Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Government Planning Freeze Button In Upi Banking Apps To Stop Digital Arrest Fraud

डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीला बसणार लगाम! UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये लवकरच मिळणार ‘हे’ बटन

वाढत्या डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणुकीला रोखण्यासाठी केंद्र सरकार UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये 'फ्रीज' बटणाची सुविधा देण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे फसवणूक होताच युझर्सना आपले खाते त्वरित ब्लॉक करता येईल.

Updated On: Jan 22, 2026 | 04:39 PM
डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीला बसणार लगाम! UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये लवकरच मिळणार ‘हे’ बटन
Follow Us:
Follow Us:

 

  • डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीला बसणार लगाम!
  • UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये लवकरच मिळणार ‘हे’ बटन
  • डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय?
डिजिटल अटक फसवणुकीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी सरकारने नवीन तयारी केली आहे. मिळालेल्या अहवालांनुसार, UPI आणि बँकिंग अॅप्समध्ये ‘फ्रीझ’ बटण उपलब्ध असू शकते, जे एकाच टॅपने सर्व खाती गोठवेल. यामुळे पीडिताच्या खात्यातून कोणतेही पेमेंट ट्रान्सफर रोखले जातील. गेल्या वर्षी डिजिटल अटकेची अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली होती, ज्यामध्ये लोकांच्या खात्यांमधून कोट्यवधी रुपये चोरीला गेले होते.

‘फ्रीझ’ बटण म्हणजे काय?

इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, गृह मंत्रालय UPI आणि बँकिंग अॅप्समध्ये ‘फ्रीझ’ किंवा ‘किल स्विच’ बटण प्रदान करण्याचा विचार करत आहे. या बटणाच्या एका टॅपमुळे सर्व बँक आणि UPI पेमेंट एकाच वेळी फ्रीझ केले जातील. हे बटण ग्राहकांच्या UPI किंवा बँकिंग अॅप्समध्ये एकत्रित केले जाऊ शकते. जर एखाद्या पीडिताला फसवणूक झाल्याचा संशय आला तर तो हे बटण सक्रिय करू शकतो आणि त्यांचे सर्व पेमेंट एकाच वेळी फ्रीझ करु शकतो. यामुळे मोठी फसवणूक टाळता येईल.

या बटणावर पेमेंट थांबवण्याचा आणि कुटुंब आणि बँकेशी संपर्क साधण्याचा पर्याय असेल. हे बटण दाबल्याने बँकेला सतर्क केले जाईल, ज्यामुळे धोकादायक पेमेंट ट्रान्सफर टाळण्यास मदत होईल. या बटणाद्वारे एक अलर्ट सिस्टम विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, जे व्यक्तींच्या बँक खात्यांमधील व्यवहार फ्रीझ आणि बँक आणि कुटुंबाला सतर्क करेल.

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

सरकार विमा क्षेत्रातील फसवणूक रोखण्यासाठी देखील तयारी करत आहे. फसव्या विमा पेमेंट रोखण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण पावले उचलू शकते. अशा प्रकरणांना तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंडची सूचना देखील दिली आहे. कोणत्याही फसवणुकीला वापरकर्त्याची चूक म्हणून नव्हे तर संपूर्ण प्रणालीवरचा धोका मानला पाहिजे.

डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय?

जर तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीची माहिती नसेल, तर हॅकर्स पोलिस, कस्टम किंवा आयकर विभागातील अधिकारी असल्याचे भासवतील आणि तुम्हाला पैशाची धमकी देतील. तुम्हाला एक बनावट व्हिडिओ कॉल येतो, जिथे पोलिस किंवा इतर अधिकाऱ्यांच्या वेशात घोटाळेबाज पैसे मागतात. लोक घाबरतात आणि हॅकर्सच्या युक्त्यांना बळी पडतात, ज्यामुळे मोठी फसवणूक होते. हे फ्रीझ बटण केवळ अशा पेमेंटला प्रतिबंधित करणार नाही तर बँकेला देखील सतर्क करेल.

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

Web Title: Government planning freeze button in upi banking apps to stop digital arrest fraud

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 04:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर
1

Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीला बसणार लगाम! UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये लवकरच मिळणार ‘हे’ बटन

डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीला बसणार लगाम! UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये लवकरच मिळणार ‘हे’ बटन

Jan 22, 2026 | 04:39 PM
Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Jan 22, 2026 | 04:22 PM
शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

Jan 22, 2026 | 04:20 PM
Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Jan 22, 2026 | 04:12 PM
 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

Jan 22, 2026 | 04:06 PM
गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

Jan 22, 2026 | 03:55 PM
Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Jan 22, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM