१ मार्चपासून रेल्वे, गॅस, बँकिंग आणि मोबाईल Apps मध्ये होणार मोठे बदल, काय बदल होणार जाणून घ्या

१ मार्च २०२६ पासून तुमच्या दैनंदिन जीवनात अनेक मोठे बदल लागू होतील. गॅसच्या किमती, रेल्वे तिकीट, बँकिंग नियम आणि मोबाईल अॅप्स – नवीन नियम किंवा अपडेट्स सर्वत्र दिसतील. हे बदल तुमच्या खर्चावर, प्रवासावर आणि डिजिटल व्यवहारांवर थेट परिणाम करू शकतात. परंतु जर तुम्ही स्वतःला वेळेवर अपडेट केले तर हे बदल तुमचे जीवन सोपे आणि सुरक्षित करतील. १ मार्चपासून काय बदल होत आहेत आणि त्याचा तुमच्या दैनंदिन जीवनावर कसा परिणाम होईल ते जाणून घेऊया.
स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत अद्याप फारशी वाढ झालेली नाही आणि ती सर्वसामान्यांसाठी स्थिर आहे. मात्र १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत दर महिन्याला किंचित चढ-उतार होतात. गेल्या महिन्यात, त्याची किंमत अंदाजे ४९ ने वाढली आणि मार्चमध्येही थोडासा बदल अपेक्षित आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट्स किंवा केटरिंगशी संबंधित असलेल्यांनी याकडे विशेष लक्ष द्यावे.
१ मार्च २०२६ पासून, जुने यूटीएस अॅप बंद केले जाईल आणि त्याऐवजी रेलवन अॅप वापरला जाईल. आता, केवळ सामान्य आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटेच नाही तर आरक्षण, थेट ट्रेन स्थिती आणि स्थान यासह इतर सर्व वैशिष्ट्ये या अॅपमध्ये उपलब्ध असतील.
अॅप उघडा, जर्नी प्लॅनरमध्ये “अनावश्यक” पर्याय निवडा, तुमचे स्टेशन प्रविष्ट करा आणि ट्रेन प्रकार निवडा (मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट). पेमेंट पूर्ण झाल्यानंतर, तुमचे तिकीट माझे तिकीट विभागात दिसेल आणि आवश्यक असल्यास तुम्ही पीडीएफ देखील डाउनलोड करू शकता. हे अॅप वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर जाण्याची गरज दूर करते; सर्व काही एकाच ठिकाणाहून केले जाईल.
१ मार्चपासून, व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि सिग्नल सारखे अॅप्स थेट तुमच्या सिमशी जोडले जातील. जर तुम्ही सिम काढून टाकला तर हे अॅप्स काम करणार नाहीत. सिमशिवाय वाय-फाय किंवा इतर नेटवर्कवर त्यांचा वापर करता येणार नाही.
फक्त UPI पिन वापरून मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफर करणे आता शक्य होणार नाही. अतिरिक्त बायोमेट्रिक किंवा मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक असेल. यामुळे ऑनलाइन फसवणूक आणि फसवणूक कमी होईल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका १ मार्चपासून किमान शिल्लक आवश्यकता बदलत आहेत. पूर्वी, एका दिवशी कमी शिल्लक राहिल्यास दंड आकारला जात होता; आता, दंड संपूर्ण महिन्याच्या सरासरी शिल्लक रकमेवर आधारित असेल.
पेट्रोलियम कंपन्या दर महिन्याच्या सुरुवातीला CNG, PNG आणि एअर टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमती बदलतात. मार्चमध्ये हे दर देखील बदलण्याची अपेक्षा आहे.