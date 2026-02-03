Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठा भूकंप! पॅलेस्टाईनमध्ये निवडणुका जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार मतदान

Palestinian Elections : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठा भूकंप आला आहे. पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी पॅलेस्टिंनींच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. यामुळे इस्रायलच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 07:20 PM
Palestinian President Mahmoud Abbas

पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पॅलेस्टाईनच्या राजकारणात मोठा विकास
  • अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी केली निवडणुकांची घोषणा
  • या तारखेला होणार मतदान
Palestine Elections : तेल अवीव : एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) गाझा शांतता मंडळाची (Gaza Board of Peace) स्थापना करत आहेत. याच वेळी पॅलेस्टाईचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. महमूद यांनी पॅलेस्टाईनच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे.

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था वाफाने दिलेल्या माहितीनुसार, पॅलेस्टाईनच्या निवडणुकांचा निर्णय राष्ट्रपतींच्या हुकुंमानंतर मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही पॅलेस्टाईनची पहिली संसदीय निवडणुक ठरणार असून मुक्ती संघटनेची संसद मानली जात आहे. तसेच यामध्ये सर्व सदस्यांची निवडही सार्वजनिक मतांनी केली जाणार आहे. PNC गेल्या अनेक काळापासून PLO ची निर्वासित संसद म्हणून पाहिले जायचे. ही संघटना जगभरातील पॅलेस्टाईन लोकांचा आवाज होती. या संघटनेचे अध्यक्ष महमूद अब्बास असून त्यांनी पॅलेस्टाईन नागरिकांचा सहभाग निवडणुकींमध्ये सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे.

१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निवडणुका घेतल्या जातील असे त्यांनी घोषित केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे ती, जगभरातील सर्व पॅलेस्टिनींना त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्याची संधी आहे. यामुळे सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन अब्बास यांनी केले आहे. सध्या ही निवडणुक अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. तसेच महमूद अब्बास यांची भूमिका देखील अत्यंत महत्वाची आणि दुहेरी ठरणार आहे. कारण महमूद अब्बास सध्या पॅलेस्टिनींचे प्रतिनीध आणि PLO चे प्रमुख आहे.

हमासचा हस्तक्षेपाला अब्बास यांचा नकार

अब्बास यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, फतह चळवळीचा संबंध या निवडणुकांशी नसणार आहे. फतह ही यासर अराफ यांनी स्थापन केलली संस्था आहे. हमास आणि पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहादसाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती. यामुळे या संघटनेच्या प्रतिनीधां पॅलेस्टाईच्या मंडळात कोणतेही प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही असे अब्बास यांनी म्हटले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या निवडणुंकामुळे पॅलेस्टाईनला लोकशाहीचे स्वरुप मिळेल. परंतु हमास आणि इस्रायलच्या वादामुळे अद्यापही पॅलेस्टिनींच्या राजकारणा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे या निवडणुका पारदर्शकपणे घेण्याचे मोठे आव्हान अब्बास यांच्यासमोर आहे.

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Published On: Feb 03, 2026 | 07:20 PM

