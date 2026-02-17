Latur Crime: हॉस्टेल वादाचे रूपांतर खुनात! 21 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोकसून हत्या

काय घडलं नेमकं?
विक्रम पांचाळ हा लातूरमध्ये शिक्षणासाठी हॉस्टेलवर राहत होता. पुराणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन येथे शिक्षण घेणाऱ्या विध्यार्थ्यांच्या दोन गटांमध्ये किरकोळ कारणावरून हाणामारी झाली. या हाणामारीचा रूपांतर हत्येत झालं. हाणामारीचा रूपांतर विक्रम पांचाळ याच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर आरोपी तरुण घटनास्थळावरून फरार झाले.
या घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलीस ठाणे येथील अधिकारी आणि कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. गंभीर जखमी अवस्थेत विक्रमला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरु असतांनाच त्याचा मृत्यू झाला. पोलीस फरार आरोपींचा शोध घेत असून पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. पोलीस त्यांची चौकशी करत आहे.
परिसरात तणाव
विक्रम पांचाळ तो लातूर जिल्ह्यातील कुंभारवाडी येथील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. तो शिक्षणासाठी हॉस्टेलवर राहत होता. या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. नागिरकांनी घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
लातूरमध्ये घरफोडीचा गुन्हा उघडकीस; दोन सराईत चोरटे अटकेत
लातूर जिल्ह्यात जळकोट पोलिस स्टेशन हद्दीतील धामनगाव येथे रात्रीच्या वेळी झालेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्याचा स्थानिक गुन्हे शाखेने कौशल्यपूर्ण व तांत्रिक तपास करत छडा लावला आहे. या प्रकरणात दोन सराईत चोरट्यांना अटक करून सुमारे ८० हजार रुपयांचा चोरीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. धामनगाव येथील घरफोडीप्रकरणी जळकोट पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे व अप्पर पोलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक सक्रिय करण्यात आले. ७ फेब्रुवारी रोजी पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार दोन संशयित इसमांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्यांच्याकडून पिवळसर रंगाचे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम आढळून आली.
