The AI War: बापरे! खामेनींचा पत्ता एआयने शोधला? अमेरिकन सैन्याच्या ‘Claude AI’ने ‘असा’ मोडला इराणचा लष्करी कणा मोडला

US AI attacks on Iran war 2026 : काळाच्या ओघात युद्धाचे स्वरूप बदलत गेले आहे, पण इराण आणि अमेरिका यांच्यातील या संघर्षाने (US-Israel Iran War) मानवी इतिहासातील एका नव्या अध्यायाला सुरुवात केली आहे. हे युद्ध आता केवळ बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते ‘अल्गोरिदम’ आणि ‘डेटा’च्या जोरावर लढले जात आहे. इराणविरुद्धच्या युद्धाच्या पहिल्या २४ तासांत अमेरिकेने ज्या वेगाने १,००० लक्ष्यांवर बॉम्बहल्ला केला, त्यामागे अमेरिकन सैन्याचा मानवी मेंदू नसून ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) ची ताकद होती.
अमेरिकन सैन्याने या युद्धात ‘पॅलांटिर टेक्नॉलॉजीज’ (Palantir Technologies) द्वारे विकसित केलेल्या ‘मावेन स्मार्ट सिस्टम’ (Maven Smart System) चा प्रभावी वापर केला आहे. हे केवळ एक सॉफ्टवेअर नाही, तर एक महाकाय डेटा प्रोसेसिंग प्लॅटफॉर्म आहे. हे प्लॅटफॉर्म हजारो मैल वरून फिरणाऱ्या उपग्रहांकडून, ड्रोनकडून आणि जमिनीवरील गुप्तहेरांकडून मिळणाऱ्या माहितीवर अवघ्या काही मिलिसेकंदात प्रक्रिया करते. पूर्वी ज्या लक्ष्याला शोधण्यासाठी मानवी विश्लेषकांना कित्येक तास लागायचे, ते काम आता मावेन सिस्टिम काही सेकंदात करते. या प्रणालीने इराणच्या लष्करी तळांना अशा प्रकारे ‘प्राधान्य’ (Priority) दिले की, अमेरिकन कमांडर्सना फक्त ‘बटण’ दाबण्याचे काम उरले होते.
या मोहिमेत ‘अँथ्रोपिक’ (Anthropic) कंपनीचे जनरेटिव्ह एआय मॉडेल ‘क्लॉड’ (Claude) याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. मावेन सिस्टिमने माहिती गोळा केली, पण त्या माहितीचे विश्लेषण करण्याचे काम क्लॉडने केले. शत्रूचे कोणते केंद्र सर्वात महत्त्वाचे आहे, कोठे हल्ला केल्यावर इराणची शक्ती सर्वात जास्त क्षीण होईल, याचे धोरणात्मक निर्णय एआयने घेतले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या गुप्त ठिकाणाची माहिती आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्याची अचूक वेळ देखील एआय मॉडेलनेच निश्चित केली होती. हल्ला झाल्यानंतरही, त्या हल्ल्याने किती नुकसान झाले याचे मूल्यांकन (Battle Damage Assessment) क्लॉड एआयने त्वरित करून दिले, ज्यामुळे सैन्याला त्यांची पुढची रणनीती ठरवणे सोपे झाले.
To strike 1,000 targets in 24 hours in Iran, the U.S. military leveraged the most advanced AI it’s ever used in warfare. Anthropic’s Claude partnered with the military’s Maven Smart System, suggesting targets and issuing precise location coordinates. https://t.co/dDQ8KoWdVT pic.twitter.com/EcFoJ0NOAy — The Washington Post (@washingtonpost) March 5, 2026
credit – social media and Twitter
अहवालांनुसार, मे २०२५ पर्यंत सुमारे २०,००० अमेरिकन सैनिक या एआय प्लॅटफॉर्मचा वापर करत होते. मात्र, इराणविरुद्धच्या या आठ दिवसांच्या युद्धात हा आकडा कित्येक पटीने वाढला आहे. एआयवरील अवलंबित्व इतके वाढले आहे की, जर तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रमुखांनी (उदा. डारियो अमोदेई) हे तंत्रज्ञान थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तरी अमेरिकन सरकार आणि पेंटागॉन त्याचा वापर करणे सोडणार नाही, इतके ते या यंत्रणेच्या आहारी गेले आहेत.
एआयमुळे युद्धाची गती इतकी वाढली आहे की इराणला प्रत्युत्तर देण्यासाठी वेळच मिळत नाहीये. जेव्हा मानवी विचार संपतात, तिथून एआयची प्रक्रिया सुरू होते. मात्र, या तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात ‘ऑटोनॉमस किलिंग मशीन्स’ (स्वतःहून हत्या करणारी यंत्रे) निर्माण होण्याचा धोकाही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तरीही, सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेसाठी एआय हे इराणविरुद्धचे सर्वात मोठे आणि खात्रीशीर शस्त्र ठरले आहे.
Ans: ही प्रणाली उपग्रह आणि पाळत ठेवणाऱ्या उपकरणांकडून मिळणाऱ्या प्रचंड डेटावर रिअल-टाइम प्रक्रिया करते, शत्रूची लक्ष्ये ओळखते आणि हल्ल्याची अचूक वेळ कमांडर्सना सुचवते.
Ans: क्लॉड एआय बुद्धिमत्तेचे विश्लेषण करते, लक्ष्यांची त्यांच्या धोरणात्मक महत्त्वानुसार क्रमवारी लावते आणि हल्ल्यानंतर झालेल्या हानीचे मूल्यांकन करते.
Ans: एआयमुळे मानवी निर्णयाचा वेळ वाचला असून, अमेरिकेने पहिल्या २४ तासांत १,००० लक्ष्यांवर हल्ले करण्याची अभूतपूर्व गती गाठली आहे, ज्यामुळे शत्रूला सावरायला वेळ मिळत नाही.