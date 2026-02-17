Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Faded Wheel Event Is Live In Free Fire Max Players Will Get Chance To Win Winchester Rafael Rage Gun Skin Tech News Marathi

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded wheel ईव्हेंट… विंचेस्टर राफेल रेज गन स्किन मिळणार मोफत, फॉलो करा ‘या’ स्टेप्स

Free Fire MAX Faded Wheel Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये पुन्हा एकदा एका नव्या ईव्हेंटची एंट्री झाली आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्स अनेक आकर्षक रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकणार आहेत. या रिवॉर्ड्सबाबत जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 17, 2026 | 09:08 AM
Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded wheel ईव्हेंट... विंचेस्टर राफेल रेज गन स्किन मिळणार मोफत, फॉलो करा 'या' स्टेप्स

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded wheel ईव्हेंट... विंचेस्टर राफेल रेज गन स्किन मिळणार मोफत, फॉलो करा 'या' स्टेप्स

Follow Us:
Follow Us:
  • नवीन फेडेड व्हील इव्हेंट सुरू
  • इव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेयर्सना 10 रिवॉर्ड्सची लिस्ट मिळणार
  • 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना स्पिन करावे लागणार
फ्री फायर मॅक्समध्ये पुन्हा एकदा एक नवीन फेडेड व्हील इव्हेंट सुरू झाला आहे. हा एक लक रॉयल इव्हेंट आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेयर्सना प्रीमियम Winchester Rafael Rage Gun skin मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेयर्सना 10 रिवॉर्ड्सची लिस्ट मिळणार आहे. प्लेअर्स यापैकी 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात. तर प्लेयर्सना असे दोन रिवॉर्ड निवडावे लागणार आहेत ज्यांची त्यांना गरज नाही. त्यानंतर हे रिवॉर्ड्स लिस्टमधून काढून टाकले जातील. लिस्टमध्ये असलेले इतर 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. सर्व डिटेल्स सविस्तर जाणून घेऊया.

Airtel Postpaid Family Plans: रिचार्ज 1 आणि यूजर्स 4… फॅमिली प्लॅन्समध्ये डेटासह मिळणार एंटरटेनमेंटची मेजवानी! वाचा सविस्तर

फ्री फायर मॅक्स भारताचा एक लोकप्रिय मोबाईल गेमिंग आहे. या गेममध्ये गेल्या काही दिवसांपासून नवीन नवीन ईव्हेंट्स लाईव्ह होत आहेत. या ईव्हेंट्समध्ये सहभागी होऊन प्लेअर्सना अनेक रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. सध्या गेममध्ये एक नवीन फेडेड व्हिल ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये एकूण 10 रिवॉर्ड्स उपलब्ध असतात. मात्र प्लेअर्सना यापैकी केवळ 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळते. प्लेअर्स 8 वेळा स्पिन करून 8 रिवॉर्ड्स मिळवू शकतात. यासाठी इन गेम करंसी डायमंड्स खर्च करावे लागतात.  (फोटो सौजन्य – YouTube)

स्पिनची किंमत

फेडेड व्हिल ईव्हेंटमध्ये 8 वेळा स्पिन केले जाऊ शकते. प्रत्येक स्पिनची किंमत वेगळी आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड्स खर्च करावे लागतात तर दुसऱ्या स्पिनची किंमत 19 डायमंड्स आहेत. तिसऱ्यांदा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 39 डायमंड्स खर्च करावे लागतात. चौथ्या स्पिनची किंमत 69 डायमंड्स, पाचव्या स्पिनची किंमत 99 डायमंड्स आणि सहाव्या स्पिनची किंमत 149 डायमंड्स आहे. सातव्यांदा आणि आठव्यांदा स्पिन करण्यासाठी अनुक्रने 199 डायमंड्स आणि 499 डायमंड्स खर्च करावे लागतात.

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळतात हे रिवॉर्ड्स

  • विंचेस्टर राफेल रेज गन स्किन
  • इंन्हांस हॅमर
  • केपॉप स्टारडम वेपन लूट क्रेट
  • क्यूब फ्रॅगमेंट
  • सुपर लेग पॉकेट
  • स्कायबोराड स्पाइकी स्पाइन
  • टीम बूस्टर
  • बॅकपॅक रोझ रोमान्स

ईव्हेंट अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • ईव्हेंट अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी सर्वात आधी फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या ईव्हेंट सेक्शनवर क्लिक करा.
  • ईथे तुम्हाला फेडेड व्हिल ईव्हेंटचा बॅनर दिसेल.
  • या बॅनरवर क्लिक करून तुम्हाला ईव्हेंट संबंधित इतर डिटेल्स मिळू शकतील.
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: नवा स्मार्टफोन की प्रिमियम फीचर्ससह जुने मॉडेल? तुम्ही कोणाला पसंती देणार?

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FQ9W2E1R7T5Y
  • ​4N8M2XL9R1G3
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FP9O1I5U3Y2T
  • ​B1RK7C5ZL8YT
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FK3J9H5G1F7D
  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​FJI4GFE45TG5
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​FM6N1B8V3C4X
  • ​B6QV3LMK1TP
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​FF6YH3BFD7VT
  • ​FL2K6J4H8G5F
  • ​FR2D7G5T1Y8H
  • ​FFM1VSWCPXN9
  • ​QK82S2LX5Q27
  • ​P3LX6V9TM2QH
  • ​FFWCTKX2P5NQ
  • ​TX4SC2VUNPKF
  • ​RHTG9VOLTDWP
  • ​N7QK5L3MRP9J
  • ​J2QP8M1KVL6V
  • ​E9QH6K4LNP7V
  • ​S5PL7M2LRV8K
  • ​Q8M4K7L2VR9J

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Faded wheel event is live in free fire max players will get chance to win winchester rafael rage gun skin tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 09:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टेक विश्वाला मोठा धक्का! संगणक वैज्ञानिक David J. Farber यांचे निधन, वयाच्या 91 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
1

टेक विश्वाला मोठा धक्का! संगणक वैज्ञानिक David J. Farber यांचे निधन, वयाच्या 91 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

दिल्लीत एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन! भारत बनणार जगाचे AI केंद्र, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
2

दिल्लीत एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन! भारत बनणार जगाचे AI केंद्र, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास

Airtel Postpaid Family Plans: रिचार्ज 1 आणि यूजर्स 4… फॅमिली प्लॅन्समध्ये डेटासह मिळणार एंटरटेनमेंटची मेजवानी! वाचा सविस्तर
3

Airtel Postpaid Family Plans: रिचार्ज 1 आणि यूजर्स 4… फॅमिली प्लॅन्समध्ये डेटासह मिळणार एंटरटेनमेंटची मेजवानी! वाचा सविस्तर

कॉल ड्रॉपला लागणार लगाम! मार्चपासून अपडेट होणार TRAI चे ‘हे’ अ‍ॅप्स, नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव
4

कॉल ड्रॉपला लागणार लगाम! मार्चपासून अपडेट होणार TRAI चे ‘हे’ अ‍ॅप्स, नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dinvishesh : क्रांतिकारकांचे गुरु वस्ताद लहुजी साळवे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 17 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : क्रांतिकारकांचे गुरु वस्ताद लहुजी साळवे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 17 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 17, 2026 | 10:43 AM
‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच करणने उघड केला सदस्यांचा Game Plan, ‘या’ पाच सदस्यांना म्हटले टॉप 5 !

‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच करणने उघड केला सदस्यांचा Game Plan, ‘या’ पाच सदस्यांना म्हटले टॉप 5 !

Feb 17, 2026 | 10:34 AM
Madhyapradesh Crime: आधी प्रेयसीची हत्या, मृतदेहावर अत्याचार, अघोरी कृत्य आणि फोटो….; इंदूरमधील भयानक घटना!

Madhyapradesh Crime: आधी प्रेयसीची हत्या, मृतदेहावर अत्याचार, अघोरी कृत्य आणि फोटो….; इंदूरमधील भयानक घटना!

Feb 17, 2026 | 10:22 AM
याला म्हणतात खरं प्रेम! ‘तूच माझी देवता’ म्हणत पतीने पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधलं तब्बल 60 लाखांचं मंदिर; Video Viral

याला म्हणतात खरं प्रेम! ‘तूच माझी देवता’ म्हणत पतीने पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधलं तब्बल 60 लाखांचं मंदिर; Video Viral

Feb 17, 2026 | 10:16 AM
अतिक्रमणाच्या नावाखाली इतिहासावरच घाला; सांगली-मिरज रेल्वेचा अखेरचा साक्षीदार जमीनदोस्त

अतिक्रमणाच्या नावाखाली इतिहासावरच घाला; सांगली-मिरज रेल्वेचा अखेरचा साक्षीदार जमीनदोस्त

Feb 17, 2026 | 10:15 AM
ZIM vs IRE : झिम्बाब्वेकडे ऑस्ट्रेलियाला बाहेर काढण्यासाठी दोन संधी! आयर्लंडविरुद्ध होणार आज सामना, वाचा सविस्तर

ZIM vs IRE : झिम्बाब्वेकडे ऑस्ट्रेलियाला बाहेर काढण्यासाठी दोन संधी! आयर्लंडविरुद्ध होणार आज सामना, वाचा सविस्तर

Feb 17, 2026 | 10:15 AM
Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का

Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का

Feb 17, 2026 | 10:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM