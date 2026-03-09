Bigg Boss Marathi 6 : शांत झालेल्या विशालला डिवचलं? राखीने घातले थैमान, ओतले पाणी

बिग बॉस मराठीच्या घरामध्ये दररोज काही वेगळंच पाहायला मिळत आहे. विशाल घरी एकटा पडला आहे. त्याच्या साथीला आता कुणी नाही आहे. विशालची टोळी संपली आहे. घरात वर्चस्व गाजवणाऱ्या टोळीचे सदस्य एकेक करून घराबाहेर पडले. त्यात विशाल टिकून राहिला कारण तो स्वावलंबी होता. त्याचा खेळ कुणावर टिकून नव्हता, अशामध्ये टोळीची Ex मेंबर अनुश्रीनेही डोकं चालवत टोळी वेळीच सोडली नाही तर आता टोळीच्या इतर सदस्यांना जे भोगायला लागलं त्यात अनुश्रीचाही वाटा नक्कीच असता पण अनुश्रीच्या या निर्णयाने प्रेक्षकांनी तिला चांगलाच पाठिंबा दिला आहे.
पण दरम्यान, बिग बॉसने सोशल हँडलवर एक नवा प्रोमो शेअर केला आहे. या Promo मध्ये पहिल्यांदा Rakhi Sawant आणि Vishal Kotian एकमेकांशी भिडताना दिसत आहेत. Ruchita Jamdar Evict झाल्यापासून विशाल उदासीचे वारे झेलत आहे. तो कुणाशी बोलत नाही, एकटाच घरी पडून असतो अशामध्ये राखी त्याला मुद्दाम डिवचत आहे की घराची कॅप्टन म्हणून ही तिची नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे? हे सांगणे कठीण आहे पण promo मध्ये नक्की घडले तरी काय? जाणून घ्या.
Promo मध्ये राखी आणि विशाल भिडताना दिसत आहेत. कदाचित टास्कवरून भांडण झाले आहे. विशाल ज्या ठिकाणी राहतो, ते बेड सगळ्यांसाठी असल्याचे राखी सांगते. येथे सगळ्यांना बसायचं आहे असे म्हणते तितक्यात विशाल पेटून उठतो आणि म्हणतो की “मी बाहेर असताना हे काय नाही लावलं मग!” तेव्हा संस्कृती त्याला म्हणते की “हे विस्कटलेलं होतं तुझं सगळं!” तेव्हा विशाल तिला म्हणतो की “हे सगळं आधी का नाही केलं तुम्ही सगळ्यांनी?” तेव्हा राखी विशालला Warning देत म्हणते की “तू उठ नाही तर मी तुझ्यावर पाणी ओतेल.” तेव्हा विशाल म्हणतो की “तू टाक! मग मी सगळ्यांच्या बेडवर पाणी ओततो की नाही बघ!” हे ऐकून राखी खरंच बदलीभरून पाणी आणते आणि विशालच्या अंथरुणावर ओतते.
असा संग्राम या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळाला आहे. कमेंट्समध्ये विशाल आता घरी एकटा पडल्यामुळे अनेक प्रेक्षकांनी त्याला हमदर्दी दिली आहे तर अनेकांना राखीचे हे कृत्य पसंतीस आले आहे.