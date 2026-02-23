Dhurandhar 2: आता ‘बडे साहेब’च्या भूमिकेत झळकणार ‘हा’ बॉलीवूड अभिनेता; रिलीजपूर्वीच चित्रपटाची कथा लीक!

‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक
‘धुरंधर २’ मध्ये बडे साहेबांची भूमिका कोण साकारणार?
अभिनेता रणवीर सिंग त्याच्या आगामी चित्रपट ‘धुरंधर २’ मुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. याचे कारण अलीकडील मीडिया रिपोर्ट आहे. लेटरबॉक्सडी मधील एका वृत्तानुसार, ‘धुरंधर २’ मधील बडे साहेबांची भूमिका दाऊद इब्राहिम नाही, जसे की पूर्वी अनेकांना वाटत होते. अनेक अफवा आणि अटकळ होती, परंतु आता हे स्पष्ट झाले आहे की बडे साहेब दाऊद नाहीत. चित्रपटाच्या कलाकारांच्या यादीत इमरान हाश्मीचे नाव देखील जोडले गेले आहे. यापूर्वी, दानिश इक्बाल दाऊद इब्राहिमची भूमिका साकारणार आहे आणि तो बडे साहेब असेल अशा बातम्या आल्या होत्या. परंतु, ‘धुरंधर’च्या निर्मात्यांनी अद्याप याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. चित्रपटात इमरान हाश्मीची एन्ट्री निश्चित झाली असली तरी, तो कोणती भूमिका साकारणार हे अद्याप उघड झालेले नाही.
हा चित्रपट या चित्रपटांना देणार टक्कर
रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर २’ हा चित्रपट पुढील महिन्यात, १९ मार्च रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. ‘धुरंधर’ची टक्कर यशच्या टॉक्सिक चित्रपटाशी होणार आहे. ‘धुरंधर’मधील इमरान हाश्मीच्या एन्ट्रीमुळे चाहते नक्कीच खुश होणार आहेत.
‘धुरंधर २’ रिलीजआधीच अडचणीत
रणवीर सिंगच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट “धुरंधर” चा सिक्वेल असलेल्या “धुरंधर: द रिव्हेंज” चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पण चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच दिग्दर्शक आदित्य धर यांचे प्रोडक्शन हाऊस, बी ६२ स्टुडिओ अडचणीत सापडले आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आदित्य धर यांच्या प्रोडक्शन हाऊसला ब्लॅकलिस्ट करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे त्यांना मुंबईत “धुरंधर: द रिव्हेंज” चित्रपटाच्या चित्रीकरणाची परवानगी घेता येणार नाही.