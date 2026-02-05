Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा

मालिकेत एक भाग असा दाखवलाय की, कौशिकीच्या न्यूज चॅनेलवर जामखंडी यांची मुलाखत घ्यायचं ठरलेलं असतं. मात्र ऐन मुलाखतीच्या वेळी कौशिकी आजारी पडते आणि ही मुलाखत केदारने घ्यावी असं ठरतं. यावर बोलताना अभिज्ञा म्हणाली की, मला अनंत जोग यांच्याबरोबर काम करण्याची इच्छा आहे. अभिज्ञा पुढे असंही म्हणाली की, मला जेव्हा कळालं की, जामखंडेची भूमिका अनंत दादा करणार आहेत त्यावेळी तेव्हा मी पहिला प्रश्न हाच विचारला की, त्यांच्याबरोबर माझे सीन आहेत का ? किंवा आम्ही एकमेकांशी बोलतोय असे काही सीन असणार आहेत हे असं मी खूप उत्सुकतेने विचारलं. त्यावेळी मला नाही असं सांगण्यात आलं. तेव्हा मला खूप वाईट वाटलं. पण ठीक आहे की, आम्ही एकाच मालिकेचा भाग आहे.
जेव्हा मला अनंत दादांबद्दल कळलं तेव्हा माझ्या मनात भिती होती. त्याचबरोबर मी जेव्हा त्यांच्या डोळ्यात पाहिलं तेव्हा एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे जर मी त्यांच्या डोळ्यात पाहून आत्मविश्वासाने अभिनय करु शकले तरी मी काहीही करु शकते. त्या माणसाचा ऑरा इतका स्ट्राँग आहे की, सेटवर असल्यावर त्यांचा धाक वाटचो आदरयुक्त भिती वाटते त्यांच्याबद्दल असं अभिज्ञाने सांगितलं. पुढे अभिज्ञा असं ही म्हणाली की, अभिनय क्षेत्रातल्या एवढ्या दिग्गज माणसाचा मला सेटवर 5 मिनिटांचा का होईना पण सहवास मिळाला त्याचाही मला आनंद आहे.तारिणी मालिकेत सध्या जामखंडेंची एन्ट्री झाली असून आता मालिकेत आणखी कोणते नवे ट्विस्ट पाहयला मिळणार आहे हे पाहणं विशेष असणार आहे.