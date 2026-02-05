Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा

तारिणी मालिकेतील जामखंडेच्या भूमिकेत अनंत जोग आहेत. राजकारणातील मोठं नाव बापूराव जामखंडे भूमिका अनंत जोग साकरत आहेत.याबाबत अभिज्ञाने एक किस्सा सांगितला आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:36 PM
Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा
Follow Us:
Follow Us:
  • “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ;
  • अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा
झी मराठी वाहिनीवरील तारिणी मालिका सध्या प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. मालिकेतील प्रत्येक एपिसोडमध्ये होणाऱ्या ट्विस्टमुळे प्रेक्षकांची देखील पसंती मिळत आहे. या मालिकेतील कौशिकी म्हणजेच अभिज्ञा भावे हिने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली असून अभिनेते अनंत जोग यांबाबत केलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. याचं कारण म्हणजे तारिणी मालिकेतील जामखंडेच्या भूमिकेत अनंत जोग आहेत. राजकारणातील मोठं नाव बापूराव जामखंडे भूमिका अनंत जोग साकरत आहेत.याबाबत अभिज्ञाने एक किस्सा सांगितला आहे.

काय म्हणाली अभिज्ञा भावे ?

मालिकेत एक भाग असा दाखवलाय की, कौशिकीच्या न्यूज चॅनेलवर जामखंडी यांची मुलाखत घ्यायचं ठरलेलं असतं. मात्र ऐन मुलाखतीच्या वेळी कौशिकी आजारी पडते आणि ही मुलाखत केदारने घ्यावी असं ठरतं. यावर बोलताना अभिज्ञा म्हणाली की, मला अनंत जोग यांच्याबरोबर काम करण्याची इच्छा आहे. अभिज्ञा पुढे असंही म्हणाली की, मला जेव्हा कळालं की, जामखंडेची भूमिका अनंत दादा करणार आहेत त्यावेळी तेव्हा मी पहिला प्रश्न हाच विचारला की, त्यांच्याबरोबर माझे सीन आहेत का ? किंवा आम्ही एकमेकांशी बोलतोय असे काही सीन असणार आहेत हे असं मी खूप उत्सुकतेने विचारलं. त्यावेळी मला नाही असं सांगण्यात आलं. तेव्हा मला खूप वाईट वाटलं. पण ठीक आहे की, आम्ही एकाच मालिकेचा भाग आहे.

Shubh Shravani: ‘आता येईल खरी मज्जा’ मोक्षाच्या लग्नादिवशी भूतकाळातील धक्कादायक सत्य उघड!

जेव्हा मला अनंत दादांबद्दल कळलं तेव्हा माझ्या मनात भिती होती. त्याचबरोबर मी जेव्हा त्यांच्या डोळ्यात पाहिलं तेव्हा एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे जर मी त्यांच्या डोळ्यात पाहून आत्मविश्वासाने अभिनय करु शकले तरी मी काहीही करु शकते. त्या माणसाचा ऑरा इतका स्ट्राँग आहे की, सेटवर असल्यावर त्यांचा धाक वाटचो आदरयुक्त भिती वाटते त्यांच्याबद्दल असं अभिज्ञाने सांगितलं. पुढे अभिज्ञा असं ही म्हणाली की, अभिनय क्षेत्रातल्या एवढ्या दिग्गज माणसाचा मला सेटवर 5 मिनिटांचा का होईना पण सहवास मिळाला त्याचाही मला आनंद आहे.तारिणी मालिकेत सध्या जामखंडेंची एन्ट्री झाली असून आता मालिकेत आणखी कोणते नवे ट्विस्ट पाहयला मिळणार आहे हे पाहणं विशेष असणार आहे.

Mandar Shinde : “आम्हाला माहीतच नव्हतं की आम्ही भाऊ आहोत…” दिगर्दशक केदार शिंदेंच्या भावाचे ‘ते’ वक्तव्य

Web Title: Tarini serial abhidyna bhave told an anecdote about anant jog from the sets of the series tarini

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

खोट्या आरोपांच्या जाळ्यात अडकली सावी; ‘जुळली गाठ गं’मध्ये पंचकन्यांच्या साथीने अन्यायाविरुद्ध लढा
1

खोट्या आरोपांच्या जाळ्यात अडकली सावी; ‘जुळली गाठ गं’मध्ये पंचकन्यांच्या साथीने अन्यायाविरुद्ध लढा

‘तारिणी’मध्ये येणार नवं वळण, अनंत जोग यांची बापुराव जामखंडींच्या भूमिकेत दमदार एंट्री
2

‘तारिणी’मध्ये येणार नवं वळण, अनंत जोग यांची बापुराव जामखंडींच्या भूमिकेत दमदार एंट्री

‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’मालिकेत येणार मोठं वळण, पार पडणार सावित्रीबाई आणि जोतीरावांचा अद्भुत विवाहसोहळा
3

‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’मालिकेत येणार मोठं वळण, पार पडणार सावित्रीबाई आणि जोतीरावांचा अद्भुत विवाहसोहळा

Colours Marathi Serial: अधर्माचा अंत होणार, आई तुळजाभवानी मालिकेत अवतरणार शिव-शक्तीचे भव्यदिव्य अर्धनारीश्वर रूप
4

Colours Marathi Serial: अधर्माचा अंत होणार, आई तुळजाभवानी मालिकेत अवतरणार शिव-शक्तीचे भव्यदिव्य अर्धनारीश्वर रूप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा

Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा

Feb 05, 2026 | 02:35 PM
T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

Feb 05, 2026 | 02:33 PM
Recipe : जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात; घरी बनवा हलवाई स्टाईल ‘मावा कचोरी’

Recipe : जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात; घरी बनवा हलवाई स्टाईल ‘मावा कचोरी’

Feb 05, 2026 | 02:33 PM
Mamata Banerjee on SIR : धक्कादायक! SIR प्रत्येकमध्ये 107 लोकांचा अंत? बंगालच्या विधानसभेमध्ये मोठा दावा

Mamata Banerjee on SIR : धक्कादायक! SIR प्रत्येकमध्ये 107 लोकांचा अंत? बंगालच्या विधानसभेमध्ये मोठा दावा

Feb 05, 2026 | 02:31 PM
Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार

Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार

Feb 05, 2026 | 02:26 PM
DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC आणि RCB यांच्यात रंगणार अंतिम सामन्यात घमासान! सामना कधी आणि कुठे पाहाल? वाचा सविस्तर 

DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC आणि RCB यांच्यात रंगणार अंतिम सामन्यात घमासान! सामना कधी आणि कुठे पाहाल? वाचा सविस्तर 

Feb 05, 2026 | 02:24 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: आ… थू! हे काय म्हणून गेली रुचिता; आता टोळीचा The End? रुचिता-अनुश्री वाद

Bigg Boss Marathi Season 6: आ… थू! हे काय म्हणून गेली रुचिता; आता टोळीचा The End? रुचिता-अनुश्री वाद

Feb 05, 2026 | 02:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM