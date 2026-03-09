“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

अजित पवारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर या दुर्दैवी घटनेची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सखोल तपास व्हावा आणि सत्य सर्वांसमोर यावे अशी मागणी केली आहे. आणि त्या दृष्टीने तपास देखील सुरू आहे. आम्हालाच काय तर महाराष्ट्रातील जनतेला देखील या घटनेमागचं सत्य काय आहे हे जाणून घ्यायचा आहे त्यामुळे आम्ही देखील सत्य समोर यावे आम्हाला देखील वाटते पण काहीजण या गोष्टीचा राजकारण करत आहेत मला त्यांना एवढंच सांगायचं आहे की त्यांनी या गोष्टीचा राजकारण करू नये. सुमित्रा पवारांनी अजित दादाच्या निधनानंतर चौथ्या दिवशीच विरोधातपणे जबाबदारी केली आहे आता त्यांना साथ देण्याची गरज आहे. असे म्हणत आमदार अमोल मिटकरी व आमदार रोहित पवार यांना रूपाली चाकणकर यांनी मोलाचा सल्ला दिला आहे.
