IND vs SA: टी-२० वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाची साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध रंगीत तालीम! जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहाल लाईव्ह सामना?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सराव सामना बुधवार, ४ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघ नवी मुंबईतील डीवाय पाटील क्रिकेट स्टेडियमवर एकमेकांसमोर येतील. सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल, तर एडेन मार्कराम आफ्रिकन संघाचे नेतृत्व करेल.
मैदानावर जाऊन सामना पाहू न शकणाऱ्या क्रिकेट चाहत्यांसाठी थेट प्रक्षेपणाची सोय करण्यात आली आहे. तुम्ही हा सामना स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) नेटवर्कवर थेट पाहू शकता. तसेच, मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर हा सामना जिओ हॉटस्टार (Jio Hotstar) अॅप आणि त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीम केला जाईल.
भारतीय संघ सध्या जबरदस्त लयीत आहे. नुकत्याच झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भारताने ४-१ अशा फरकाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. पहिले तीन सामने जिंकून मालिका खिशात घातल्यानंतर, भारताने शेवटच्या सामन्यातही वर्चस्व गाजवले. हाच फॉर्म दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आणि पुढे विश्वचषकात कायम ठेवण्याचे आव्हान टीम इंडियासमोर असेल.
भारतीय संघ (Team India): सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग.
दक्षिण आफ्रिका संघ (South Africa): एडन मार्कराम (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जॅन्सन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, ॲनरिक नॉर्टजे, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स.
