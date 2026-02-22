Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • New Update In Whatsapp Now New Member Can Also See Old Whatsapp Group Chats Know How Tech News Marathi

WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर… नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या

तुमच्यासोबत देखील असं घडलं असेल की, तुम्ही एखद्या ग्रुपमध्ये जोडले गेलात आणि तुम्हाला जुने चॅट्स पाहायचे असतील. अशावेळी तुम्ही इतर यूजर्स स्क्रीनशॉट किंवा मेसेज फॉरवर्ड करण्यास सांगता. मात्र आता असं करण्याची गरज नाही.

Updated On: Feb 22, 2026 | 11:05 AM
WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर... नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या

WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर... नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • ग्रुपमध्ये अ‍ॅड होताच मिळणार पूर्ण इतिहास! WhatsAppचं नवं फीचर जबरदस्त
  • WhatsApp ग्रुपमध्ये मोठा बदल! नव्या मेंबरना दिसणार जुन्या चॅट्स
  • ‘काय चाललंय ग्रुपमध्ये?’ याचं उत्तर लगेच! WhatsApp चं स्मार्ट अपडेट
मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅपने त्यांच्या युजर्ससाठी एक नवीन फीचर रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. हे फीचर विशेषतः ग्रुप युजर्ससाठी सुरू करण्यात आले आहे. व्हाट्सअ‍ॅपने ग्रुप मेसेज हिस्ट्री फीचर रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. या फिचरच्या मदतीने ग्रुपमध्ये जोडलेले नवीन मेंबर जुन्या चॅट्स देखील अगदी सहज पाहू शकणार आहेत.

‘या’ हेडफोन्समध्ये आढळले धोकादायक केमिकल्स! यूजर्समध्ये कॅन्सरचा धोका वाढण्याची शक्यता, संशोधनात उघड झालं सत्य

मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये रोल आऊट करण्यात आलेले नवीन फीचर ग्रुपच्या ॲडमिन आणि मेंबर्सना नवीन जोडण्यात आलेल्या युजर्ससोबत जुने चॅट्स शेअर करण्याचा ऑप्शन देतो. त्यामुळे ग्रुप मधील अ‍ॅडमिन किंवा मेंबर्सना नवीन जोडलेल्या युजरसोबत स्क्रीनशॉट किंवा जुने मेसेज फॉरवर्ड करण्याची गरज पडत नाही. व्हाट्सअ‍ॅपने माहिती दिली आहे की हे फीचर पूर्णपणे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड आहे. हे फीचर पर्सन किंवा ग्रुप मेसेजप्रमाणे प्राइवेसी स्टेंडर्ड फॉलो करतो.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

कसे काम करते नवीन फीचर?

ग्रुपमध्ये जेव्हा एखादा नवीन युजर जोडला जातो तेव्हा अ‍ॅडमिन आणि ग्रुप मेंबर्सना शेअर रिसेंट मेसेज असा एक ऑप्शन दिसतो. या ऑप्शनद्वारे यूजर्स 25, 50, 75 आणि 100 मेसेज शेअर करू शकणार आहे. या फीचरच्या मदतीने अलीकडील मेसेज युजरसोबत शेअर केले जाऊ शकतात. लक्षात ठेवा की ग्रुप ॲडमिन किंवा ग्रुपमधील मेंबर नव्या युजर्स सोबत पूर्ण चॅट हिस्ट्री शेअर करू शकत नाही.

कंपनीने हे फीचर क्लिअरिटी आणि ट्रांसपेरेंसी वाढवण्यासाठी डिझाईन केले आहेत. शेअर करण्यात आलेले चॅट्स ग्रुपमध्ये एका वेगळ्या सेक्शनमध्ये दिसणार आहेत. यामध्ये चॅट्सची तारीख आणि पाठवणाऱ्या युजरचे नाव देखील समाविष्ट असेल. चॅट मेसेज शेअर करण्याची नोटिफिकेशन सर्व युजर्स मिळणार आहेत. ज्यामुळे सर्व युजर्स शेअर करण्यात आलेले जुने चॅट्स पाहू शकणार आहेत.

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

ग्रुप ॲडमिनला मिळणार स्पेशल पावर

मेसेज सेंड करण्याचा पर्याय ऑटोमॅटिक नाही. जेव्हा जेव्हा नवीन यूजर ग्रुपमध्ये जोडला जाईल, तेव्हा इतर युजर्सना मॅन्युअली या फीचरचा वापर करावा लागेल. ग्रुप अ‍ॅडमिनना सर्व मेंबरसाठी हे फीचर अक्षम करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, अ‍ॅडमिन कधीही हे वैशिष्ट्य वापरू शकतात. व्हाट्सअ‍ॅपचं असं म्हणणं आहे की, ग्रुप मेसेज हिस्ट्री फीचर टप्प्याटप्प्याने रिलीज केले जात आहे. अशी शक्यता आहे की येणारे काही दिवसात हे फीचर सर्व युजरसाठी उपलब्ध होईल.

Web Title: New update in whatsapp now new member can also see old whatsapp group chats know how tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 11:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ हेडफोन्समध्ये आढळले धोकादायक केमिकल्स! यूजर्समध्ये कॅन्सरचा धोका वाढण्याची शक्यता, संशोधनात उघड झालं सत्य
1

‘या’ हेडफोन्समध्ये आढळले धोकादायक केमिकल्स! यूजर्समध्ये कॅन्सरचा धोका वाढण्याची शक्यता, संशोधनात उघड झालं सत्य

टेक ब्रँडची भारतात मोठी कारवाई! 1000 हून अधिक फेक Nothing प्रोडक्ट्स जप्त; Phone (4a) लाँचपूर्वी मोठी अ‍ॅक्शन
2

टेक ब्रँडची भारतात मोठी कारवाई! 1000 हून अधिक फेक Nothing प्रोडक्ट्स जप्त; Phone (4a) लाँचपूर्वी मोठी अ‍ॅक्शन

AI क्षेत्रात मोठी हालचाल! Elon Musk आणि Satya Nadella यांनी केली भागीदारी, करार बदलणार का टेक विश्वाची दिशा?
3

AI क्षेत्रात मोठी हालचाल! Elon Musk आणि Satya Nadella यांनी केली भागीदारी, करार बदलणार का टेक विश्वाची दिशा?

AI Impact Expo 2026: द्विपक्षीय सहकार्यापासून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत… पंतप्रधानांनी समेटमध्ये साधला जागतिक नेत्यांशी संवाद
4

AI Impact Expo 2026: द्विपक्षीय सहकार्यापासून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत… पंतप्रधानांनी समेटमध्ये साधला जागतिक नेत्यांशी संवाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर… नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या

WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर… नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या

Feb 22, 2026 | 11:05 AM
मजकूर हटवण्याचे आदेश, मॅजिस्ट्रेटला अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम

मजकूर हटवण्याचे आदेश, मॅजिस्ट्रेटला अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम

Feb 22, 2026 | 11:04 AM
62 व्या वाढदिवशी आजोबांनी फिल्मी अंदाजात आज्जीला केलं प्रपोज, गोंडस दृश्यांनी जिंकलं युजर्सचं मन; Video Viral

62 व्या वाढदिवशी आजोबांनी फिल्मी अंदाजात आज्जीला केलं प्रपोज, गोंडस दृश्यांनी जिंकलं युजर्सचं मन; Video Viral

Feb 22, 2026 | 10:50 AM
Atacama Desert: चिली सरकारचा अभूतपूर्व आणि साहसी निर्णय; अमेरिकन कंपनीला डच्चू देऊन वाचवले अटाकामाचे निर्मळ नीलगगन

Atacama Desert: चिली सरकारचा अभूतपूर्व आणि साहसी निर्णय; अमेरिकन कंपनीला डच्चू देऊन वाचवले अटाकामाचे निर्मळ नीलगगन

Feb 22, 2026 | 10:39 AM
देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची मुळे घट्ट करणारे मौलाना अबुल कलाम यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 फेब्रुवारीचा इतिहास

देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची मुळे घट्ट करणारे मौलाना अबुल कलाम यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 22, 2026 | 10:39 AM
सुट्टीच्या दिवशी सकाळच्या नाश्त्यात काय बनवावं सुचत नाही? मग सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा Pineapple French Toast

सुट्टीच्या दिवशी सकाळच्या नाश्त्यात काय बनवावं सुचत नाही? मग सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा Pineapple French Toast

Feb 22, 2026 | 10:34 AM
Chhatrapati Sambhajinagar : पहिल्या दोन फेरीत पहिला, मात्र नंतरच्या फेरीत धावतांना कोसळला; पोलीस भरतीदरम्यान तरुणाचा मृत्यू

Chhatrapati Sambhajinagar : पहिल्या दोन फेरीत पहिला, मात्र नंतरच्या फेरीत धावतांना कोसळला; पोलीस भरतीदरम्यान तरुणाचा मृत्यू

Feb 22, 2026 | 10:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM