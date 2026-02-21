Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

आघाडीची टेलिकॉम कंपनी त्यांच्या यूजर्ससाठी एक खास प्लॅन घेऊन आली आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना फ्रीमध्ये अनलिमिटेड इंटरनेट वापरण्याची संधी मिळणार आहे. ही ऑफर काय आहे आणि त्याचा फायदा कसा घ्यावा, याबाबत जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 21, 2026 | 05:04 PM
  • एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर वाढवण्यासाठी कंपनीची मोठी घोषणा
  • यूजर्सना फ्री मिळणार अनलिमिटेड इंटरनेट
  • यूजर्सना संपूर्ण महिन्याला 300GB इंटरनेट ऑफर केला जाणार
टेक कंपनी एअरटेलने त्यांचा एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर वाढवण्यासाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. कंपनी त्यांच्या यूजर्सना फ्रीमध्ये अनलिमिटेड इंटरनेट ऑफर करत आहे. एअरटेल देशातील दुसरी सर्वात मोठी टेलिकॉम कंपनी आहे. एअरटेलच्या सब्सक्राइबर्सची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. कंपनी आता याच सब्सक्राइबर्ससाठी एक खास ऑफर घेऊन आली आहे. टेलीकॉम कंपनीने यूजर्ससाठी अनलिमिटेड पोस्टपेड प्लॅन सादर केला आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड इंटरनेट ऑफर केलं जाणार आहे. प्रीपेड यूजर्सच्या तुलनेच पोस्टपेड यूजर्सचा एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर जास्त आहे. याचा फायदा कंपनीला मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

AI क्षेत्रात मोठी हालचाल! Elon Musk आणि Satya Nadella यांनी केली भागीदारी, करार बदलणार का टेक विश्वाची दिशा?

अनिलमिटेड पोस्टपेड प्लॅन काय आहे?

एयरटेल त्यांच्या पोस्टपेड यूजर्सना मोफत अनलिमिटेड इंटरनेट ऑफर करत आहे. यामध्ये यूजर्सना संपूर्ण महिन्याला 300GB इंटरनेट ऑफर केला जाणार आहे. म्हणजेच यूजर्सना दररोज 10GB डेटा वापरण्याची संधी मिळणार आहे. ही ऑफर 4G आणि 5G दोन्ही नेटवर्क वापरस असलेल्या यूजर्ससाठी सुरु करण्यात आली आहे. याशिवाय कंपनीच्या या खास प्लॅनमध्ये यूजर्सना संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग, फ्री नॅशनल रोमिंग आणि डेली 100 फ्री एसएमएसची देखील सुविधा मिळणार आहे. पोस्टपेड प्लॅन वापरणाऱ्या सर्व यूजर्ससाठी कंपनी ही खास ऑफर घेऊन आली आहे. या प्लॅनमध्ये इंडिविजुअल यूजर्स, फॅमिली किंला एयरटेल ब्लॅक यूजर्स, सर्वांना अनलिमिटेड डेटाची सुविधा मिळणार आहे. फॅमिली प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना सर्व सिमसोबत 300GB डेटा मिळणार आहे. यामध्ये केवळ प्रायमरी यूजर्सचा ऑफरचा लाभ मिळेल, अशी कोणतीही अट नाही. याबाबत कंपनीने त्यांच्या वेबसाईटवर स्पष्टपणे माहिती दिली आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

पोस्टपेड कनेक्शन कसे खरेदी कराल?

कंपनीचे प्रीपेड यूजर्स अगदी सोप्या पद्धतीने पोस्टपेडमध्ये स्विच करू शकतात. यासाठी त्यांना सिमकार्ड बदलण्याची देखील गरज नाही. दरम्यान, इतर ऑपरेटर्सचे यूजर्स एमएनपीद्वारे एअरटेलचा पोस्टपेड प्लॅन मिळवू शकतात. ते एअरटेल वेबसाइट किंवा एअरटेल थँक्स अ‍ॅपद्वारे पोस्टपेड कनेक्शनची विनंती करू शकतात.

AI Impact Expo 2026: AI समिटमध्ये झळकला ८ वर्षांचा रणवीर! सुंदर पिचाई आणि सॅम ऑल्टमनसोबत भेट… कामगिरी पाहून व्हाल हैराण

449 रुपयांपासून सुरु होते प्लॅन्सची किंमत

कंपनीच्या इंडिविजुअल प्लॅनची किंमत 449 रुपयांपासून सुरु होते. तर फॅमिली प्लॅनची किंमत 699 रुपयांपासून सुरु होते. पोस्टपेड यूजर्सना प्लॅनच्या किंमतीव्यतिरिक्त 18% GST द्यावा लागतो. यूजर्सना गूगल वन क्लाउड स्टोरेज, एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले, जिओहॉटस्टार, अ‍ॅडोब प्रो सारखे इतर फायदे मिळतात. प्रत्येक पोस्टपेड प्लॅनसोबत यूजर्सना मंथली डेटा वेगळा मिळतो. उदाहरणार्थ, 449 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 50 जीबी डेटा मिळतो. तर अनलिमिटेड प्लॅनमध्ये एकूण 350 जीबी डेटा मिळतो.

Published On: Feb 21, 2026 | 05:04 PM

