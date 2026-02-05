Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Nanded Crime Extreme Step Taken Under The Influence Of Alcohol A Young Man Committed Suicide By Dousing Himself With Petrol He Died During Treatment

Nanded Crime: दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल; तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून केली आत्महत्या; उपचारादरम्यान मृत्यू

दारूच्या नशेत असलेल्या एका तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. गंभीर भाजल्यामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:36 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • तरुण दारूच्या नशेत होता.
  • अंगावर पेट्रोल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न.
  • गंभीर भाजल्याने रुग्णालयात दाखल.
  • उपचारादरम्यान मृत्यू.
नांदेड: नांदेड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून स्वतःला पेटवून घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली. तरुण हा फुल्ल दारूच्या नशेत होता. त्याने दारूच्या नशेत स्वतःवर पेट्रोल ओतून घेतलं. त्यांनतर त्याने स्वतःला पेटवून घेतले. यात तरुण गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वायरल झाला असून या घटनेने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे.

Mumbai News: राक्षस की बाप? पोटच्या मुलीवर बलात्कार, ५ महिन्यांची गर्भवती, डीएनए तपासणीत धक्कादायक उलगडा

मृतकाचे नाव शेख सलमान (वय 28) अशी करण्यात आली आहे. ही घटना नांदेड शहरातील शिवाजीनगर परिसरातील डॉक्टर लेन भागात मंगळवारी दुपारी घडली. प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, शेख सलमान हा दारूच्या नशेत डॉक्टर लेन परिसरात फिरत होता. दुपारी सुमारे दोनच्या सुमारास अचानक त्याने अंगावर पेट्रोल ओतून स्वतःला पेटवून घेतले. आग लागल्यानंतर सलमान वेदनेने ओरडत रस्त्यावर धावू लागला आणि मदतीसाठी वर्धीत होता. मात्र परिसरातील नागरिकांनी ही घटना पाहताच तातडीने धाव घेऊन आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. काही नागरिकांनी पाणी टाकून आग आटोक्यात आणली. घटनेवेळी उपस्थित असलेल्यांनी पोलिसांना माहिती दिली.

उपचारादरम्यान मृत्यू

घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. गंभीर अवस्थेत असलेल्या शेख सलमाला त्वरित नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तो ९० टक्के भाजला होता. त्यामुळे त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती. डॉक्टरनी त्याच्यावर उपचार सुरु केले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

व्हिडिओत काय?

या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. जळत असलेल्या तरुणाला वाचवण्यासाठी स्थानिक लोक प्रयत्न करत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. प्रशासनाने नागरिकांना असे व्हिडीओ शेअर करू नयेत असे आवाहन केले आहे.

पोलिसांनी काय सांगितले?

पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, शेख सलमान दारूच्या नशेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्याने आत्महत्या का केली, त्याने टोकाचे पाऊल का उचलले याचा तपास पोलीस करत आहे. पोलीस मृतकाच्या कुटुंबीयांकडूनही माहिती घेत असून सर्व बाजूंनी तपास केला जात आहे. या घटनेमुळे नांदेड शहरात हळहळ व्यक्त केली जात असून तरुणांमधील व्यसनाधीनता आणि मानसिक तणाव याबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

दिल्लीनंतर आता ‘या’ राज्यातून 1 लाख लोक बेपत्ता! कुठेही ठावठिकाणा नाही, पोलीस यंत्रणेत उदासीनता

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कशी घडली?

    Ans: दारूच्या नशेत तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

  • Que: त्याची प्रकृती कशी होती?

    Ans: तो गंभीर भाजला होता आणि रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

  • Que: शेवटी काय झाले?

    Ans: उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

Web Title: Nanded crime extreme step taken under the influence of alcohol a young man committed suicide by dousing himself with petrol he died during treatment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: राक्षस की बाप? पोटच्या मुलीवर बलात्कार, ५ महिन्यांची गर्भवती, डीएनए तपासणीत धक्कादायक उलगडा
1

Mumbai News: राक्षस की बाप? पोटच्या मुलीवर बलात्कार, ५ महिन्यांची गर्भवती, डीएनए तपासणीत धक्कादायक उलगडा

दिल्लीनंतर आता ‘या’ राज्यातून 1 लाख लोक बेपत्ता! कुठेही ठावठिकाणा नाही, पोलीस यंत्रणेत उदासीनता
2

दिल्लीनंतर आता ‘या’ राज्यातून 1 लाख लोक बेपत्ता! कुठेही ठावठिकाणा नाही, पोलीस यंत्रणेत उदासीनता

Latur Crime: लातूरमध्ये धक्कादायक प्रकार! दोन वर्षे आई-बहिणीला खोलीत कैद; पोलिसांकडून सुटका
3

Latur Crime: लातूरमध्ये धक्कादायक प्रकार! दोन वर्षे आई-बहिणीला खोलीत कैद; पोलिसांकडून सुटका

Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! कांदिवलीत मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार; कठोर कारवाईची मागणी
4

Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! कांदिवलीत मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार; कठोर कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nanded Crime: दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल; तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून केली आत्महत्या; उपचारादरम्यान मृत्यू

Nanded Crime: दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल; तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून केली आत्महत्या; उपचारादरम्यान मृत्यू

Feb 05, 2026 | 02:36 PM
Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा

Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा

Feb 05, 2026 | 02:35 PM
T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

Feb 05, 2026 | 02:33 PM
Recipe : जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात; घरी बनवा हलवाई स्टाईल ‘मावा कचोरी’

Recipe : जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात; घरी बनवा हलवाई स्टाईल ‘मावा कचोरी’

Feb 05, 2026 | 02:33 PM
Mamata Banerjee on SIR : धक्कादायक! SIR प्रत्येकमध्ये 107 लोकांचा अंत? बंगालच्या विधानसभेमध्ये मोठा दावा

Mamata Banerjee on SIR : धक्कादायक! SIR प्रत्येकमध्ये 107 लोकांचा अंत? बंगालच्या विधानसभेमध्ये मोठा दावा

Feb 05, 2026 | 02:31 PM
Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार

Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार

Feb 05, 2026 | 02:26 PM
DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC आणि RCB यांच्यात रंगणार अंतिम सामन्यात घमासान! सामना कधी आणि कुठे पाहाल? वाचा सविस्तर 

DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC आणि RCB यांच्यात रंगणार अंतिम सामन्यात घमासान! सामना कधी आणि कुठे पाहाल? वाचा सविस्तर 

Feb 05, 2026 | 02:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM