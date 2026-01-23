Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी AI सुद्धा ऑन ड्युटी! दिल्ली पोलीस करणार स्मार्ट ग्लासेसचा वापर, अशी पटणार संशयितांची ओळख

प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या तयारीसोबतच सुरक्षा देखील अधिक मजबूत केली जात आहे. यावेळी प्रजासत्ताक दिनी पोलीस स्मार्ट ग्लासेसचा वापर करणार आहेत, ज्यामुळे सुरक्षा आणखी वाढणार आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 10:32 AM
  • 26 जानेवारीची सुरक्षा होणार आणखी मजबूत
  • दिल्ली पोलीस करणार AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेसचा वापर
  • जुन्हा फोटोंची लाईव्ह ईमेजसोबत होणार तुलना
26 जानेवारी 2026 रोजी साजरा होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनासाठी मोठी तयारी सुरु झाली आहे. दिल्लीमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी देखील जय्यत तयारी सुरु आहे. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी दिल्ली पोलीस सज्ज झाले आहेत. इतिहासात पहिल्यांदाच दिल्ली पोलीस प्रजासत्ताक दिनाची व्यवस्था संभाळण्यासाठी AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेसचा वापर करणार आहेत.

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी परेड आणि बीटिंग रिट्रीट प्रत्यक्षात पाहण्याची संधी…असं बुक करा ऑनलाईन तिकीट, अशी आहे प्रोसेस

पहिल्यांदाच होणार AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेसचा वापर

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे स्मार्ट ग्लासेस फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर (FRS) आणि थर्मल इमेजिंग कॅपेबिलिटीजने सुसज्ज आहे. या स्मार्ट ग्लासेसच्या मदतीने पोलीस अधिकारी गर्दीच्या ठिकाणी लोकांना न थांबवता संशयितांची ओळख पटवू शकणार आहेत. हे डिव्हाईस इंडियन कंपनीने तयार केले आहे. 26 जानेवारी रोजी वापरले जाणारे स्मार्ट ग्लासेस थेट पोलीस डेटाबेसशी जोडले जाणार आहेत, ज्यामध्ये गुन्हेगार, घोषित गुन्हेगार आणि इतर संशयितांचे रेकॉर्ड असतात. यामुळे संशयितांची ओळख पटवण्यासाठी मदत होणार आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

अशी असेल प्रोसेस

रिपोर्टनुसार, हे ग्लासेस पोलीस कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या फोनसह मिळून काम करणार आहेत. जेव्हा एखाद्या व्यक्तिचा फेस स्कॅन करण्यासाठी या ग्लासेसचा वापर केला जाईल, तेव्हा सिस्टम डेटाबेसमध्ये साठवलेल्या रेकॉर्डसह चेहऱ्यावरील डेटा जुळवेल. यावेळी जर हिरव्या रंगाचा इंडिकेटर दिसला तर याचा अर्थ असा आहे की, संबंधित व्यक्तिचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही. पण जर लाल रंगाचा इंडिकेटर दिसला तर याचा अर्थ असा आहे की, त्या व्यक्तीचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना गरज पडल्यास त्वरित कारवाई करण्यास मदत होईल.

BlackBerry सारखी डिझाईन आणि कमाल आहेत फीचर्स! Clicks Technology चा नवा स्मार्टफोन गाजवतोय मार्केट, जाणून घ्या किंमत

गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी होणार मदत

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की, हे तंत्रज्ञान काही सेकंदात चेहरा स्कॅन करू शकते आणि आणि त्यामुळे शारीरिक तपासणीची गरज दूर होईल आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या परेड मार्गावर आणि आजूबाजूच्या परिसरात गर्दी नियंत्रित करण्यास मदत होईल. हे तंत्रज्ञान जुन्हा फोटोंची लाईव्ह ईमेजसोबत तुलना करून वर्षानुवर्षे एखाद्या व्यक्तीचे स्वरूप बदलत असले तरी देखील त्याची ओळख पटविण्यासाठी सक्षम आहे. फेशियल रिकग्निशनव्यतिरिक्त, स्मार्ट ग्लासेसमध्ये थर्मल इमेजिंग फीचर्स देखील समाविष्ट आहे, जे लपलेले मेटल ऑब्जेक्ट्स किंवा संभाव्य शस्त्रे शोधण्यास मदत करू शकते. हे तंत्रज्ञान सुरक्षेच्या एका अतिरिक्त स्थरावर काम करणार आहे. गर्दीच्या ठिकाणी याची मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की, सब-इंस्पेक्टर आणि दूसरे फील्ड अधिकारी समारंभादरम्यान स्मार्ट ग्लासेसचा वापर करणार आहेत.

Published On: Jan 23, 2026 | 10:32 AM

