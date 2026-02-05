Nanded Crime: दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल; तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून केली आत्महत्या; उपचारादरम्यान मृत्यू

Mumbai News: राक्षस की बाप? पोटच्या मुलीवर बलात्कार, ५ महिन्यांची गर्भवती, डीएनए तपासणीत धक्कादायक उलगडा
मृतकाचे नाव शेख सलमान (वय 28) अशी करण्यात आली आहे. ही घटना नांदेड शहरातील शिवाजीनगर परिसरातील डॉक्टर लेन भागात मंगळवारी दुपारी घडली. प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, शेख सलमान हा दारूच्या नशेत डॉक्टर लेन परिसरात फिरत होता. दुपारी सुमारे दोनच्या सुमारास अचानक त्याने अंगावर पेट्रोल ओतून स्वतःला पेटवून घेतले. आग लागल्यानंतर सलमान वेदनेने ओरडत रस्त्यावर धावू लागला आणि मदतीसाठी वर्धीत होता. मात्र परिसरातील नागरिकांनी ही घटना पाहताच तातडीने धाव घेऊन आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. काही नागरिकांनी पाणी टाकून आग आटोक्यात आणली. घटनेवेळी उपस्थित असलेल्यांनी पोलिसांना माहिती दिली.
उपचारादरम्यान मृत्यू
घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. गंभीर अवस्थेत असलेल्या शेख सलमाला त्वरित नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तो ९० टक्के भाजला होता. त्यामुळे त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती. डॉक्टरनी त्याच्यावर उपचार सुरु केले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
व्हिडिओत काय?
या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. जळत असलेल्या तरुणाला वाचवण्यासाठी स्थानिक लोक प्रयत्न करत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. प्रशासनाने नागरिकांना असे व्हिडीओ शेअर करू नयेत असे आवाहन केले आहे.
पोलिसांनी काय सांगितले?
पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, शेख सलमान दारूच्या नशेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्याने आत्महत्या का केली, त्याने टोकाचे पाऊल का उचलले याचा तपास पोलीस करत आहे. पोलीस मृतकाच्या कुटुंबीयांकडूनही माहिती घेत असून सर्व बाजूंनी तपास केला जात आहे. या घटनेमुळे नांदेड शहरात हळहळ व्यक्त केली जात असून तरुणांमधील व्यसनाधीनता आणि मानसिक तणाव याबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
