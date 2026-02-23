इंद्रायणी नदी स्वच्छतेसाठी महापौरांचा नदीपात्रात उतरून पुढाकार; प्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा

स्वच्छता मोहिमेदरम्यान महापौर लांडगे स्वतः नदीपात्रात उतरून कचरा उपसण्याच्या कामात सहभागी झाले. पाहणीदरम्यान नदीत साचलेला प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक सांडपाणी व इतर घातक घटक आढळून आले. त्यानंतर त्यांनी संबंधित विभागांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महापालिका हद्दीतून नदीत सोडले जाणारे प्रदूषित सांडपाणी व औद्योगिक कचऱ्यास जबाबदार आढळणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांच्या सहभागातून इंद्रायणी नदी स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी सातत्याने मोहिमा राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे सुद्धा वाचा : हडपसरमधील आगीबाबत पोलिसांनी दिली धक्कादायक माहिती; तरुणाला घेतले ताब्यात
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मोठा निर्णय
पिंपरी- चिंचवड शहराच्या विकासात मोलाचे योगदान देणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात ‘अजितसृष्टी’ उभारण्याच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने मंजुरी दिली आहे. महापौर रवि लांडगे यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली आहे. भाजप नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी अजित पवार यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी हे स्मारक उभारण्याची सूचना केली होती, ज्याला सर्वच पक्षांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. चिंचवड येथील डी-मार्ट समोर ३३.८६ एकर जागेवर महापालिकेची नवीन इमारत साकारत असून, त्यातील ८.६५ एकर जागेवर हे भव्य स्मारक उभारले जाणार आहे. महापौर रवि लांडगे यांनी या कामाची तातडीने संयुक्त पाहणी करून प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आमदार महेश लांडगे यांनी या निर्णयाबद्दल महापौर आणि सर्व लोकप्रतिनिधींचे आभार मानले असून, हा निर्णय शहराच्या एकात्मतेला बळ देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.