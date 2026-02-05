Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

कोलंबो येथील मर्कंटाइल क्रिकेट असोसिएशनमध्ये आज 'कॅप्टन डे' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पाकिस्तानच्या कॅप्टनने मोठे विधान केले आहे, यामुळे नवा वाद ओढवू शकतो, जाणून घ्या

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:33 PM
पाकिस्तानच्या कॅप्टनने बांगलादेशींबद्दल काढले उद्गार (फोटो सौजन्य - X.com)

  • सलमान अली आगाचे मोठे विधान 
  • श्रीलंकेत आयोजित कार्यक्रमात बरळला
  • बांगलादेशला म्हटले भाऊ 
श्रीलंका २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाच्या औपचारिक उद्घाटनासाठी सज्ज झाला आहे. कोलंबो येथील मर्केंटाइल क्रिकेट असोसिएशनमध्ये आज “कॅप्टन डे” कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा भव्य कार्यक्रम दुपारी १२:०० वाजता सुरू झाला. पत्रकार परिषद दोन सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये आठ देशांचे कर्णधार दोन गटात विभागले गेले होते. पहिल्या गटाने दुपारी १२:०० वाजता माध्यमांना संबोधित केले, तर दुसऱ्या गटाने दुपारी १२:३० वाजता माध्यमांना संबोधित केले. सहभागी संघांमध्ये यजमान श्रीलंका आणि गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचे कर्णधार तसेच पाकिस्तान, आयर्लंड, नेदरलँड्स, ओमान, युएई आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश होता.

याचदरम्यान पाकिस्तानच्या कॅप्टनने बांगलादेशबाबत मोठे विधान केले आणि त्यांना आपले भाऊ म्हटले आहे. सध्या भारतासह बांगलादेशचे संबंध चांगले नाहीत. ‘दुश्मन का दुश्मन दोस्त’ या धर्तीवर आता पाकिस्तानने बांगलादेशच्या खेळाडूंना आपले भाऊ मानले आहे. मात्र याचे परिणाम आता पुढे काय होणार ते पहावे लागतील. 

काय म्हणाला सलमान अली आगा 

पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा या कॅप्टन्स डे दरम्यान म्हणाला की, “बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत.” रेव्हस्पोर्ट्झमधील वृत्तानुसार, पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा याने स्पर्धेपूर्वी कर्णधारांच्या बैठकीत म्हटले होते, “बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत. पाकिस्तानला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत.” ते स्पर्धेत खेळणार नाहीत ही खेदाची गोष्ट आहे.

T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

निर्देशाचे पालन करणाऱ्या असल्याचेही म्हटले 

यापूर्वी, पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा यांनी सोमवारी सांगितले होते की खेळाडू सरकार किंवा क्रिकेट बोर्डाच्या कोणत्याही निर्देशांचे पालन करतील, ज्यामध्ये १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे भारताविरुद्ध होणाऱ्या हाय-प्रोफाइल टी-२० विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकणे समाविष्ट आहे. लाहोरहून कोलंबोला जाण्यापूर्वी सलमानने माध्यमांना सांगितले की, रविवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यानंतर संघ व्यवस्थापकाने संघाला या निर्णयाची माहिती दिली.

बोर्डाशी करारबद्ध 

“आम्ही बोर्डाशी करारबद्ध खेळाडू आहोत आणि सरकार आणि बोर्डाने घेतलेल्या निर्णयाशी सर्व खेळाडू सहमत आहेत.” सलमानने स्पष्ट केले की टी-२० विश्वचषक केवळ भारताविरुद्ध खेळण्यापुरता मर्यादित नाही आणि संघ प्रत्येक सामन्यात चांगली कामगिरी करून स्पर्धा जिंकण्याच्या उद्देशाने श्रीलंकेला जात आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांचे तीन गट सामने शिल्लक आहेत आणि पुढील फेरीत पात्र होण्यासाठी ते सर्व जिंकण्याचा प्रयत्न करतील.

टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास

Published On: Feb 05, 2026 | 02:33 PM

