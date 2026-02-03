आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठा भूकंप! पॅलेस्टाईनमध्ये निवडणुका जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार मतदान

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?
आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था वाफाने दिलेल्या माहितीनुसार, पॅलेस्टाईनच्या निवडणुकांचा निर्णय राष्ट्रपतींच्या हुकुंमानंतर मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही पॅलेस्टाईनची पहिली संसदीय निवडणुक ठरणार असून मुक्ती संघटनेची संसद मानली जात आहे. तसेच यामध्ये सर्व सदस्यांची निवडही सार्वजनिक मतांनी केली जाणार आहे. PNC गेल्या अनेक काळापासून PLO ची निर्वासित संसद म्हणून पाहिले जायचे. ही संघटना जगभरातील पॅलेस्टाईन लोकांचा आवाज होती. या संघटनेचे अध्यक्ष महमूद अब्बास असून त्यांनी पॅलेस्टाईन नागरिकांचा सहभाग निवडणुकींमध्ये सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे.
१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निवडणुका घेतल्या जातील असे त्यांनी घोषित केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे ती, जगभरातील सर्व पॅलेस्टिनींना त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्याची संधी आहे. यामुळे सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन अब्बास यांनी केले आहे. सध्या ही निवडणुक अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. तसेच महमूद अब्बास यांची भूमिका देखील अत्यंत महत्वाची आणि दुहेरी ठरणार आहे. कारण महमूद अब्बास सध्या पॅलेस्टिनींचे प्रतिनीध आणि PLO चे प्रमुख आहे.
अब्बास यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, फतह चळवळीचा संबंध या निवडणुकांशी नसणार आहे. फतह ही यासर अराफ यांनी स्थापन केलली संस्था आहे. हमास आणि पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहादसाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती. यामुळे या संघटनेच्या प्रतिनीधां पॅलेस्टाईच्या मंडळात कोणतेही प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही असे अब्बास यांनी म्हटले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या निवडणुंकामुळे पॅलेस्टाईनला लोकशाहीचे स्वरुप मिळेल. परंतु हमास आणि इस्रायलच्या वादामुळे अद्यापही पॅलेस्टिनींच्या राजकारणा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे या निवडणुका पारदर्शकपणे घेण्याचे मोठे आव्हान अब्बास यांच्यासमोर आहे.
