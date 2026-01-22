इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, गृह मंत्रालय UPI आणि बँकिंग अॅप्समध्ये ‘फ्रीझ’ किंवा ‘किल स्विच’ बटण प्रदान करण्याचा विचार करत आहे. या बटणाच्या एका टॅपमुळे सर्व बँक आणि UPI पेमेंट एकाच वेळी फ्रीझ केले जातील. हे बटण ग्राहकांच्या UPI किंवा बँकिंग अॅप्समध्ये एकत्रित केले जाऊ शकते. जर एखाद्या पीडिताला फसवणूक झाल्याचा संशय आला तर तो हे बटण सक्रिय करू शकतो आणि त्यांचे सर्व पेमेंट एकाच वेळी फ्रीझ करु शकतो. यामुळे मोठी फसवणूक टाळता येईल.
या बटणावर पेमेंट थांबवण्याचा आणि कुटुंब आणि बँकेशी संपर्क साधण्याचा पर्याय असेल. हे बटण दाबल्याने बँकेला सतर्क केले जाईल, ज्यामुळे धोकादायक पेमेंट ट्रान्सफर टाळण्यास मदत होईल. या बटणाद्वारे एक अलर्ट सिस्टम विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, जे व्यक्तींच्या बँक खात्यांमधील व्यवहार फ्रीझ आणि बँक आणि कुटुंबाला सतर्क करेल.
सरकार विमा क्षेत्रातील फसवणूक रोखण्यासाठी देखील तयारी करत आहे. फसव्या विमा पेमेंट रोखण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण पावले उचलू शकते. अशा प्रकरणांना तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंडची सूचना देखील दिली आहे. कोणत्याही फसवणुकीला वापरकर्त्याची चूक म्हणून नव्हे तर संपूर्ण प्रणालीवरचा धोका मानला पाहिजे.
जर तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीची माहिती नसेल, तर हॅकर्स पोलिस, कस्टम किंवा आयकर विभागातील अधिकारी असल्याचे भासवतील आणि तुम्हाला पैशाची धमकी देतील. तुम्हाला एक बनावट व्हिडिओ कॉल येतो, जिथे पोलिस किंवा इतर अधिकाऱ्यांच्या वेशात घोटाळेबाज पैसे मागतात. लोक घाबरतात आणि हॅकर्सच्या युक्त्यांना बळी पडतात, ज्यामुळे मोठी फसवणूक होते. हे फ्रीझ बटण केवळ अशा पेमेंटला प्रतिबंधित करणार नाही तर बँकेला देखील सतर्क करेल.
