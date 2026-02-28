Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Major Changes In Rail Gas Banking And Mobile Apps From 1 March 2026 Update Yourself

१ मार्चपासून रेल्वे, गॅस, बँकिंग आणि मोबाईल Apps मध्ये होणार मोठे बदल, काय बदल होणार जाणून घ्या

प्रत्येकी महिन्याच्या 1 तारखेला दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टीत बदल दिसून येतात. जसे की गॅसच्या किमतीत वाढ, रेल्वे तिकीट, बँकिंग नियम आणि मोबाईल अॅप्स - नवीन नियम किंवा अपडेट्स सर्वत्र दिसणार आहेत.

Updated On: Feb 28, 2026 | 12:48 PM
१ मार्चपासून रेल्वे, गॅस, बँकिंग आणि मोबाईल अॅप्समध्ये होणार मोठे बदल, काय बदल होणार जाणून घ्या

१ मार्चपासून रेल्वे, गॅस, बँकिंग आणि मोबाईल अॅप्समध्ये होणार मोठे बदल, काय बदल होणार जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:

१ मार्च २०२६ पासून तुमच्या दैनंदिन जीवनात अनेक मोठे बदल लागू होतील. गॅसच्या किमती, रेल्वे तिकीट, बँकिंग नियम आणि मोबाईल अ‍ॅप्स – नवीन नियम किंवा अपडेट्स सर्वत्र दिसतील. हे बदल तुमच्या खर्चावर, प्रवासावर आणि डिजिटल व्यवहारांवर थेट परिणाम करू शकतात. परंतु जर तुम्ही स्वतःला वेळेवर अपडेट केले तर हे बदल तुमचे जीवन सोपे आणि सुरक्षित करतील. १ मार्चपासून काय बदल होत आहेत आणि त्याचा तुमच्या दैनंदिन जीवनावर कसा परिणाम होईल ते जाणून घेऊया.

एलपीजी गॅस सिलिंडर

स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत अद्याप फारशी वाढ झालेली नाही आणि ती सर्वसामान्यांसाठी स्थिर आहे. मात्र १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत दर महिन्याला किंचित चढ-उतार होतात. गेल्या महिन्यात, त्याची किंमत अंदाजे ४९ ने वाढली आणि मार्चमध्येही थोडासा बदल अपेक्षित आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट्स किंवा केटरिंगशी संबंधित असलेल्यांनी याकडे विशेष लक्ष द्यावे.

शहरापासून गावांपर्यंत Gold Loan ची मागणी गगनाला भिडली, 4 लाख कोटीच्या पार आकडा

रेलवन अ‍ॅपसह सोपे रेल्वे तिकीट

१ मार्च २०२६ पासून, जुने यूटीएस अ‍ॅप बंद केले जाईल आणि त्याऐवजी रेलवन अ‍ॅप वापरला जाईल. आता, केवळ सामान्य आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटेच नाही तर आरक्षण, थेट ट्रेन स्थिती आणि स्थान यासह इतर सर्व वैशिष्ट्ये या अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध असतील.

रेलवन अ‍ॅपसह सामान्य तिकीट बुक करणे देखील खूप सोपे आहे

अ‍ॅप उघडा, जर्नी प्लॅनरमध्ये “अनावश्यक” पर्याय निवडा, तुमचे स्टेशन प्रविष्ट करा आणि ट्रेन प्रकार निवडा (मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट). पेमेंट पूर्ण झाल्यानंतर, तुमचे तिकीट माझे तिकीट विभागात दिसेल आणि आवश्यक असल्यास तुम्ही पीडीएफ देखील डाउनलोड करू शकता. हे अ‍ॅप वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर जाण्याची गरज दूर करते; सर्व काही एकाच ठिकाणाहून केले जाईल.

सिम बंधन आणि डिजिटल फसवणुकीपासून संरक्षण

१ मार्चपासून, व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम आणि सिग्नल सारखे अॅप्स थेट तुमच्या सिमशी जोडले जातील. जर तुम्ही सिम काढून टाकला तर हे अॅप्स काम करणार नाहीत. सिमशिवाय वाय-फाय किंवा इतर नेटवर्कवर त्यांचा वापर करता येणार नाही.

UPI आणि डिजिटल पेमेंट सुरक्षा

फक्त UPI पिन वापरून मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफर करणे आता शक्य होणार नाही. अतिरिक्त बायोमेट्रिक किंवा मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक असेल. यामुळे ऑनलाइन फसवणूक आणि फसवणूक कमी होईल.

बँकिंग आणि किमान शिल्लक नियम

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका १ मार्चपासून किमान शिल्लक आवश्यकता बदलत आहेत. पूर्वी, एका दिवशी कमी शिल्लक राहिल्यास दंड आकारला जात होता; आता, दंड संपूर्ण महिन्याच्या सरासरी शिल्लक रकमेवर आधारित असेल.

CNG, PNG आणि ATF दर

पेट्रोलियम कंपन्या दर महिन्याच्या सुरुवातीला CNG, PNG आणि एअर टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमती बदलतात. मार्चमध्ये हे दर देखील बदलण्याची अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय खात्यांच्या नवीन मालिकेनुसार, २०२२-२३ हे आधार वर्ष असल्याने, २०२५-२६ च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था ७.८% ने वाढली, जी एका वर्षापूर्वी ७.४% होती. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) शुक्रवारी २०२२-२३ या आधार वर्षासह वार्षिक आणि तिमाही राष्ट्रीय लेखा अंदाजांची नवीन मालिका प्रसिद्ध केली.

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदी 2.84 लाखांवर! खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

Web Title: Major changes in rail gas banking and mobile apps from 1 march 2026 update yourself

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 12:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Credit Cards Rewards: घरखर्चावरही रिवॉर्ड देणारी क्रेडिट कार्ड्स; दैनंदिन खर्चावरही कार्डचा फायदा कसा होईल?
1

Credit Cards Rewards: घरखर्चावरही रिवॉर्ड देणारी क्रेडिट कार्ड्स; दैनंदिन खर्चावरही कार्डचा फायदा कसा होईल?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१ मार्चपासून रेल्वे, गॅस, बँकिंग आणि मोबाईल Apps मध्ये होणार मोठे बदल, काय बदल होणार जाणून घ्या

१ मार्चपासून रेल्वे, गॅस, बँकिंग आणि मोबाईल Apps मध्ये होणार मोठे बदल, काय बदल होणार जाणून घ्या

Feb 28, 2026 | 12:48 PM
Shaktipeeth Highway : महामार्गासाठी इंचभरही जमीन देणार नाही; तहसीलदार कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

Shaktipeeth Highway : महामार्गासाठी इंचभरही जमीन देणार नाही; तहसीलदार कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

Feb 28, 2026 | 12:47 PM
कोलकात्यातील हवामानामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या! पावसामुळे भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता…

कोलकात्यातील हवामानामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या! पावसामुळे भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता…

Feb 28, 2026 | 12:43 PM
Israel Attacks Iran: युद्ध पेटले! इस्रायलचा इराणवर विध्वंसक युद्धजन्य हल्ला; तेहरानमध्ये स्फोटांची मालिका अन् आकाशात धुराचे लोट

Israel Attacks Iran: युद्ध पेटले! इस्रायलचा इराणवर विध्वंसक युद्धजन्य हल्ला; तेहरानमध्ये स्फोटांची मालिका अन् आकाशात धुराचे लोट

Feb 28, 2026 | 12:37 PM
Pune Politics: पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय रचनेवरून राजकारण; राष्ट्रवादीचा प्रशासनावर ‘राजकीय’ हेतूचा आरोप

Pune Politics: पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय रचनेवरून राजकारण; राष्ट्रवादीचा प्रशासनावर ‘राजकीय’ हेतूचा आरोप

Feb 28, 2026 | 12:34 PM
Bigg Boss Marathi 6: शॉकिंग Eviction! ‘या’ स्पर्धकाचा प्रवास संपला, नाव आधीच आलं समोर, घरातून कोण बाहेर गेलं? जाणून घ्या…

Bigg Boss Marathi 6: शॉकिंग Eviction! ‘या’ स्पर्धकाचा प्रवास संपला, नाव आधीच आलं समोर, घरातून कोण बाहेर गेलं? जाणून घ्या…

Feb 28, 2026 | 12:25 PM
‘सोशल मीडियाने माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं’ ; २० वर्षीय तरुणीने मार्क झुकरबर्गला खेचलं कोर्टात; नेमकं काय आहे प्रकरण?

‘सोशल मीडियाने माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं’ ; २० वर्षीय तरुणीने मार्क झुकरबर्गला खेचलं कोर्टात; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Feb 28, 2026 | 12:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM