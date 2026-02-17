मध्य रेल्वेची मोठी घोषणा ! अकोलामार्गे धावणार मुंबई-पुणे-नागपूर विशेष रेल्वे; प्रवाशांना फायदा होणार

अकोला : मध्य रेल्वेकडून प्रवाशांच्या सेवेसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत. त्यातच प्रवाशांच्या मागणीनुसार, अकोला मार्गे मुंबई, पुणे आणि नागपूर दरम्यान विशेष गाड्या चालवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे अकोल्याहून मुंबई, पुणे जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-नागपूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट विशेष ट्रेनच्या २ फेऱ्या होणार आहे. विशेष गाड्यांचा तपशिलानुसार ट्रेन क्रमांक ०२१३९ सुपरफास्ट विशेष गुरुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ००.२० वा. सुटेल आणि नागपूर येथे त्याच दिवशी १५.३० वा. पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक ०२१४० सुपरफास्ट विशेष मंगळवारी नागपूर येथून २० वा. सुटेल आणि सीएसएमटी येथे दुसऱ्या दिवशी १३.३० वा. पोहोचेल. या गाडीला दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपूरी, नाशिकरोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा येथे थांबा आहे.
लोकमान्य टिळक टर्मिनस नागपूर-लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) विशेषच्या चार फेऱ्या होणार आहे. ट्रेन क्रमांक ०१०२१ सुपरफास्ट विशेष शनिवार आणि २१ फेबुवारी रोजी एलटीटी येथून ००.५५ वा. सुटेल. ट्रेन क्रमांक ०१०२२ विशेष १४ आणि २१ फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथून २० वा. सुटेल आणि एलटीटी येथे दुसऱ्या दिवशी ११.४५ वा. पोहोचेल. पुणे-नागपूर पुणे सुपरफास्ट विशेषच्या चार फेऱ्या असून ट्रेन क्रमांक ०१४६७ सुपरफास्ट विशेष १३ आणि २० फेब्रुवारी रोजी पुणे येथून दुपारी ३.५० वा. सुटेल आणि नागपूर येथे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६.३० वा. पोहोचेल.
दोन्ही गाड्यांना उरुळी ते वर्ध्यात मिळणार थांबा
सुपरफास्ट विशेष १४ आणि २१ रोजी नागपूर येथून सकाळी ८ वा. सुटेल आणि पुणे येथे त्याच दिवशी रात्री ११.३० वा. पोहोचेल, पुणे नागपूर-पुणे सुपरफास्ट विशेष ट्रेन १८ रोजी पुणे येथून दुपारी ३.५० वा. सुटेल आणि नागपूर येथे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ०६.३० वा. पोहोचेल. सुपरफास्ट विशेष १९ रोजी नागपूर येथून सकाळी ८ वा. सुटेल आणि पुणे येथे त्याच दिवशी रात्री २३.३०वा. पोहोचेल. या दोन्ही गाड्यांना उरुळी, दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा येथे थांबा आहे.
हेदेखील वाचा : Railway Ticket Price Increase : रेल्वेचा प्रवास महागला! आजपासून दरवाढ लागू, सामान्यांच्या खिशाला कात्री