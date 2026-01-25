Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

'मी एलोन मस्क आहे' म्हणत मुंबईतील महिलेला १६.३४ लाखांचा गंडा; सायबर फसवणूक उघड

मुंबईत एलोन मस्कच्या नावाचा गैरवापर करत एका महिलेला तब्बल १६.३४ लाख रुपयांना गंडा घालण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार उघडकिस झाला आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 12:01 PM
‘मी एलोन मस्क आहे’ म्हणत मुंबईतील महिलेला १६.३४ लाखांचा गंडा; सायबर फसवणूक उघड

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • एलोन मस्कच्या नावाने भारतीय महिलेला फसवल्याचा नवा प्रकार समोर आला आहे.
  • महिलेला खोटे आमिष दाखवून तिच्याकडून पैसे उकलण्यात आले.
  • व्यक्तीने अतिरिक्त २ लाखांची मागणी झाल्यावर महिलेला संशय आला आणि फसवणूक उघडकीस आली.
मुंबईत एक खळबळजनक सायबर फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एलोन मस्कचे नाव वापरून अज्ञात फसवणूक करणाऱ्यांनी एका महिलेला १६.३४ लाख रुपयांची फसवणूक केली. ही घटना ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान घडली. पूर्व क्षेत्र सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, फसवणूक करणाऱ्याने ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर महिलेशी संपर्क साधला आणि स्वतःची ओळख एलॉन मस्क अशी करून दिली. त्याने तिला एक ॲप डाउनलोड करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांच्यात चॅटिंगला सुरुवात झाली. त्याने तिला अमेरिकेत घेऊन जाण्याचे आणि चांगले जीवन देण्याचे आमिष दाखवले. महिला त्याच्या फसवणुकीला बळी पडली आणि त्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवू लागली. त्याने तिला तिकीट आणि व्हिसाची व्यवस्था करण्यासाठी जेम्स नावाच्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्यास सांगितले. विमा कंपनीत काम करणाऱ्या या महिलेने जेम्सशी संपर्क साधला आणि त्याने व्हिसाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तिच्याकडून पैसे उकळले गेले.

चार्जिंग करताना फोन फुटला! Samsung Galaxy S25+ प्रकरणाने सोशल मीडियावर खळबळ, कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण

सायबर फसवणूक कधी आली उघडकीस ?

जेम्सने खर्चाच्या नावाखाली वारंवार पैसे मागितले. जेम्सने तिला वारंवार अनेझॉन गिफ्ट कार्ड खरेदी करण्यास आणि त्यांचे कोड शेअर करण्यास सांगितले, यामुळे प्रक्रिया जलद होईल, असा दावा त्याने केला. जेम्सने अतिरिक्त २ लाख मागितले तेव्हा फसवणूक उघडकीस आली, ज्यामुळे महिलेचा संशय वाढला. एलॉन मस्क म्हणून ओळख असलेल्या फसवणूक करणाऱ्याने नंतर तिला ब्लॉक केले. महिलेने तिच्या पालकांना घटनेची माहिती दिली, त्यांनी तिला पोलिस तक्रार दाखल करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू केला.

Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

कोण आहे एलोन मस्क?

एलोन मस्क हा जगातील सर्वात मोठ्या उद्योजकांपैकी एक आहे. टेस्ला (Tesla), स्पेसएक्स (SpaceX), आणि एक्स-ट्विटर (X/Twitter) अशा नामांकित कंपन्यांचा तो मालक आहे. इलेक्ट्रिक कार, अंतराळ संशोधन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात त्याने क्रांती घडवून आणली. दक्षिण आफ्रिकेत त्याचा जन्म झाक असून तो अमेरिकेचा स्थलांतरित रहिवासी आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Jan 25, 2026 | 12:00 PM

