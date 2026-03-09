Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Apple Planning To Launch Three New Ultra Devices In 2026 Includes Foldable Iphone Premium Airpods Touch Screen Macbook

2026 मध्ये Apple चा मोठा धमाका! तीन ‘Ultra’ डिव्हाइसेससह प्रीमियम फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Apple आता आपल्या सर्वात महागड्या आणि प्रगत गॅजेट्ससह बाजारपेठेत मोठी क्रांती घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी तीन नवीन 'Ultra' डिव्हाइसेस सादर करण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 07:15 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • २०२६ मध्ये ॲपल प्रीमियम सेगमेंटवर मोठा डाव लावणार
  • आपले उत्पादन पोर्टफोलिओ तीन स्तरांमध्ये विभागणार
  • हाय-एंड टेक मार्केटवर कंपनीची पकड अधिक घट्ट होईल
Apple iPhone : तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Apple आता आपल्या सर्वात महागड्या आणि प्रगत गॅजेट्ससह बाजारपेठेत मोठी क्रांती घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. ब्लूमबर्गचे मार्क गुरमन (Mark Gurman) यांच्या रिपोर्टनुसार, २०२६ मध्ये ॲपल प्रीमियम सेगमेंटवर मोठा डाव लावणार असून, कंपनी तीन नवीन ‘Ultra’ डिव्हाइसेस सादर करण्याची शक्यता आहे.

Charging Safety Tips : मोबाईल चार्जरवर कव्हर वापरताय? ही चूक तुम्हाला पडू शकते महागात 

कशाचा समावेश?

यामध्ये एक फोल्डेबल आयफोन, हाय-एंड मॅकबुक आणि प्रगत एअरपॉड्सचा समावेश असेल. हे प्रोडक्ट्स तंत्रज्ञान आणि किंमत या दोन्ही बाबतीत सध्याच्या फ्लॅगशिप मॉडेल्सनाही मागे टाकतील.

Apple ची नवीन ‘सुपर-प्रीमियम’ स्ट्रॅटेजी ॲपल आता आपले उत्पादन पोर्टफोलिओ तीन स्तरांमध्ये विभागणार आहे: १. एन्ट्री लेव्हल: मॅकबुक निओ आणि ॲपल वॉच SE सारखे स्वस्त डिव्हाइसेस. २. फ्लॅगशिप: आयफोन आणि मॅकबुक प्रो सारखे लोकप्रिय डिव्हाइसेस. ३. सुपर-प्रीमियम (Ultra): सर्वात महागडे आणि अत्याधुनिक फीचर्स असलेले प्रोडक्ट्स.

फोल्डेबल iPhone Ultra:

आयफोनच्या दुनियेत नवा अध्याय ॲपल बऱ्याच काळापासून फोल्डेबल आयफोनवर काम करत आहे. हा फोन मधून फोल्ड होईल आणि याची स्क्रीन मोठी असेल, ज्यामुळे युजर्सना फोन आणि टॅबलेट असा दोन्ही अनुभव घेता येईल. या फोनमध्ये ‘अंडर-डिस्प्ले कॅमेरा’सारखे फीचर्स असू शकतात. याची अंदाजे किंमत २,००० डॉलर्स (सुमारे १.६ लाख रुपये) असू शकते, ज्यामुळे हा आतापर्यंतचा सर्वात महागडा आयफोन ठरेल.

MacBook Ultra:

आता लॅपटॉपमध्ये मिळणार टचस्क्रीन लॅपटॉपच्या जगातही ॲपल मोठे बदल करणार आहे. ‘MacBook Ultra’ मध्ये पहिल्यांदाच टच OLED डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे. आजवर ॲपलने मॅकबुकमध्ये टचस्क्रीन दिली नव्हती, त्यामुळे हा बदल प्रोफेशनल युजर्ससाठी एक मोठे आकर्षण ठरेल. हे डिव्हाइस उच्च कार्यक्षमता आणि प्रगत फीचर्स शोधणाऱ्या लोकांसाठी डिझाइन केले जात आहे.

AirPods Ultra:

एआय आणि कॅमेराचा संगम ऑडिओ प्रोडक्ट्समध्येही ॲपल नवीन प्रयोग करणार आहे. रिपोर्टनुसार, नवीन एअरपॉड्समध्ये कॅमेरा किंवा व्हिजन-आधारित सेन्सर्स असू शकतात. हे सेन्सर्स आसपासचे वातावरण समजून घेऊन व्हॉइस असिस्टंटला अधिक प्रभावीपणे काम करण्यास मदत करतील. यामुळे एअरपॉड्स केवळ संगीत ऐकण्यासाठीच नाही, तर स्मार्ट एआय असिस्टंट म्हणूनही ओळखले जातील.

प्रीमियम डिव्हाइसेसची विक्री संख्या कमी असली तरी त्यातून मिळणारा नफा मोठा असतो. जर ॲपलची ही ‘Ultra’ कॅटेगरी यशस्वी झाली, तर हाय-एंड टेक मार्केटवर कंपनीची पकड अधिक घट्ट होईल. २०२६ हे वर्ष ॲपलच्या चाहत्यांसाठी नक्कीच ऐतिहासिक ठरणार आहे.

OnePlus 15T ची डिझाईन रिव्हील्स! 7500mAh ची महा-बॅटरी, नवीन रंग आणखी काय आहे खास?

Web Title: Apple planning to launch three new ultra devices in 2026 includes foldable iphone premium airpods touch screen macbook

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 07:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Charging Safety Tips : मोबाईल चार्जरवर कव्हर वापरताय? ही चूक तुम्हाला पडू शकते महागात
1

Charging Safety Tips : मोबाईल चार्जरवर कव्हर वापरताय? ही चूक तुम्हाला पडू शकते महागात

OnePlus 15T ची डिझाईन रिव्हील्स! 7500mAh ची महा-बॅटरी, नवीन रंग आणखी काय आहे खास?
2

OnePlus 15T ची डिझाईन रिव्हील्स! 7500mAh ची महा-बॅटरी, नवीन रंग आणखी काय आहे खास?

AI वापरामध्ये महिलांची बाजी! 10 पैकी 9 भारतातील महिला AIच्या सहाय्याने वाढवताहेत कामाचा वेग; LinkedInच्या अहवालात खुलासा
3

AI वापरामध्ये महिलांची बाजी! 10 पैकी 9 भारतातील महिला AIच्या सहाय्याने वाढवताहेत कामाचा वेग; LinkedInच्या अहवालात खुलासा

प्रीमियम डिझाईन आणि बॅटरीचा पॉवरहाऊस! Realme C83 5G चे जबरदस्त फीचर्स फक्त १३,४९९ रुपयांपासून सुरू!
4

प्रीमियम डिझाईन आणि बॅटरीचा पॉवरहाऊस! Realme C83 5G चे जबरदस्त फीचर्स फक्त १३,४९९ रुपयांपासून सुरू!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
2026 मध्ये Apple चा मोठा धमाका! तीन ‘Ultra’ डिव्हाइसेससह प्रीमियम फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…

2026 मध्ये Apple चा मोठा धमाका! तीन ‘Ultra’ डिव्हाइसेससह प्रीमियम फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…

Mar 09, 2026 | 07:15 PM
Bigg Boss Marathi 6 : शांत झालेल्या विशालला डिवचलं? राखीने घातले थैमान, ओतले पाणी

Bigg Boss Marathi 6 : शांत झालेल्या विशालला डिवचलं? राखीने घातले थैमान, ओतले पाणी

Mar 09, 2026 | 07:13 PM
Roomani Khare : शुभमंगल सावधान! दणक्यात पार पडला संदीप खरेंच्या लेकीचा शाही विवाहसोहळा, ‘या’ कृतीने वेधले सर्वांचे लक्ष

Roomani Khare : शुभमंगल सावधान! दणक्यात पार पडला संदीप खरेंच्या लेकीचा शाही विवाहसोहळा, ‘या’ कृतीने वेधले सर्वांचे लक्ष

Mar 09, 2026 | 07:09 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…

Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

Mar 09, 2026 | 06:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM