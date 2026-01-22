Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

रियलमीने मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आपले नवीन Realme Buds Air 8 लाँच करून जोरदार एंट्री केली आहे. प्रीमियम ऑडिओ, दमदार नॉइज कॅन्सलेशन आणि दीर्घ बॅटरी लाइफ यामुळे हे इअरबड्स युजर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरत आहेत.

Updated On: Jan 22, 2026 | 01:12 PM
  • ड्युअल-ड्रायव्हर सिस्टम, हाय-रेझ ऑडिओ सपोर्ट आणि 55dB इंटेलिजेंट अ‍ॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशनमुळे उत्कृष्ट साउंड अनुभव मिळतो.
  • 3D स्पेशियल ऑडिओ, 45ms अल्ट्रा लो लेटन्सी मोड, 6-मायक्रोफोन AI नॉइज रिडक्शन आणि AI व्हॉइस असिस्टंट 2.0 ची सुविधा.
  • ANC बंद असताना 58 तासांपर्यंत प्लेबॅक, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, प्रीमियम लूक आणि IP55 पाणी-धूळ प्रतिरोधक रेटिंग.
रियलमीने त्यांचे नवीन टू वायरलेस इअरबड्, रियलमी बड् एअर ८ लाँच केले आहेत. कंपनीने प्रीमियम ऑडिओ गुणवत्ता, शक्तिशाली नॉइज कॅन्सलेशन आणि दीर्घ बॅटरी लाइफवर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे ते मध्यम श्रेणीच्या विभागात एक मजबूत पर्याय बनले आहेत. त्यांच्याकडे ड्युअल-ड्रायव्हर ऑडिओ सिस्टम आहे, ज्यामध्ये ११ मिमी वूफर आणि ६ मिमी मायक्रो-प्लेन ट्विटर समाविष्ट आहे.

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

यात ड्युअल डीएसी ऑडिओ प्रोसेसिंग आणि हाय प्युरिटी डायफ्राम आहेत, ज्यामुळे संगीत अधिक स्पष्ट आणि संतुलित होते. त्याचे सर्वांत लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे ५५ डीबीपर्यंत इंटेलिजेंट ॲळक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (एएनसी), जे बाह्य आवाज लक्षणीयरीत्या कमी करते. कॉलसाठी, यात ६-मायक्रोफोन एआय नॉइज रिडक्शन सिस्टम आहे, जी स्पष्ट आवाजाची गुणवत्ता सुनिश्चित करते.

३D स्पेशियल ऑडिओ

याला हाय-रेझ ऑडिओ प्रमाणपत्र मिळाले आहे आणि ते LHDC 5.0, LDAC, AAC आणि SBC सारख्या उच्च-गुणवतेच्या ऑडिओ कोडेक्सना समर्थन देते. शिवाय, गेमिंग आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठी यात 45ms अल्ट्रा लो लेटन्सी मोड आहे. इअरबडमध्ये ३डी स्पेशियल ऑडिओ, डायनॅमिक ऑडिओ ट्यूनिंग आणि एआय कॉइस असिस्टंट २.० देखील आहे, जे गूगल जेमिनीवर आधारित आहे आणि लाइव्ह आणि फेस-टू-फेस ट्रान्सलेशन सारखी वैशिष्ट्‌ये देते.

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

दमदार बॅटरीने सुसज्ज

यात ६२ एमएएच बैटरी आणि चार्जिंग केसमध्ये ५३० एमएएच बैटरी आहे. एएनसी बंद असताना, हे इअरबड़ ५८ तासांपर्यंत प्लेबैंक देऊ शकतात, फक्त १० मिनिटांच्या जलद चार्जिगमुळे ११ तासापर्यंत संगीत ऐकता येते. त्याचे भौमितिक कैस आणि बायो-बेस्ड ऑरगॅनिक सिलिकॉन फिनिश त्याला प्रीमियम लूक देते. याव्यतिरिक्त, त्याचे आयपी ५५ रेटिंग ते पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक बनवते.

Published On: Jan 22, 2026 | 01:12 PM

