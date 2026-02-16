AI Impact Expo 2026: AI समिट भारतासाठी ठरणार गेमचेंजर! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज होणार उद्घाटन, वाचा सविस्तर

Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित
70,000 स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळात पसरलेल्या एक्सपोमध्ये ग्लोबल टेक कंपन्या, स्टार्टअप, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार एकत्र येतील. आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमामध्ये 13 देशांचे पवेलियन असणार आहेत, जे एआई इकोसिस्टममधील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे प्रदर्शन करतील. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, जपान, रशिया, युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, स्वित्झर्लंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान आणि आफ्रिका हे देश सहभाग घेणार आहेत. (फोटो सौजन्य – X)
एक्सपोमध्ये 300 हून अधिक सुनियोजित प्रदर्शन पवेलियन आणि थेट प्रात्यक्षिके असतील, जे लोकं, ग्रह आणि प्रगती या थीमवर आधारित असणार आहेत. 600 हून अधिक उच्च-क्षमता असलेले स्टार्टअप्स या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. हे स्टार्टअप्स अशा कार्यरत उपायांचे प्रदर्शन करतील जे आधीच वास्तविक जगात वापरले जात आहेत. इंडिया एआई इम्पॅक्ट एक्सपो 2026 मध्ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसह 25 लाखांहून अधिक लोकं सहभागी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक एआय इकोसिस्टममध्ये भागीदारी वाढवणे आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
इंडिया एआई इम्पॅक्ट एक्सपो 2026 आणि इंडिया एआई इम्पॅक्ट समिटदरम्यान 500 हून अधिक सेशन आयोजित केले जाणार आहेत, ज्यामध्ये 3250 हून अधिक दूरदर्शी स्पीकर्स आणि पॅनल मेंबर्स सहभागी होतील. या सेशनचा उद्देश विविध क्षेत्रांमधील एआयचा परिवर्तनात्मक प्रभाव ओळखणे आणि प्रत्येक जागतिक नागरिकाला एआयचा फायदा व्हावा यासाठी भविष्यातील कृतींवर चर्चा करणे, असा असणार आहे. इंडिया एआई इम्पॅक्ट एक्सपो 2026 आणि इंडिया एआई इम्पॅक्ट समिट दरम्यान अनेक जागतिक नेते आणि उद्योग क्षेत्रातील नेते एकाच मंचावर पाहायला मिळणार आहेत.
शिखर संंमेलन 16 ते 20 फेब्रुवारीपर्यंत भव्य ‘भारत मंडपम’मध्ये आयोजित करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये धोरणकर्ते, उद्योग नेते आणि तंत्रज्ञान नवोन्मेषक एकत्र येतील. हे जागतिक शिखर संमेलन म्हणजेच भारतासाठी केवळ एखाद्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी नाही तर एआय युगातील नियम, मानके आणि संधींना आकार देणारी एक प्रमुख शिल्पकार बनण्याची त्याची इच्छा अधोरेखित करते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणाचा मान राखून फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांच्यासह अनेक जागतिक नेते या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. 45 हून अधिक देशांचे मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळ या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस आणि विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या चर्चेत सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. भारतात आयोजित केल्या जाणाऱ्या या परिषदेत सुंदर पिचाई, सॅम ऑल्टमन, डेमिस हसाबिस, डारियो अमोदेई आणि ब्रॅड स्मिथ सारखे आघाडीचे जागतिक तंत्रज्ञानातील दिग्गज सहभागी होणार आहेत.