Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Rupali Chakankar The Ncp Also Demands That The Investigation Must Be Done Transparently

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

अजित पवारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर या दुर्दैवी घटनेची सखोल चौकशी व्हावी णि सत्य सर्वांसमोर यावे अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 06:51 PM

Follow Us:

अजित पवारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर या दुर्दैवी घटनेची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सखोल तपास व्हावा आणि सत्य सर्वांसमोर यावे अशी मागणी केली आहे. आणि त्या दृष्टीने तपास देखील सुरू आहे. आम्हालाच काय तर महाराष्ट्रातील जनतेला देखील या घटनेमागचं सत्य काय आहे हे जाणून घ्यायचा आहे त्यामुळे आम्ही देखील सत्य समोर यावे आम्हाला देखील वाटते पण काहीजण या गोष्टीचा राजकारण करत आहेत मला त्यांना एवढंच सांगायचं आहे की त्यांनी या गोष्टीचा राजकारण करू नये. सुमित्रा पवारांनी अजित दादाच्या निधनानंतर चौथ्या दिवशीच विरोधातपणे जबाबदारी केली आहे आता त्यांना साथ देण्याची गरज आहे. असे म्हणत आमदार अमोल मिटकरी व आमदार रोहित पवार यांना रूपाली चाकणकर यांनी मोलाचा सल्ला दिला आहे.

Follow Us:

अजित पवारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर या दुर्दैवी घटनेची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सखोल तपास व्हावा आणि सत्य सर्वांसमोर यावे अशी मागणी केली आहे. आणि त्या दृष्टीने तपास देखील सुरू आहे. आम्हालाच काय तर महाराष्ट्रातील जनतेला देखील या घटनेमागचं सत्य काय आहे हे जाणून घ्यायचा आहे त्यामुळे आम्ही देखील सत्य समोर यावे आम्हाला देखील वाटते पण काहीजण या गोष्टीचा राजकारण करत आहेत मला त्यांना एवढंच सांगायचं आहे की त्यांनी या गोष्टीचा राजकारण करू नये. सुमित्रा पवारांनी अजित दादाच्या निधनानंतर चौथ्या दिवशीच विरोधातपणे जबाबदारी केली आहे आता त्यांना साथ देण्याची गरज आहे. असे म्हणत आमदार अमोल मिटकरी व आमदार रोहित पवार यांना रूपाली चाकणकर यांनी मोलाचा सल्ला दिला आहे.

Web Title: Rupali chakankar the ncp also demands that the investigation must be done transparently

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 06:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai News : राख चोरीचा धक्कादायक प्रकार; स्मशानभूमीत घडतायत अघोरी कृत्य ? नवी मुंबईत चाललंय तरी काय ?
1

Navi Mumbai News : राख चोरीचा धक्कादायक प्रकार; स्मशानभूमीत घडतायत अघोरी कृत्य ? नवी मुंबईत चाललंय तरी काय ?

Kolhapur News : कोकण ते कोल्हापूर प्रवास आता होणार सोपा; रोजगार हमी योजनेतून विकासकामाला गती
2

Kolhapur News : कोकण ते कोल्हापूर प्रवास आता होणार सोपा; रोजगार हमी योजनेतून विकासकामाला गती

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप
3

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास
4

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

Mar 09, 2026 | 06:36 PM
मुंबईत ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन! दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी होतील सहभागी

मुंबईत ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन! दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी होतील सहभागी

Mar 09, 2026 | 06:17 PM
Nanded News : नरसापुर एक्स्प्रेसवर दरोड्याचा प्रयत्न; टोळीतील दोघे ताब्यात, तीन जण झाले फरार

Nanded News : नरसापुर एक्स्प्रेसवर दरोड्याचा प्रयत्न; टोळीतील दोघे ताब्यात, तीन जण झाले फरार

Mar 09, 2026 | 06:08 PM
गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 09, 2026 | 06:04 PM
7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…

7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…

Mar 09, 2026 | 06:04 PM
Kolhapur News : एसटीची डिजिटल मोहीम ; एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा

Kolhapur News : एसटीची डिजिटल मोहीम ; एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा

Mar 09, 2026 | 06:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM