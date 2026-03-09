Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Roomani Khare : शुभमंगल सावधान! दणक्यात पार पडला संदीप खरेंच्या लेकीचा शाही विवाहसोहळा, ‘या’ कृतीने वेधले सर्वांचे लक्ष

अभिनेत्री रूमानी खरे हिचा लग्नसोहळा मोठ्या थाटातपार पडला. रूमानीने अभिनेता स्तवन शिंदेसोबत लग्नागाठ बांधली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 07:09 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

मराठी सिनेसृष्टीत सध्या लग्नसराई सुरू आहे. अनेक कलाकरांनी या नवीन वर्षात त्यांच्या वैवाहिक जीवनाला सुरूवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांत अनेक कलाकारांनी आपल्या जोडीदारासोबत लग्नगाठ बांधत नव्या आयुष्याची सुरुवात केली आहे. अभिनेत्री रेवती लेले, विशाल निकम-अक्षया हिंदळकर आणि अपूर्वा नेमळेकर यांनीही अलीकडेच लग्न केलं. आता या यादीत अभिनेत्री रूमानीचंही नाव सामील झालं असून तीही लग्नबंधनात अडकली आहे.यानंतर आणखी एक जोडी लग्नाच्या बेडीत अडकली आहे. मराठी कलाविश्वातील लोकप्रिय गायक संदीप खरे यांची लेक अभिनेत्री रूमानी खरे हिचा लग्नसोहळा मोठ्या थाटातपार पडला. रूमानीने अभिनेता स्तवन शिंदेसोबत लग्नागाठ बांधली आहे.

डिसेंबर 2025 मध्ये साखरपुड्याचे काही खास फोटो शेअर करत या दोघांनी आपल्या नात्याची कबुली दिली होती. अशातच आज रूमानी- स्तवन यांनी एकमेकांबरोबर लग्नगाठ बांधत नवीन आयुष्याला सुरूवात केली आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Stavan Shinde (@stavan_shinde)


'Ramayan' मधील रणबीर आणि साई पल्लवीचा फोटो व्हायरल, आशीष शर्माने दिले स्पष्ट उत्तर; फोटोमागचे सत्य उघड

सध्या या दोघांच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या फोटोमध्ये अभिनेत्री रूमानीने हिरव्या रंगाची साडी परिधान केली आहे. तिचा हा नव्या नवरीचा लुक खूपच लक्षवेधी ठरत आहे. तर अभिनेता स्तवनने लग्नात पांढऱ्या रंगाची शेरवानी परिधान केली आहे.

Bigg Boss Marathi 6: वाइल्ड कार्ड एंट्रीने घरातलं समीकरण बदलणार; संकेत पाठकच्या रणनीतीवर घरात जोरदार चर्चा

यावेळी स्तवन – रूमांनी लग्न लागताच एकमेकांना नमस्कारदेखील केला आहे. या फोटोने यादोघांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले . सध्या सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल होत आहे. कलाकरांसह चाहत्यांनी यादोघांच्या पोस्टवर कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. तसेच त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षांवसुद्धा केला आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 07:09 PM

