2026 मध्ये Apple चा मोठा धमाका! तीन ‘Ultra’ डिव्हाइसेससह प्रीमियम फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…

यामध्ये एक फोल्डेबल आयफोन, हाय-एंड मॅकबुक आणि प्रगत एअरपॉड्सचा समावेश असेल. हे प्रोडक्ट्स तंत्रज्ञान आणि किंमत या दोन्ही बाबतीत सध्याच्या फ्लॅगशिप मॉडेल्सनाही मागे टाकतील.
Apple ची नवीन ‘सुपर-प्रीमियम’ स्ट्रॅटेजी ॲपल आता आपले उत्पादन पोर्टफोलिओ तीन स्तरांमध्ये विभागणार आहे: १. एन्ट्री लेव्हल: मॅकबुक निओ आणि ॲपल वॉच SE सारखे स्वस्त डिव्हाइसेस. २. फ्लॅगशिप: आयफोन आणि मॅकबुक प्रो सारखे लोकप्रिय डिव्हाइसेस. ३. सुपर-प्रीमियम (Ultra): सर्वात महागडे आणि अत्याधुनिक फीचर्स असलेले प्रोडक्ट्स.
आयफोनच्या दुनियेत नवा अध्याय ॲपल बऱ्याच काळापासून फोल्डेबल आयफोनवर काम करत आहे. हा फोन मधून फोल्ड होईल आणि याची स्क्रीन मोठी असेल, ज्यामुळे युजर्सना फोन आणि टॅबलेट असा दोन्ही अनुभव घेता येईल. या फोनमध्ये ‘अंडर-डिस्प्ले कॅमेरा’सारखे फीचर्स असू शकतात. याची अंदाजे किंमत २,००० डॉलर्स (सुमारे १.६ लाख रुपये) असू शकते, ज्यामुळे हा आतापर्यंतचा सर्वात महागडा आयफोन ठरेल.
आता लॅपटॉपमध्ये मिळणार टचस्क्रीन लॅपटॉपच्या जगातही ॲपल मोठे बदल करणार आहे. ‘MacBook Ultra’ मध्ये पहिल्यांदाच टच OLED डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे. आजवर ॲपलने मॅकबुकमध्ये टचस्क्रीन दिली नव्हती, त्यामुळे हा बदल प्रोफेशनल युजर्ससाठी एक मोठे आकर्षण ठरेल. हे डिव्हाइस उच्च कार्यक्षमता आणि प्रगत फीचर्स शोधणाऱ्या लोकांसाठी डिझाइन केले जात आहे.
एआय आणि कॅमेराचा संगम ऑडिओ प्रोडक्ट्समध्येही ॲपल नवीन प्रयोग करणार आहे. रिपोर्टनुसार, नवीन एअरपॉड्समध्ये कॅमेरा किंवा व्हिजन-आधारित सेन्सर्स असू शकतात. हे सेन्सर्स आसपासचे वातावरण समजून घेऊन व्हॉइस असिस्टंटला अधिक प्रभावीपणे काम करण्यास मदत करतील. यामुळे एअरपॉड्स केवळ संगीत ऐकण्यासाठीच नाही, तर स्मार्ट एआय असिस्टंट म्हणूनही ओळखले जातील.
प्रीमियम डिव्हाइसेसची विक्री संख्या कमी असली तरी त्यातून मिळणारा नफा मोठा असतो. जर ॲपलची ही ‘Ultra’ कॅटेगरी यशस्वी झाली, तर हाय-एंड टेक मार्केटवर कंपनीची पकड अधिक घट्ट होईल. २०२६ हे वर्ष ॲपलच्या चाहत्यांसाठी नक्कीच ऐतिहासिक ठरणार आहे.