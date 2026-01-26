Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Republic Day 2026: BSNL चा रिपब्लिक डे धमाका! यूजर्सना दिलं मोठं गिफ्ट, इतक्या किंमतीत मिळणार वर्षभराची व्हॅलिडीटी आणि बरेच फायदे

BSNL Republic Day Offer: सरकारी टेलिकॉम कंपनीने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एक खास रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. हा प्लॅन वर्षभराच्या व्हॅलिडीटीसह अनेक खास फायदे ऑफर करतो. या प्लॅनची किंमत आणि इतर फायदे सविस्तर जाणून घेऊया.

Jan 26, 2026
  • रिचार्ज प्लॅनची किंमत 2626 रुपये
  • प्लॅनमध्ये ग्राहकांना 2.6GB डेटा रोज मिळणार
  • प्लॅनमध्ये संपूर्ण एका वर्षाची व्हॅलिडीटी
BSNL Recharge Plan: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारतीय ग्राहकांसाठी एक खास रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 2626 रुपये आहे आणि कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना खास फायद्यांसह दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना 2.6GB डेटा रोज मिळणार आहे. एवढंच नाही तर या प्लॅनमध्ये इतर फायदे देखील मिळणार आहे. म्हणजेच हा रिचार्ज प्लॅन ग्राहकांसाठी पैसा वसूल प्लॅन ठरणार आहे. भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कंपनीने हा खास रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे. या प्लॅनमध्ये संपूर्ण एका वर्षाची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. कंपनीने सादर केलेल्या या प्रीपेड प्लॅनमध्ये कोणते फायदे मिळणार याबाबत आता सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष

भारत कनेक्ट 26 मोबाइल प्रीपेड प्लॅन

कंपनीने लाँच केलेल्या या वर्षभराची व्हॅलिडीटी असलेल्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 2626 रुपये आहे. म्हणजेच दररोज या प्लॅनसाठी 7.19 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. 2626 रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 2.6 जीबी डेटा ऑफर केला जाणार आहे. म्हणजेच संपूर्ण वर्षासाठी या प्लॅनमध्ये 949 जीबी डेटा मिळणार आहे. डेली 2.6 जीबी डेटा संपल्यानंतर 40 Kbps च्या स्पीडने डेटा मिळणार आहे. भारत कनेक्ट 2626 रिचार्ज प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा ऑफर केली जात आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 100 SMS (एसएमएस) मिळणार आहे आणि यासाठी कोणतेही शुल्क देण्याची गरज नाही. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 365 दिवसांची म्हणजेच संपूर्ण वर्षभराची आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

बीएसएनएल सध्या यूजर्सना दोन अ‍ॅन्यूअल रिचार्ज प्लॅन ऑफर करतो. तर आता 2626 रुपयांच्या प्लॅनसह ही संख्या तीन प्लॅन्सची झाली आहे. या तिन्ही रिचार्ज प्लॅन्समध्ये कंपनी 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर करते. बीएसएनएलच्या आणखी 2 वार्षिक प्लॅनबद्दल जाणून घ्या जे 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी आणि चांगले डेटा, कॉलिंग आणि मेसेजिंग फायदे देतात.

बीएसएनएलचा 2399 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

कंपनीच्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये देखील 365 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीसह रोज 2.5 जीबी डेटा ऑफर केला जातो. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंगच्या फायद्यांसह 100 एसएमएस ऑफर केला जातो. डेली 2.5 जीबी डेटा संपल्यानंतर 40 Kbps च्या स्पीडने डेटा मिळणार आहे.

BSNL Recharge Plan: 1 महिना रिचार्जची चिंता नाही! 100GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

बीएसएनएलचा 2799 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

कंपनीच्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये देखील 365 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीसह रोज 3 जीबी डेटा ऑफर केला जातो. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंगच्या फायद्यांसह 100 एसएमएस ऑफर केला जातो. डेली 3 जीबी डेटा संपल्यानंतर 40 Kbps च्या स्पीडने डेटा मिळणार आहे.

Jan 26, 2026

