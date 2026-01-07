Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: ‘HEARTROCKER’ रिंग इव्हेंटने जिंकली गेमर्सची मनं! प्रीमियम बंडलसोबत क्लेम करा एक्सक्लूसिव स्किन

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 7 January 2026: फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी सतत नवीन ईव्हेंट आयोजित केले जात आहेत. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्स टास्क पूर्ण करून किंवा स्पिन करून आकर्षक रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकणार आहेत.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:05 AM
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये HEARTROCKER Ring इव्हेंटची धमाकेदार एन्ट्री!
  • खास स्किन आणि बंडल उपलब्ध
  • इव्हेंटमध्ये मिळणार जबरदस्त रिवॉर्ड्स
फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन वर्षाची धमाकेदार सुरुवात झाली आहे. अलीकडेच गेममध्ये इव्हो व्हॉल्ट इव्हेंट ऍक्टिव्ह झाला होता. त्यानंतर आता गेममध्ये प्लेअर्ससाठी हॉर्टरॉकर रिंग इव्हेंट लाइव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना प्रीमियम बंडल प्रमुख रिवॉर्ड म्हणून जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच प्लेअर्सना हार्टरॉकर टोकन, स्पेशल गन आणि कटाना स्किन देखील जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. या रिवॉर्ड्सच्या मदतीने प्लेअर्स त्यांच्या वेपनला नवीन लुक देऊन बंदुकीची ताकद वाढवू शकणार आहेत. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्हाला हॉर्टरॉकर थीम वाले आइटम क्लेम करायचे असतील तर हे गेमिंग आर्टिकल तुमच्यासाठी आवश्यक आहे. आता आम्ही तुम्हाला हार्टरॉकर रिंग इव्हेंटबाबत सर्व माहिती देणार आहोत. तसेच रिवार्ड क्लेम करण्याची पद्धत देखील सांगणार आहोत.

हॉर्टरॉकर रिंग ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सचा हॉर्टरॉकर रिंग इव्हेंट अलीकडेच गेममध्ये लाईव्ह झाला आहे. हा इव्हेंट पुढील 12 दिवसांसाठी गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे. यादरम्यान स्पिन करून प्लेयर्सना हॉर्टरॉकर बंडल क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच हॉर्टरॉकर वेपन स्किन आणि हॉर्टरॉकर टोकन अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

ईव्हेंटमध्ये प्लअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • हार्टरॉकर बंडल
  • FAMAS-हार्टरॉकर
  • कटाना-हार्टरॉकर
  • हार्टरॉकर टोकन

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड खर्च करावे लागणार?

हार्टरॉकर एक लक रॉयल इवेंट आहे. या क्लासी इव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड जिंकण्यासाठी प्लेयर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 20 डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत. 5 वेळ स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 90 डायमंड खर्च करावे लागणार आहे.

स्पिन कसे करावे?

  • तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स ओपन करा.
  • स्टोअर सेक्शनवर जा.
  • वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या हॉर्टरॉकर रिंग इवेंटवर क्लिक करा.
  • आता स्पिन बटणवर टॅप जरा.
  • यानंतर तुम्हाला रिवार्ड जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.
स्पिन करण्यासोबतच प्लेअर्स टोकन एक्सचेंज करून देखील रिवॉर्ड क्लेम करू शकणार आहेक. 200 हॉटरॉकर टोकन एक्सचेंज केल्यानंतर प्लेअर्सना हार्टरॉकर बंडल मिळणार आहे. 150 व 50 टोकन एक्सचेंज केल्यानंतर प्लेअर्सना हार्टरॉकर गन आणि कटाना स्किन मिळणार आहे.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFICMCPSBN9CU
  • FFMCF8XLVNKC
  • FFMC2SJLKXSB
  • FFPLUFBVSLOT
  • FFTILM659TYL
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FF10JA1YZNYN
  • FF11DAKX4WHV
  • FF119MB3PFA5
  • FF11NJN5YS3E
  • FF1164XNJZ2V
  • FFICJGW9NKYT
  • FFPLOJEUFHSI

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Heartrocker ring event started in free fire max players can win premium bundles and exclusive skins tech news marathi

Published On: Jan 07, 2026 | 09:05 AM

