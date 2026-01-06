Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Ces 2026 Updates Google Is Planning To Roll Out Gemini New Features For Google Smart Tv Tech News Marathi

CES 2026: Google TV होणार आणखी स्मार्ट! डिव्हाईसला मिळणार जेमिनीचे नवीन फीचर्स, कंपनीची मोठी घोषणा

Google TV Updates: स्मार्टफोननंतर आता कंपनीने गुगल टिव्हीसाठी देखील नवीन फीचर्सची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता यूजर्सचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. CES 2026 मध्ये गूगलने सांगितलं आहे की, कंपनी Google TV जेमिनिच्या वापरामु

Updated On: Jan 06, 2026 | 11:08 AM
CES 2026: Google TV होणार आणखी स्मार्ट! डिव्हाईसला मिळणार जेमिनीचे नवीन फीचर्स, कंपनीची मोठी घोषणा

CES 2026: Google TV होणार आणखी स्मार्ट! डिव्हाईसला मिळणार जेमिनीचे नवीन फीचर्स, कंपनीची मोठी घोषणा

Follow Us:
Follow Us:
  • CES 2026 मध्ये गुगलने केली मोठी घोषणा
  • आता बदलणार टिव्ही पाहण्याचा अनुभव
  • जेमिनी सोडवणार तुमच्या अनेक समस्या
2026 मधील पहिला सर्वात मोठा टेक ईव्हेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स शो म्हणजेच CES 2026 सुरु झाला आहे. ईव्हेंटमध्ये टेक कंपन्या अनेक नवीन प्रोडक्ट्स आणि गॅझेट्स लाँच करत आहे. तसेच काही कंपन्या आधीच लाँच करण्यात आलेल्या डिव्हाईससाठी नवीन अपडेट्स जारी करत आहे. या सर्वांमध्ये भविष्याची झलक पाहायला मिळत आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपन्यांनी असे काही गॅझेट्स लाँच केले, जे पाहून संपूर्ण जग चकित झाले. CES 2026 ईव्हेंटमध्ये टेक कंपनी गुगलने देखील अशीच एक मोठी घोषणा केली आहे.

iPhone सारखा प्रिमियम लूक आणि 10800mAh बॅटरीची ताकद… Honor च्या नव्या फोनने सर्वांनाच फोडला घाम, किंमत तुम्हाला परवडणारी

गुगल टिव्हीला मिळणार नवीन फीचर्स

CES 2026 मध्ये गुगलने घोषणा केली आहे की, जेमिनी एआयमुळे आता यूजर्सचा टिव्ही पाहण्याचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. CES 2026 मध्ये गूगलने सांगितलं आहे की, कंपनी Google TV जेमिनिच्या वापरामुळे अधिक स्मार्ट होणार आहे. प्रोजेक्टर सारख्या अनेक ब्रँड आणि प्लॅटफॉर्मवर तुमच्या टीव्हीशी संवाद साधण्याचे अधिक मार्ग आणत आहे. CES 2026 मध्ये गूगल जेमिनीचे नवीन फीचर्स पाहायला मिळाले आहेत. हे फीचर गुगल टिव्हीसाठी रोलआऊट केले जाणार आहेत. याबाबत गूगलने ब्लॉगमध्ये अधिकृत घोषणा देखील केली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

CES 2026 मध्ये गूगलने केल्या या महत्त्वाच्या घोषणा

तुमच्या आवडत्या विषयांना एका नवीन, आकर्षक व्हिज्युअल फ्रेमवर्कद्वारे एक्सप्लोर करा जे तुमच्या प्रश्नाचे रूपांतर प्रतिमा, व्हिडिओ आणि रिअल-टाइम स्पोर्ट्स अपडेटसह जेमिनी रिस्पॉन्समध्ये बदलते. कठिण आणि गुंतागुंतीच्या विषयांसाठी ‘डीप डाइव’ संपूर्ण परिवारासाठी सरळ, इंटरॅक्टिव ओवरव्यू दाखवू शकतो. जेमिनीचा वापर करून तुम्ही गुगल फोटो लायब्रेरीमध्ये खास लोकं आणि खास क्षण सर्च करू शकणार आहात. फोटो रीमिक्ससह त्वरित क्रिएटिव शैलीमध्ये लागू केल्या जाऊ शकतात किंवा आठवणींना सिनेमॅटिक इमर्सिव्ह स्लाईड शोमध्ये बदलले जाऊ शकते. AI च्या मदतीने गुगल टिव्हीमध्ये पर्सनल व्हिडीओ किंवा फोटो सर्च केले जाऊ शकतात.

सायबर अलर्ट! या 4 नंबरवरून येणारे कॉल-मेसेज रिकामं करतील तुमचं बँक अकाऊंट, एक छोटी चूक आणि होईल लाखोंच नुकसान

गुगल जेमिनी सोडवणार तुमच्या समस्या

नॅनो बनाना आणि वीओचा वापर करून तुमचे वैयक्तिक फोटो एका वेगळ्या रुपात पाहू शकता किंवा थेट टिव्हीवर ओरिजिनल मीडिया तयार केली जाऊ शकते. तुमची सेटिंग्स ऑप्टिमाइज करण्यासाठी सोप्या भाषेचा वापर करून कठिन सेटिंग्स मेन्यूची गरज पडणार नाही. तुम्ही जर एखादा चित्रपट किंवा शो बघत असाल आणि तुम्हाला पिक्चर आणि साउंड एडजस्ट करायचा असेल तर तुम्हाला चित्रपट किंवा शो बंद करण्याची गरज नाही. तुम्ही जेमिनीला सांगू शकता की स्क्रीन खूप अस्पष्ट आहे किंवा संवाद ऐकू येत नाही आणि तुमच्या या समस्या गुगल जेमिनी वापरून काही सेकंदात दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात. हे नवीन फीचर्स आणि अपडेट्स सर्वात आधी निवडक TCL डिवाइसेजवर आणि आगामी महिन्यांत गुगल टिव्ही डिव्हाईससाठी जारी केलं जाऊ शकतं. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये गुगल टीव्हीसाठी जेमिनी एआय सादर करण्यात आले होते आणि त्यानंतर गुगल सतत त्याच्या अपग्रेडवर काम करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Google TV म्हणजे काय?

    Ans: Google TV हा Android TV वर आधारित स्मार्ट टीव्ही प्लॅटफॉर्म आहे, जो विविध OTT अ‍ॅप्स, लाईव्ह टीव्ही आणि वैयक्तिक शिफारसी एकाच स्क्रीनवर देतो.

  • Que: Google TV आणि Android TV यात काय फरक आहे?

    Ans: Android TV हा बेस सिस्टम आहे, तर Google TV मध्ये कंटेंट-केंद्रित इंटरफेस, पर्सनल रिकमंडेशन आणि Google सेवांचे अधिक चांगले इंटिग्रेशन मिळते.

  • Que: Google TV मध्ये Gemini AI फीचर्स काय करतात?

    Ans: Gemini AI मुळे स्मार्ट सर्च, व्हॉइस कमांड, कंटेंट सजेशन, प्रश्नोत्तरे आणि अधिक संवादात्मक अनुभव मिळतो.

Web Title: Ces 2026 updates google is planning to roll out gemini new features for google smart tv tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 11:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा
1

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
2

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का
3

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर
4

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM