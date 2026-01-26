Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Bjp Election Strategy Bjps Kerala Election Strategy Through Padma Awards What Exactly Is The Bjp Trying To Achieve By Honoring Its Critics

BJP Election Strategy: पद्म पुरस्कारांतून भाजपची ‘केरळ’निवडणूक रणनीती; टीकाकारांच्या सन्मानातून भाजप नेमकं काय साधू पाहतयं?

भाजप आणि आरएसएसचे प्रखर टीकाकार असूनही अच्युतानंदन यांचा गौरव करून भाजपने "आम्ही वैचारिक मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन कामाचा आदर करतो," असा संदेश दिला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 12:28 PM
BJP Election Strategy: पद्म पुरस्कारांतून भाजपची ‘केरळ’निवडणूक रणनीती; टीकाकारांच्या सन्मानातून भाजप नेमकं काय साधू पाहतयं?

BJP Election Strategy: पद्म पुरस्कारांतून भाजपची 'केरळ'निवडणूक रणनीती; टीकाकारांच्या सन्मानातून भाजप नेमकं काय साधू पाहतयं?

Follow Us:
Follow Us:
  • केरळचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री आणि कट्टर भाजप विरोधक व्ही.एस. अच्युतानंदन यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’,
  • डाव्या विचारसरणीच्या बालेकिल्ल्यात शिरकाव करण्यासाठी आणि सामान्य मतदारांमध्ये सकारात्मक प्रतिमा तयार करण्यासाठी ही भाजपची रणनीती
  • हेमंत सोरेन यांचा पक्ष काँग्रेसपासून फारकत घेऊन भाजपसोबत हातमिळवणी करू शकतो
BJP Strategy for Kerala Elections: यंदाच्या प्ररजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर झालेल्या पद्म पुरस्कारांमध्ये केंद्र सरकारने राजकीय वैविध्य जपल्याचे पाहायला मिळत आहे. केरळचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री आणि कट्टर भाजप विरोधक व्ही.एस. अच्युतानंदन यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’, तर झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांना मरणोत्तर ‘पद्मभूषण’ जाहीर करून मोदी सरकारने सर्वांनाच चकित केले आहे. पण त्याचवेळी आपल्याच टिकाकारांना पुरस्कार देण्यामागे भाजपचा नेमका काय हेतू असू शकतो, याबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

Padma Award 2026: तामिळनाडूत १३. बंगालमध्ये ११ पद्म पुरस्कार…; पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारची तिरपी चाल

निवडणुकीवर डोळा?

भाजप आणि आरएसएसचे प्रखर टीकाकार असूनही अच्युतानंदन यांचा गौरव करून भाजपने “आम्ही वैचारिक मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन कामाचा आदर करतो,” असा संदेश दिला आहे. केरळमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. डाव्या विचारसरणीच्या बालेकिल्ल्यात शिरकाव करण्यासाठी आणि सामान्य मतदारांमध्ये सकारात्मक प्रतिमा तयार करण्यासाठी ही भाजपची रणनीती असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. पुरस्कारांमुळे केरळच्या राजकारणात नवे समीकरण पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शिबू सोरेन यांना पद्मभूषण: झारखंडमध्ये नवा राजकीय संकेत?

केंद्र सरकारने झारखंडचे दिग्गज आदिवासी नेते शिबू सोरेन यांना ‘पद्मभूषण’ जाहीर केल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. या पुरस्काराकडे केवळ सन्मान म्हणून न पाहता, भाजप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) यांच्यातील संभाव्य जवळीकीचा संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.

Republic Day Parade Live Streaming: प्रजासत्ताक दिनाची परेड घरबसल्या पाहा; जाणून घ्या कधी आणि कुठे होणार ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’

त्याचवेळी बिहार निवडणुकीत एनडीएच्या प्रचंड विजयानंतर, हेमंत सोरेन यांचा पक्ष काँग्रेसपासून फारकत घेऊन भाजपसोबत हातमिळवणी करू शकतो, अशीही चर्चा सुरू आहे. सर्व प्रयत्नांनंतरही झारखंडमधील आदिवासी मतपेढी पूर्णपणे भाजपच्या बाजूने वळलेली नाही. त्यामुळे शिबू सोरेन यांच्या प्रभावाचा वापर करून या वर्गाला आपलेसे करण्याची भाजपची रणनीती असल्याचे मानले जात आहे. या संदर्भात, हेमंत सोरेन आणि त्यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन एका वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्याची भेट घेतल्याचा बातम्याही समोर आल्या आहे. त्यानंतरच केंद्र सरकार शिबू सोरेन यांना भारतरत्न किंवा पद्मश्री देऊन झारखंड मुक्ती मोर्चाला राजकीय संकेत देऊ शकते.

मोदी सरकारने विरोधकांना सन्मानित करण्याची भूतकाळातील उदाहरणे

मोदी सरकारने वैचारिक किंवा राजकीय विरोधकांना सन्मानित करण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी अनेक वेळा सरकारने प्रमुख राजकीय नेत्यांना पद्मविभूषण किंवा भारतरत्न प्रदान केले आहे, विशेषतः महत्त्वाच्या निवडणुकीच्या काळात.

२०२३ मध्ये मुलायम सिंह यादव यांना पद्मविभूषण (मरणोत्तर)
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रणव मुखर्जी यांना भारतरत्न
२०२४ च्या आंध्र प्रदेश निवडणुकीपूर्वी पी.व्ही. नरसिंह राव यांना भारतरत्न (मरणोत्तर)
२०२१ मध्ये आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांना पद्मभूषण
२०१७ मध्ये शरद पवार यांना पद्मविभूषण
२०२२ मध्ये गुलाम नबी आझाद यांना पद्मभूषण

 

याशिवाय, मोदी सरकारने काँग्रेसचे एस.सी. जमीर, तोखेहो सेमा, पीडीपी नेते मुझफ्फर बेग आणि अकाली दलाचे तरलोचन सिंग यांना पद्म पुरस्कार प्रदान केले आहेत. २०२४ मध्ये, सरकारने पी.व्ही. नरसिंह राव, माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न प्रदान केले. त्याच वर्षी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि कृषी शास्त्रज्ञ एम.एस. स्वामीनाथन यांनाही भारतरत्न प्रदान करण्यात आले. २०२२ मध्ये, पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना पद्मभूषण देण्याची ऑफर देण्यात आली होती, परंतु त्यांनी नकार दिला.

Web Title: Bjp election strategy bjps kerala election strategy through padma awards what exactly is the bjp trying to achieve by honoring its critics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 12:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Purandar Politics: पुरंदरमध्ये महायुतीत पुन्हा संघर्षाची ठिणगी; भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी आमने-सामने
1

Purandar Politics: पुरंदरमध्ये महायुतीत पुन्हा संघर्षाची ठिणगी; भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी आमने-सामने

नरेंद्र मोदींनंतर कोण होणार पंतप्रधान? नितीन नबीन राजकारणाच्या पटलावरचे ठरणार प्यादे की वजीर?
2

नरेंद्र मोदींनंतर कोण होणार पंतप्रधान? नितीन नबीन राजकारणाच्या पटलावरचे ठरणार प्यादे की वजीर?

Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात? तिकीट वाटपात भाजपचा थेट हस्तक्षेप, शिवसैनिकांचा संताप
3

Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात? तिकीट वाटपात भाजपचा थेट हस्तक्षेप, शिवसैनिकांचा संताप

कर्नाटकात 2500 कोटींचा घोटाळा; भाजपचा गंभीर आरोप, ‘या’ मंत्र्याची केली गेली राजीनाम्याची मागणी
4

कर्नाटकात 2500 कोटींचा घोटाळा; भाजपचा गंभीर आरोप, ‘या’ मंत्र्याची केली गेली राजीनाम्याची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BJP Election Strategy: पद्म पुरस्कारांतून भाजपची ‘केरळ’निवडणूक रणनीती; टीकाकारांच्या सन्मानातून भाजप नेमकं काय साधू पाहतयं?

BJP Election Strategy: पद्म पुरस्कारांतून भाजपची ‘केरळ’निवडणूक रणनीती; टीकाकारांच्या सन्मानातून भाजप नेमकं काय साधू पाहतयं?

Jan 26, 2026 | 12:28 PM
Republic Day 2026 : महाराष्ट्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा…! CM फडणवीसांनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

Republic Day 2026 : महाराष्ट्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा…! CM फडणवीसांनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

Jan 26, 2026 | 12:25 PM
Operation Sindoor: पाकिस्तानची ‘ती’ काळी रात्र! राफेलपुढे इस्लामाबादची शरणागती, कमांड सेंटर्स केले उद्ध्वस्त; जागतिक अहवाल सादर

Operation Sindoor: पाकिस्तानची ‘ती’ काळी रात्र! राफेलपुढे इस्लामाबादची शरणागती, कमांड सेंटर्स केले उद्ध्वस्त; जागतिक अहवाल सादर

Jan 26, 2026 | 12:20 PM
अभिषेक शर्मापेक्षा जास्त स्फोटक फलंदाज कोण आहे? आकाश चोप्राने केले नाव उघड

अभिषेक शर्मापेक्षा जास्त स्फोटक फलंदाज कोण आहे? आकाश चोप्राने केले नाव उघड

Jan 26, 2026 | 12:19 PM
US Plane Crash : अमेरिकेत बर्फवृष्टीचा कहर! टेकऑफदरम्यान खाजगी विमानाचा भीषण अपघात, ८ प्रवाशांची स्थिती अस्पष्ट

US Plane Crash : अमेरिकेत बर्फवृष्टीचा कहर! टेकऑफदरम्यान खाजगी विमानाचा भीषण अपघात, ८ प्रवाशांची स्थिती अस्पष्ट

Jan 26, 2026 | 12:11 PM
प्रसिद्ध मराठमोळा इन्फ्लुएन्सर Prathmesh Kadam याचे निधन; आईचेही लाखो चाहते, मायलेकाच्या जोडीने मिळवली प्रसिद्धी

प्रसिद्ध मराठमोळा इन्फ्लुएन्सर Prathmesh Kadam याचे निधन; आईचेही लाखो चाहते, मायलेकाच्या जोडीने मिळवली प्रसिद्धी

Jan 26, 2026 | 12:11 PM
बेशिस्त वाहनचालकांना पुणे पोलिसांचा दणका; गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारी वाचा सविस्तर

बेशिस्त वाहनचालकांना पुणे पोलिसांचा दणका; गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारी वाचा सविस्तर

Jan 26, 2026 | 12:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM