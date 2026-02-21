केईएममध्ये ‘एमएए आयव्हीएफ’ केंद्र स्थापन! परवडणाऱ्या वंध्यत्व उपचारांना चालना देण्याचा केंद्राचा उद्देश

परवडणाऱ्या दरात वंध्यत्व उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी परळ येथील केईएम रुग्णालयात ‘एमएए आयव्हीएफ’ केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक आयव्हीएफ (इन-विट्रो फर्टिलायझेशन) सेवा मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्याने मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील दाम्पत्यांना खासगी रुग्णालयांकडे वळावे लागते. या पार्श्वभूमीवर केईएममध्ये सुरू होणारे हे केंद्र सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत महत्त्वाची भर मानले जात आहे. वंध्यत्वाच्या उपचारांमध्ये नैतिकता, पारदर्शकता आणि शास्त्रीय निकष यांवर भर देत परवडणाऱ्या दरात सेवा देण्याचा या केंद्राचा उद्देश आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
हे केंद्र डॉ. अंजली आणि डॉ. अनिरुद्ध मालपानी यांच्या पुढाकारातून साकारले असून त्यांनी केईएम या आपल्या मातृसंस्थेला देणगी स्वरूपात सहकार्य केले आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर उभारलेले हे केंद्र आधुनिक भ्रूणविज्ञान प्रयोगशाळा, डिजिटल वैद्यकीय नोंदी आणि प्रगत आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. केवळ उपचारच नव्हे, तर राज्यभरातील स्त्रीरोगतज्ज्ञांना आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आणि भारतात आयव्हीएफ उपचार अधिक किफायतशीर कसे करता येतील यावर संशोधन करणे, हेही केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे केईएमची सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा अधिक बळकट होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
वध्यत्व ही लाखो दाम्पत्यासमोरील संवेदनशील समस्या असून सार्वजनिक रुग्णालयात अत्याधुनिक प्रजनन तंत्रज्ञान उपलब्ध होणे ही सामाजिक दृष्टीने महत्त्वाची पायरी मानली जाते. ‘एमएए आयव्हीएफ केंद्रामुळे परवडणाऱ्या दरात गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळून अनेक कुटुंबाना पालकत्वाचे स्वप्न साकार करण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
२३ फेब्रुवारी रोजी एमएए आयव्हीएफ केंद्राचे उद्घाटन होणार असून राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते हा सोहळा पार पडणार आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.