Samsung Unpacked 2026 ची तारीख झाली Leak, Galaxy S26 Ultra सह संपूर्ण S26 सिरीज याच महिन्यात लाँच

Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स
सॅमसंग अनपॅक्ड इव्हेंट
दक्षिण कोरियाच्या मीडिया रिपोर्ट्स आणि टिपस्टर इव्हान ब्लास यांच्या मते, सॅमसंग अनपॅक्ड 2026 हा इव्हेंट 25 फेब्रुवारी रोजी सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये होण्याची अपेक्षा आहे. हा 2026 चा कंपनीचा पहिला मोठा जागतिक लाँच इव्हेंट असेल. असे वृत्त आहे की या दिवशी नवीन गॅलेक्सी एस२६ सीरीजचे अनावरण केले जाईल. हा इव्हेंट भारतीय वेळेनुसार रात्री 11.30 वाजता होण्याची अपेक्षा आहे. हे सॅमसंगच्या YouTube चॅनेल, वेबसाइट आणि न्यूजरूम प्लॅटफॉर्मवर लाइव्ह स्ट्रीम केले जाईल.
Galaxy S26 आणि S26 Plus साठी अपेक्षा
लीकनुसार, मानक Galaxy S26 मध्ये FHD+ रिझोल्यूशनसह 6.3-इंचाचा डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असण्याची अपेक्षा आहे. फोनमध्ये सॅमसंगचा नवीन 2nm Exynos 2600 चिपसेट असण्याची अपेक्षा आहे, जो पॉवर कार्यक्षमतेत लक्षणीय अपग्रेड देईल अशी अपेक्षा आहे. Galaxy S26 Plus मध्ये 6.7-इंचाचा मोठा AMOLED पॅनेल असण्याची अपेक्षा आहे. प्लस मॉडेलमध्येही समान Exynos 2600 प्रोसेसर वापरला जाऊ शकतो, जो सातत्यपूर्ण कामगिरी सुनिश्चित करेल.
Galaxy S26 Ultra ला सर्वात मोठे अपग्रेड मिळेल
Galaxy S26 Ultra हे मालिकेतील सर्वात शक्तिशाली मॉडेल असल्याचे म्हटले जाते. त्यात 6.9-इंचाचा QHD+ डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले असण्याची अपेक्षा आहे. अहवाल असे सूचित करतात की हे मॉडेल Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेटद्वारे समर्थित असू शकते. सॅमसंगने नवीन प्रायव्हसी डिस्प्ले तंत्रज्ञानाचाही उल्लेख केला आहे, जो सुरुवातीला अल्ट्रा मॉडेलपुरता मर्यादित असू शकतो. हे वैशिष्ट्य स्क्रीन कंटेंटला बाजूच्या कोनातून लपवण्यास मदत करेल.
Samsung गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिंपिक एडिशन सादर, एक्सक्लूसिव फीचर्सने सुसज्ज! जाणून घ्या किंमत
संभाव्य किंमत आणि नवीन Galaxy Buds Pro
लीक झालेल्या माहितीनुसार, भारतात Galaxy S26 ची किंमत सुमारे 82.999 रुपये असू शकते. गॅलेक्सी एस२६ प्लस सुमारे 99,999 रुपये आणि गॅलेक्सी एस२६ अल्ट्रा सुमारे 1,34,999 रुपये असू शकते. गॅलेक्सी बड्स ४ प्रो देखील या कार्यक्रमात लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. लीक झालेल्या रेंडरमध्ये त्याची नवीन डिझाइन, फ्लॅट स्टेम आणि बदललेले ग्रिल पॅटर्न दिसून येते. विक्री मार्चच्या सुरुवातीला सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.