Maharashtra Politics: उपमुख्यमंत्री म्हणून विधिमंडळात ‘ग्रँड एन्ट्री’; सभागृहात सुनेत्रा पवारांना कुठे मिळाली खुर्ची?

दरम्यान, विधिमंडळ परिसरात दाखल होताच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले. यावेळी त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसह सभागृहात प्रवेश केला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी त्या पहिल्या रांगेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांच्या शेजारी बसल्याचे पाहायला मिळाले.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हातात घेतली आहेत. त्यांच्याकडे केवळ पदच नाही, तर अजित पवारांकडील महत्त्वाची खातीही सोपवण्यात आली आहेत.
पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री म्हणून अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होत असलेल्या सुनेत्रा पवार सभागृहात नक्की काय भूमिका मांडतात आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना कशा प्रकारे सामोरे जातात, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक असताना सुनेत्रा पवारांचे भाषण निर्णायक ठरणार आहे.
विधीमंडळाच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. ते म्हणाले की, ‘आज अजितदादा आपल्यात नसल्याची मोठी खंत वाटते. आता केवळ आठवणी उरल्या आहेत. अजित पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण सभागृह दु:खी आहे. काही वेदना कधीच कमी होत नाहीत, असी ही वेदना आहे. अजित दादांच्या जाण्याने जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती काय आहे, हे आज खऱ्या अर्थाने समजलं, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.