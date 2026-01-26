Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 26 January 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये सुरु झालेला रयोमेन सुकुना बंडल पुढील अनेक आठवड्यांसाठी लाईव्ह असणार आहे. प्लेअर्स रयोमेन सुकुना बंडल मोफत क्लेम करू शकणार आहेत.

Updated On: Jan 26, 2026 | 09:46 AM
Free Fire Max: Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी

Free Fire Max: Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी

  • गेममध्ये Sukuna Ring ईव्हेंट लाईव्ह
  • फ्री फायर मॅक्सचा एक नवीन लक रॉयल ईव्हेंट
  • रयोमेन सुकुना बंडल पुढील अनेक आठवड्यांसाठी लाईव्ह
फ्री फायर मॅक्समध्ये Sukuna Ring ईव्हेंट आता लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटद्वारे प्लेअर्सना गेममध्ये रयोमेन सुकुना बंडल मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि नवीन बंडल मोफत क्लेम करण्याची तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊ शकता. हा फ्री फायर मॅक्सचा एक नवीन लक रॉयल ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक गेमिंग आयटम्स मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये मोफत रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना त्यांचे नशीब आजमावे लागणार आहे. यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. प्रत्येक स्पिनसाठी किती डायमंड खर्च करावे लागणार, याबाबत आता जाणून घेऊया.

BSNL Recharge Plan: 1 महिना रिचार्जची चिंता नाही! 100GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

फ्री फायर मॅक्समध्ये सुरु झालेला रयोमेन सुकुना बंडल पुढील अनेक आठवड्यांसाठी लाईव्ह असणार आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेअर्स रयोमेन सुकुना बंडल मोफत क्लेम करू शकणार आहेत. हा एक खास बंडल आहे. या बंडलमुळे प्लेअर्सना दोन आकर्षक लूक मिळतात. एवढंच नाही तर बंडल व्यतिरिक्त या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेअर्स रयोमेन सुकुना व्हॉइस पॅक देखील क्लेम करू शकणार आहेत. हे मोफत रिवॉर्ड मिळवण्यासाठी, तुम्हाला स्पिन करून गेममध्ये तुमचे नशीब आजमावावे लागेल. स्पिन करण्यासाठी तुम्हाला डायमंड खर्च करावे लागतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्पिन करण्यासाठी खर्च करावे लागणार इतके डायमंड्स

सुकुना रिंग ईव्हेंटमध्ये पहिले स्पिन मोफत आहे. 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 90 नाही तर केवळ 45 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

ईव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • रयोमेन सुकुना बंडल
  • रयोमेन सुकुना व्हॉइस पॅक
  • जुजुस्टू युनिव्हर्सल टोकन
  • x2 जुजुस्टू युनिव्हर्सल टोकन
  • x5 जुजुस्टू युनिव्हर्सल टोकन
  • x10 जुजुस्टू युनिव्हर्सल टोकन

नवा रिंग ईव्हेंट कसा कराल एक्सेस

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता स्टोअर सेक्शनवर जा.
  • येथे तुम्हाला तुमच्या हायलाइट्समध्ये सुकुना रिंग इव्हेंटचा बॅनर दिसेल.
  • या बॅनरवर क्लिक करून तुम्हाला कार्यक्रमाशी संबंधित तपशील मिळतील.
Republic Day 2026: या खास पद्धतीने साजरा करा यंदाचा प्रजासत्ताक दिन, Google Gemini ने बनवा परफेक्ट फोटो

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFPLUFBVSLOT
  • MCPW3D28VZD6
  • ZZZ76NT3PDSH
  • V427K98RUCHZ
  • J3ZKQ57Z2P2P
  • 3IBBMSL7AK8G
  • B3G7A22TWDR7X
  • 4ST1ZTBE2RP9
  • 6KWMFJVMQQYG
  • EYH2W3XK8UPG
  • FF7MUY4ME6SC
  • U8S47JGJH5MG
  • VNY3MQWNKEGU
  • ZZATXB24QES8
  • UPQ7X5NMJ64V
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FJ6AT3ZREM45
  • FFN9Y6XY4Z89
  • MN3XK4TY9EP1
  • FFIC33NTEUKA
  • HFNSJ6W74Z48
  • TFX9J3Z2RP64
  • WD2ATK3ZEA55
  • D6F8G1L3M7R9XKY
  • Y9X5K1H4C6P2W3TN
  • FF9MJ31CXKRG
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFICMCPSBN9CU
  • FFMCF8XLVNKC
  • FFMC2SJLKXSB
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • RD3TZK7WME65
  • ZRW3J4N8VX56

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

 

Updated On: Jan 26, 2026 | 09:46 AM

Free Fire Max: Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी

Free Fire Max: Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी

Jan 26, 2026 | 09:46 AM
भारतातील सर्वात जलद T20 अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला हार्दिक पंड्याचा विक्रम, इतिहास रचला!

भारतातील सर्वात जलद T20 अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला हार्दिक पंड्याचा विक्रम, इतिहास रचला!

Jan 26, 2026 | 09:36 AM
‘महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्यांचाच..; कोश्यारींच्या पद्मभूषण पुरस्कारावरून संजय राऊतांनी भाजपवर तोफ डागली

‘महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्यांचाच..; कोश्यारींच्या पद्मभूषण पुरस्कारावरून संजय राऊतांनी भाजपवर तोफ डागली

Jan 26, 2026 | 09:33 AM
Gupt Navratri : गुप्त नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी केली जाते देवी बगलामुखी पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

Gupt Navratri : गुप्त नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी केली जाते देवी बगलामुखी पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

Jan 26, 2026 | 09:30 AM
Panvel Municipal Corporation: राष्ट्रवादीचा गड कोसळला; पनवेल महापालिकेत फुलले कमळ आणि धनुष्यबाण

Panvel Municipal Corporation: राष्ट्रवादीचा गड कोसळला; पनवेल महापालिकेत फुलले कमळ आणि धनुष्यबाण

Jan 26, 2026 | 09:20 AM
India US Trade Deal रखडली? व्यापार करारावरुन व्हाईट हाऊस मध्ये गृहयुद्ध, नेमकं काय घडलं?

India US Trade Deal रखडली? व्यापार करारावरुन व्हाईट हाऊस मध्ये गृहयुद्ध, नेमकं काय घडलं?

Jan 26, 2026 | 09:13 AM
Mumbai Crime: मालाडनंतर भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं; परिसरात भीती

Mumbai Crime: मालाडनंतर भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं; परिसरात भीती

Jan 26, 2026 | 09:10 AM

