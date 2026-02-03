गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! गेमिंगमुळे आता LinkedIn प्रोफाइल Pro दिसणार; BGMI चा नवीन करिअर मोड ऑन

भारतातील लाखो गेमर्सचा आवडता बॅटलग्राउंड गेम, BGMI (बॅटलग्राउंड्स मोबाईल इंडिया) आता आणखी रोमांचक झाला आहे. या नवीन अपडेटमध्ये केवळ नवीन वैशिष्ट्येच नाहीत तर भारत-विशिष्ट सामग्री आणि ब्रँडसह नवीन सहयोग देखील समाविष्ट आहेत. बॅटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) चे प्रकाशक, क्राफ्टन इंडियाने BGMI करिअर मोड लाँच केला आहे. BGMI करिअर मोड हा गेमिंग उद्योगातील अशा प्रकारचा पहिला उपक्रम आहे.
तुमचा गेमप्ले आणि वर्तन वास्तविक जीवनातील करिअर कौशल्यांमध्ये कसे रूपांतरित केले जाऊ शकते याचा शोध ते घेते. त्याचे ध्येय विद्यार्थी, गेमर्स आणि कार्यरत व्यावसायिकांना त्यांचे रिज्युम, लिंक्डइन प्रोफाइल आणि करिअर वाढीस मदत करणे आहे.
क्राफ्टन इंडियाने BGMI मध्ये काहीतरी वेगळे जोडले आहे आणि त्याचा रँक, स्किन्स किंवा स्पर्धात्मक बक्षिसांशी काहीही संबंध नाही. कंपनीने BGMI करिअर मोड लाँच केला आहे. हे एक नवीन वैशिष्ट्य आहे, जे तुम्ही गेम कसे खेळता ते पाहते आणि त्या वर्तनाचे संरचित कौशल्य अहवालात रूपांतर करते.
हे नियुक्ती शॉर्टकटऐवजी एक प्रतिबिंबित करणारे साधन म्हणून स्थित आहे. तुमचा गेमप्ले तुमच्या समस्या सोडवण्याच्या शैली, टीमवर्क किंवा तुम्ही दबाव कसा हाताळता याबद्दल काय प्रकट करतो हे समजून घेण्याचा एक मार्ग म्हणून याचा विचार करा.
BGMI करिअर मोड वर जा
BGMI करिअर मोड गेम इंटरफेसमध्ये लपलेला नाही. सुरुवात करण्यासाठी, तुम्हाला bgmicareermode.com ला भेट द्यावी लागेल, जिथे संपूर्ण अनुभव उपलब्ध आहे.
सायकोमेट्रिक असेसमेंट पूर्ण करा
करिअर मोडच्या पहिल्या भागाचा शूटिंग मेकॅनिक्स किंवा सामन्याच्या निकालांशी काहीही संबंध नाही.
तुम्हाला तुमच्या वर्तणुकीच्या पसंती, व्यक्तिमत्त्व वैशिष्ट्ये आणि कामाच्या शैली समजून घेण्यासाठी डिझाइन केलेले मार्गदर्शित सायकोमेट्रिक असेसमेंट पूर्ण करण्यास सांगितले जाईल. हे तुम्ही परिस्थितींकडे कसे जाऊ शकता, इतरांशी कसे सहयोग करू शकता किंवा आव्हानांना कसे प्रतिसाद देऊ शकता यासाठी एक आधाररेखा तयार करते.
सोप्या भाषेत, तुमच्या गेमप्ले वर्तनाचा विचार करण्यापूर्वी ते संदर्भ सेट करते.
गेमप्ले वर्तनाला बोलू द्या
दुसरा थर BGMI सामन्यांदरम्यान तुम्ही कसे वागता हे पाहतो.
करिअर मोड गेममधील वर्तनाचे विश्लेषण करतो जे सामान्यतः स्पर्धात्मक खेळादरम्यान दिसून येते. यामध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता, अनुकूलता, टीमवर्क, दबावाखाली शांत राहणे आणि तपशीलांकडे लक्ष देणे समाविष्ट आहे. ते प्रभावी आकडेवारी किंवा विजय दरांबद्दल नाही. जेव्हा तुम्ही गंभीरपणे खेळत असता तेव्हा नैसर्गिकरित्या उद्भवणाऱ्या वर्तणुकीच्या सिग्नलवर लक्ष केंद्रित केले जाते.
या गेमप्ले इनसाइट्स नंतर सायकोमेट्रिक इनपुटसह एकत्रित केल्या जातात.
तुमचा करिअर मोड स्किल रिपोर्ट मिळवा
एकदा दोन्ही लेयर्सवर प्रक्रिया झाल्यानंतर, BGMI करिअर मोड एक वैयक्तिकृत अहवाल तयार करतो.
कोर स्किल्स
अनुकूलन स्किल्स
अतिरिक्त गुणधर्म
उद्दिष्ट म्हणजे तुम्हाला अशा गुण आणि सवयींचे स्पष्ट चित्र देणे जे नेहमी रेझ्युमे किंवा लिंक्डइन प्रोफाइलवर दिसू शकत नाहीत, परंतु बहुतेकदा गेमप्ले दरम्यान दिसून येतात.
ते योग्य असू शकते जर:
तुमच्या गेमिंग सवयी वास्तविक जीवनातील वर्तनात कसे रूपांतरित होतात हे पाहण्यास तुम्ही उत्सुक असाल.
तुम्ही तुमच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात आहात आणि तुमच्या ताकदीचा शोध घेत आहात.
तुम्हाला सॉफ्ट स्किल्सबद्दल विचार करण्याचा एक संरचित मार्ग हवा आहे.
ते योग्य असू शकत नाही जर:
तुम्ही नियुक्तीसाठी शॉर्टकट किंवा अधिकृत प्रमाणपत्र शोधत आहात.
तुम्हाला अपेक्षा आहे की ते थेट नोकरीच्या ऑफरकडे नेईल.
तुम्हाला गेमप्ले रिवॉर्ड्स हवे आहेत.