Dhurandhar 2: आता ‘बडे साहेब’च्या भूमिकेत झळकणार ‘हा’ बॉलीवूड अभिनेता; रिलीजपूर्वीच चित्रपटाची कथा लीक!

अभिनेता रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर २' या चित्रपटाबाबत नुकतीच मोठी बातमी समोर आली आहे. वृत्तानुसार, या चित्रपटामध्ये एक मोठ्या बॉलीवूड अभिनेत्याची या चित्रपटामध्ये एन्ट्री झाली आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:12 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ‘बडे साहेब’च्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता
  • रिलीजपूर्वीच चित्रपटाची कथा लीक
  • ‘धुरंधर २’ रिलीजआधीच अडचणीत
प्रसिद्ध बॉलीवूड स्टार रणवीर सिंग सध्या त्याच्या आगामी ‘धुरंधर २’ चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. रणवीर सिंगच्या आगामी चित्रपटाबाबत एकामागून एक नवीन अपडेट्स समोर येत आहेत. अलिकडेच ‘धुरंधर २’ चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला, ज्याला चाहत्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून चाहते चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहत आहेत. या सगळ्यामध्ये, ‘धुरंधर २’ चित्रपटाबाबत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. अलिकडेच एका रिपोर्टमध्ये चित्रपटाच्या स्टारबद्दल नवीन माहिती समोर आली आहे.

‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक

‘धुरंधर २’ मध्ये बडे साहेबांची भूमिका कोण साकारणार?

अभिनेता रणवीर सिंग त्याच्या आगामी चित्रपट ‘धुरंधर २’ मुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. याचे कारण अलीकडील मीडिया रिपोर्ट आहे. लेटरबॉक्सडी मधील एका वृत्तानुसार, ‘धुरंधर २’ मधील बडे साहेबांची भूमिका दाऊद इब्राहिम नाही, जसे की पूर्वी अनेकांना वाटत होते. अनेक अफवा आणि अटकळ होती, परंतु आता हे स्पष्ट झाले आहे की बडे साहेब दाऊद नाहीत. चित्रपटाच्या कलाकारांच्या यादीत इमरान हाश्मीचे नाव देखील जोडले गेले आहे. यापूर्वी, दानिश इक्बाल दाऊद इब्राहिमची भूमिका साकारणार आहे आणि तो बडे साहेब असेल अशा बातम्या आल्या होत्या. परंतु, ‘धुरंधर’च्या निर्मात्यांनी अद्याप याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. चित्रपटात इमरान हाश्मीची एन्ट्री निश्चित झाली असली तरी, तो कोणती भूमिका साकारणार हे अद्याप उघड झालेले नाही.

हा चित्रपट या चित्रपटांना देणार टक्कर

रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर २’ हा चित्रपट पुढील महिन्यात, १९ मार्च रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. ‘धुरंधर’ची टक्कर यशच्या टॉक्सिक चित्रपटाशी होणार आहे. ‘धुरंधर’मधील इमरान हाश्मीच्या एन्ट्रीमुळे चाहते नक्कीच खुश होणार आहेत.

अंध मुलीची गोष्ट…, Star Pravah वर येतेय हृदयाला भिडणारी आनंदी, नव्या मालिकेची तारीख जाहीर

‘धुरंधर २’ रिलीजआधीच अडचणीत

रणवीर सिंगच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट “धुरंधर” चा सिक्वेल असलेल्या “धुरंधर: द रिव्हेंज” चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पण चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच दिग्दर्शक आदित्य धर यांचे प्रोडक्शन हाऊस, बी ६२ स्टुडिओ अडचणीत सापडले आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आदित्य धर यांच्या प्रोडक्शन हाऊसला ब्लॅकलिस्ट करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे त्यांना मुंबईत “धुरंधर: द रिव्हेंज” चित्रपटाच्या चित्रीकरणाची परवानगी घेता येणार नाही.

Published On: Feb 23, 2026 | 02:12 PM

