फेऱ्या करू शकते. कंपनीने त्याला (ई-व्हीटीओएल) असे नाव दिले आहे, ज्याचा अर्थ इलेक्ट्रिक व्हर्टिकल टेकऑफ आणि लडिंग आहे. विमाने आणि हेलिकॉप्टर सामान्यतः टेकऑफ करताना खूप आवाज करतात, परंतु हे असे करत नाही. त्याचा आवाज 120 डेसिबलपेक्षा कमी असणार आहे अशी माहिती देण्यात आली आहे. ज्यामुळे खाली चालणाऱ्या लोकांनाही एअर टॅक्सी वरून उडत आहे, हे लक्षात येणार नाही आणि त्यांना या गोष्टीची भिती देखील वाटणार नाही. (फोटो सौजन्य – X)
ही हवाई टॅक्सी बॅटरीवर चालेल, ज्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल. हेलिकॉप्टर चालवणे महाग आहे, कारण ते खूप इंधन वापरतात. ही हवाई टॅक्सी पूर्णपणे आयआयटी मद्रास येथे भारतात तयार करण्यात आली होती. चिप्स आणि मोटर्ससारखे आवश्यक घटक भारतात डिझाइन केले गेले होते, परंतु फक्त उत्पादन बाहेर केले गेले. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने या डिझाइनला मान्यता दिली होती आणि त्यानंतरच त्याची निर्मिती करण्यात आली.
स्टार्टअप ने एयर टॅक्सीचे एक अतिशय अचूक डिजिटल ट्विन तयार केले आहे. जे NVIDIA (एनवीडिया) च्या ओम्नीवर्स प्लॅटफॉर्मवर विकसित करण्यात आले आहे. हे वर्चुअल मॉडेल इंजिनिअर्सना वास्तविक उड्डाणपूर्वी फ्लाइट डायनामिक्स, सेंसर सिस्टम आणि आपत्कालीन परिस्थितीची डिजिटल वातावरणात चौकशी करण्याची परवानगी देते.
AI Impact Expo 2026: एआय भीती नाही तर भविष्य आणि नशीब बदलण्याची संधी… समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन
या डिजीटल मॉडेलच्या मदतीने इंजिनिअर्स लाखो किलोमीटरच्या वर्चुअल उड्डाणचा डेटा गोळा करू शकणार आहेत. यामुळे शहरी हवाई वाहतूक अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल आणि प्रत्यक्ष उड्डाणादरम्यान जोखीम कमी होतील.