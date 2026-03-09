सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापती पदांच्या निवडणुका ९ मार्च रोजी पार पडल्या असून, १३ पैकी तब्बल १० पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने आपला झेंडा फडकावला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व अधोरेखित झाले आहे. जुन्नर, खेड आणि दौंड हे तालुके वगळता उर्वरित सर्व पंचायत समित्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची सत्ता स्थापन झाली आहे. जुन्नरमध्ये शिवसेना (शिंदे गट), खेडमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) तर दौंडमध्ये भाजपची सत्ता आली आहे.
दरम्यान, पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही तालुक्यांमध्ये राजकीय घडामोडीही लक्षवेधी ठरल्या. मुळशी तालुक्यात संग्राम थोपटे यांनी ‘नवीन मुळशी पॅटर्न’ पाहायला मिळेल, असे वक्तव्य केले होते. मात्र त्याला शह देत आमदार शंकर मांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुळशीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकला आहे.
भोर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार आणि भाजपचे चार सदस्य निवडून आले होते. सभापती निवड चिठ्ठी पद्धतीने झाली असता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाजूने चिठ्ठी निघाल्याने पंचायत समिती भोरची सत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात गेली आहे. भोर नगरपालिकेनंतर पंचायत समितीवरही राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला असून, यामुळे संग्राम थोपटे यांना राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा आहे. तसेच पुरंदर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची सत्ता स्थापन झाली असली तरी सुरुवातीला भाजपसोबत युतीची चर्चा होती. मात्र ऐनवेळी शिवसेनेचा पाठिंबा घेत सत्ता स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे आमदार विजय शिवतारे यांनी माजी आमदार संजय जगताप यांना राजकीय शह दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
जुन्नर पंचायत समितीच्या सभापतीपदी कमल बाळू शेळकंदे (भिवाडे खुर्द) यांची निवड झाली असून, त्या शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या आहेत. उपसभापतीपदी अमित अनंता ढोले (येणेरे) यांची निवड झाली असून ते शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे आहेत. आंबेगाव पंचायत समितीच्या सभापतीपदी कैलास (बुवा) भिमाजी काळे (घोडेगाव) यांची निवड झाली आहे, तर उपसभापतीपदी ज्योती प्रविण पारधी (राजपूर) यांची निवड झाली.
शिरूर पंचायत समितीच्या सभापतीपदी स्वाती विठ्ठल घावटे (घोटेमळा) तर उपसभापतीपदी रामराव बबन सासवडे (बंजरगांववाडी, शिक्रापूर) यांची निवड झाली. खेड पंचायत समितीच्या सभापतीपदी विद्या सयाजी मोहिते (पिंपळगाव तर्फे खेड) तर उपसभापतीपदी मंगेश गुलाब सावंत (शिरोली) यांची निवड झाली असून दोघेही शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे आहेत. मावळ पंचायत समितीच्या सभापतीपदी सुनिता मनोहर येवले (पाचाणे) आणि उपसभापतीपदी साहेबराव नारायण कारके (उर्स) यांची निवड झाली आहे. दौंड पंचायत समितीच्या सभापतीपदी सुखदेव सोनबा चोरमले (तांबेवाडी) तर उपसभापतीपदी अमृता अभिमन्यु गिरमकर (देऊळगाव राजे) यांची निवड झाली असून दोघेही भाजपचे आहेत.
बारामती पंचायत समितीच्या सभापतीपदी किरण रावसाहेब तावरे (सांगवी) तर उपसभापतीपदी शुभांगी सुनील आगवणे (गुनवडी) यांची निवड झाली आहे. पुरंदर पंचायत समितीच्या सभापतीपदी अमित भाऊसाहेब झेंडे (दिवे) तर उपसभापतीपदी प्रविण बाळासाहेब जगताप (मांडकी) यांची निवड झाली आहे. इंदापूर पंचायत समितीच्या सभापतीपदी हर्षवर्धन मधुकर लोढे (लासुर्ण) आणि उपसभापतीपदी जयकुमार गोपाळ कारंडे (कारंडेवस्ती) यांची निवड झाली आहे. भोर पंचायत समितीच्या सभापतीपदी मनिषा संतोष कंक (म्हसर खुर्द) तर उपसभापतीपदी विशाल सुभाष कोडे (केळवडे) यांची निवड झाली आहे.
मुळशी पंचायत समितीच्या सभापतीपदी मंदा कृष्णराव उर्फ बाबाजी शेळके (पिंपोळोली) यांची निवड झाली असून, उपसभापतीपदी दगडू नामदेव करंजावणे (भुगाव) यांची निवड झाली आहे. वेल्हा पंचायत समितीच्या सभापतीपदी सुवर्णा किरण राऊत (आंत्रोली) तर उपसभापतीपदी संदीप लहु खुटवड (निगडे बु.) यांची निवड झाली आहे. हवेली पंचायत समितीच्या सभापतीपदी युवराज हिरामन काकडे (थेऊर) आणि उपसभापतीपदी विद्या दत्तात्रय गायकवाड (वडकी) यांची निवड झाली.
