Maharashtra Politics: उपमुख्यमंत्री म्हणून विधिमंडळात ‘ग्रँड एन्ट्री’; सभागृहात सुनेत्रा पवारांना कुठे मिळाली खुर्ची?

विधिमंडळ परिसरात दाखल होताच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:14 PM
Maharashtra Politics: 'Grand Entry' in the Legislative Assembly as Deputy Chief Minister; Where did Sunetra Pawar get a chair in the House?

Maharashtra Politics: उपमुख्यमंत्री म्हणून विधिमंडळात 'ग्रँड एन्ट्री'; सभागृहात सुनेत्रा पवारांना कुठे मिळाली खुर्ची?

  • अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (AP गट) नेतृत्वाची धुरा सुनेत्रा पवार यांच्यावर आली आहे.
  • पक्षाला एकत्र ठेवणे आणि प्रशासनावर पकड मिळवणे हे त्यांच्यापुढील मुख्य आव्हान आहे.
  • सुनेत्रा पवार यांनी यापूर्वी राजकारणात पडद्यामागून काम केले असले, तरी थेट सभागृहात उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ही पहिलीच मोठी परीक्षा आहे.
Maharashtra Assembly Budget Session 2026: राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून (23 फेब्रुवारी) अत्यंत संवेदनशील वातावरणात सुरुवात झाली. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( (Ajit Pawar Plane Crash ) यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी आज पहिल्यांदाच राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाच्या जबाबदारीसह विधिमंडळात प्रवेश केला. सुनेत्रा पवार यांचा आज विधीमंडळातील पहिलाच दिवस असल्याने त्यांना कुठे स्थान मिळणार, याबाबत अनेकांच्या मनात उत्सुकता होती.

दरम्यान, विधिमंडळ परिसरात दाखल होताच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले. यावेळी त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसह सभागृहात प्रवेश केला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी त्या पहिल्या रांगेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांच्या शेजारी बसल्याचे पाहायला मिळाले.

Ajit Pawar : सुमित कपूर हा सुसाईड बॉम्बर होता का? अमोल मिटकरी यांचा अजित पवारांच्या अपघाताबाबत खळबळजनक दावा

अजित पवारांचा वारसा आणि नवीन जबाबदारी

अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हातात घेतली आहेत. त्यांच्याकडे केवळ पदच नाही, तर अजित पवारांकडील महत्त्वाची खातीही सोपवण्यात आली आहेत.

सर्वांच्या नजरा सुनेत्रा पवारांकडे

पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री म्हणून अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होत असलेल्या सुनेत्रा पवार सभागृहात नक्की काय भूमिका मांडतात आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना कशा प्रकारे सामोरे जातात, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक असताना सुनेत्रा पवारांचे भाषण निर्णायक ठरणार आहे.

BSNL Recharge Plan: अवघा एक दिवस शिल्लक! यूजर्स मिळणार डेली 2.6GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग

विधीमंडळाच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. ते म्हणाले की, ‘आज अजितदादा आपल्यात नसल्याची मोठी खंत वाटते. आता केवळ आठवणी उरल्या आहेत. अजित पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण सभागृह दु:खी आहे. काही वेदना कधीच कमी होत नाहीत, असी ही वेदना आहे. अजित दादांच्या जाण्याने जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती काय आहे, हे आज खऱ्या अर्थाने समजलं, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

 

 

Published On: Feb 23, 2026 | 02:14 PM

