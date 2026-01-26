Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BSNL Recharge Plan: 1 महिना रिचार्जची चिंता नाही! 100GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

सरकारी कंपनीने पुन्हा एकदा त्यांच्या यूजर्सना एक खास सरप्राईज दिले आहे. कंपनीने त्यांच्या ग्राहकांसाठी एक नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे, जी ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 07:02 AM
  • BSNL चा स्वस्त रिचार्ज प्लॅनमध्ये पुन्हा धमाका!
  • कमी किमतीत 100GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंगचा फायदा
  • BSNL चा 1 महिन्याचा प्लॅन देतोय जबरदस्त बेनिफिट्स
गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल यूजर्ससाठी अनेक नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच करत आहे. या प्लॅन्सची किंमत कमी असते आणि यामध्ये बरेच फायदे ऑफर केले जातात. असाच एक प्लॅन कंपनीने पुन्हा एकदा लाँच केला आहे, ज्याची किंमत कमी आहे आणि प्लॅन्स बऱ्याच फायद्यांनी परिपूर्ण आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या प्लॅनबाबत सोशल मीडिया अकाऊंटवर देखील माहिती देण्यात आली आहे. कंपनीच्या या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनमध्ये केवळ अनलिमिटेड कॉलिंगच नाही तर कोणत्याही लिमीटशिवाय 100GB डेटा देखील दिला जात आहे.

स्वस्त रिचार्ज प्लॅनची किंमत 300 रुपयांपेक्षा कमी

कंपनीने लाँच केलेल्या या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनची किंमत 1 महिन्याची आहे. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना BiTV चा एक्सेस देखील दिला जात आहे. या नव्या आणि स्वस्त रिचार्ज प्लॅनची किंमत 300 रुपयांपेक्षा कमी आहे. म्हणजेच तुम्हाला अत्यंत कमी किंमतीत एका महिन्याची व्हॅलिडीटी असलेला रिचार्ज प्लॅन खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही बीएसएनएल यूजर असाल तर एका महिन्याच्या व्हॅलिडीटीसह 300 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत रिचार्ज प्लॅन शोधत असाल तर हा नवीन रिचार्ज प्लॅन तुमच्यासाठी एक चांगला ऑप्शन ठरणार आहे. या प्लॅनबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

बीएसएनएल रिचार्ज प्लॅनची किंमत

बीएसएनएलने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत या नवीन रिचार्ज प्लॅनची माहिती दिली आहे. या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 251 रुपये आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनमध्ये 100GB हाय-स्पीड डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा ऑफर केली जाते. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 30 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 100 एसएमसएस पाठवण्याची सुविधा ऑफर केली जाते. ही प्लॅन ऑफर 31 जानेवारीपर्यंत मर्यादित आहे.

नव्या रिचार्ज प्लॅनचा फायदा कसा घ्याल?

कंपनीने ग्राहकांसाठी ऑल-अ‍ॅक्सेस डिजिटल फेस्टिव्ह पास सादर केला आहे, ज्यामध्ये यूजर्सना केवळ 251 रुपयांत अनेक फायदे मिळणार आहेत. हा प्लॅन मर्यादित वेळेनंतर बंद केला जाणार आहे. बीएसएनएलने म्हटले आहे की यूजर्स बीएसएनएलच्या चॅटबॉट “बीआरईएक्स” द्वारे देखील हा प्लॅन रिचार्ज करू शकतात. ग्राहक बीएसएनएलच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला भेट देऊन ते सहजपणे सक्रिय करू शकतात.

Published On: Jan 26, 2026 | 07:02 AM

