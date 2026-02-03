Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

”लग्नाला १४ वर्षे पूर्ण, हा वनवास कधीच…”, रितेशने दिल्या हटके शुभेच्छा, जिनिलीयाने शेअर केले खास फोटो

जेनेलिया देशमुख आणि रितेश देशमुख यांच्या लग्नाचा आज वाढदिवस आहे. यानिमित्त या दोघांनी सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करून एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Updated On: Feb 03, 2026 | 07:39 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडी जेनेलिया देशमुख आणि रितेश देशमुख यांच्या लग्नाचा आज वाढदिवस आहे. या खास प्रसंगी दोघांनी एकमेकांवर प्रेमाचा वर्षाव केला. त्यांनी सोशल मीडियावर एकमेकांसाठी गोड मेसेज लिहिला आहे तर रितेशने एक मजेदार व्हिडिओही शेअर केला.

जेनेलियाने तिच्या लग्नापासून ते तिच्या हळदी समारंभापर्यंत आणि साखरपुड्यापर्यंतचे अनेक सुंदर फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. या पोस्टवर अनेकांनी या दोघांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

रितेश देशमुखने इंस्टाग्रामवर जेनेलियासोबतचा एक मजेदार व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये रितेश शाहरुख खानच्या ‘दिल तो पागल है’ या चित्रपटातील ‘चक धूम धूम चक धूम धूम’ गाताना दिसत आहे. रितेश स्वत: आणि जेनेलियासाठी “आगे है बरसात, पीछे है तूफान…” ही ओळ गातो.

रितेश देशमुखने इंस्टाग्रामवर हा खास व्हिडिओ शेअर केला आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले, त्यामध्ये हा व्हिडीओ शेअर करताना रितेशने लिहिले, “लग्नाला १४ वर्षे झाली. हा वनवास कधीच संपू नये.” पुढे त्याने जिनिलीयाच्या अकाउंटला टॅग करत लिहिले, “बायको, हॅपी अॅनिव्हर्सरी.”

 

रितेशच्या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स केल्या आहेत. एकाने लिहिले, “हॅपी अॅनिव्हर्सरी दादा वहिनी”, दुसऱ्याने लिहिले, “काय राव, इतकी सुंदर बायको आहे, त्यात वनवास कसला?”, आणखी एकाने लिहिसे, “दादा यावेळी वाचला बरं का.”

रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांनी एकाच चित्रपटातून इंडस्ट्रीमधील पदार्पण केले होते. २००३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या “तुझे मेरी कसम” या चित्रपटात दोघांनी एकत्र काम केले आणि त्यांच्या कामाचे प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी मोठ्या प्रमाणावर कौतुक केले.

‘Dhurandhar’च्या यशानंतर अक्षय खन्नाला मिळाला मोठा प्रोजेक्ट; 29 वर्षांनंतर सनी देओलसोबत स्क्रीन शेअर करणार

प्रेमाची ही जोडी फक्त पडद्यावरच नाही तर खऱ्या आयुष्यातही एकत्र आली. ३ फेब्रुवारी २०१२ ला रितेश आणि जिनिलिया देशमुख यांनी लग्नगाठ बांधली. त्यांच्या या सहजीवनाने बॉलिवूडसह चाहत्यांचेही हृदय जिंकले आहे.

कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

 

Published On: Feb 03, 2026 | 07:39 PM

