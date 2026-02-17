Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tarique Rahman आज घेणार बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ; 'ही' पंरपरा काढणार मोडीत

Tarique Rahman oath Ceremony : आज बीएनपी लीडर तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेणार आहेत. यासाठी भव्य सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले असून जगभारतील १३ देशांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 09:04 AM
Tarique Rahman

(फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

  • तारिक रहमान आज घेणार बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ
  • बीएनपीचा ऐतिहासिक विजय
  • जाणून घ्या भारतातून कोण जाणार?
Tarique Rahman Oath Ceremony : ढाका : बांगलादेशच्या राजकारणासाठी आज ऐतिहासिक आणि निर्णयाक दिन आहे. आज (१७ फेब्रुवारी) तारिक रहमान (Tarique Rahman) बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेणार आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या १३ व्या संसदीय निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनल पार्टीचा (BNP) प्रचंड बहुमतांनी विजय झाला आहे. शेख हसीनाच्या (Sheikh Hasina) पतनानंतर देशात दीड वर्षांनंतर लोकशाही मार्गाने नव्या सरकारची स्थापना होत आहे.

Tarique Rahman चं सरकार बनणार तरी कसं, शपथग्रहण प्रमुखच गायब; गुप्तचर अहवालातून खळबळजनक खुलासा

निवडणुकीत दणदणीत विजय 

१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांच्या अंतरिम सरकारच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या संसदीय निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली बीएनपी पक्षाला संसदीय निवडणुकांमध्ये ३०० जागांपैकी २०९ जागांवर बहुमातांनी विजय मिळवला होता. तर उरलेल्या ६८ जागा जमात-ए-इस्लामीला मिळाल्या आहेत. या बहुमतांवरुन बीएनपीचा एकतर्फी विजय झाल्याचे चित्र यातूनव स्पष्ट होते. देशात राजकीय अस्थिरता आणि हिंसाचारादरम्यान या निवडणुका पार पडल्या.

शपथविधी सोहळा

मीडिया रिपोर्टनुसार, रहमान यांचा शपथविधी सोहळा आज दुपारी ४ वाजता पार पडणार आहे. ढाका येथील जटिया संसदेच्या साउथ प्लाझामध्ये याचे आयोजन करण्यात आले आहे. गेल्या अनेक काळापासून शपथविधी सोहळा बंग भवनमध्ये पार पडत होता, परंतु रहमान यांनी ही परंपरा मोडीत काढली असून संसदेच्या प्रांगणात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. बांगलादेशचे (Bangladesh) राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन तारिक रहमान आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील पद आणि गोपनियतेची शपथ देतील.

या देशांना मिळाले आमंत्रण

रहमान यांच्या सोहळ्याला जगभरातून १३ देशांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये भारतासह, पाकिस्तान, चीन सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, (UAE) कतार, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि भूतान या देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. दक्षिण आशियापासून ते पश्चिम आशियापर्यंतच्या राष्ट्रांना बांगलादेशने एकाच मंचावर एकत्रित आणले असून यामागेच नव्या सरकारची राजनैतिक रणनीती असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भारताकडून कोण उपस्थित राहणार?

या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात जगभरातील प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहे. भारताकडून लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसेच मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू, तुर्कीचे बारिस एकिन्सी आणि श्रीलंकेचे मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिस्सा देखील सोहळ्यासाठी उपस्थित राहतील.

रहमान यांच्यासमोरील आव्हाने

सध्या बांगलादेशची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. तसेच देशांतर्गत राजकारणात देखील अस्थिरता पसरली आहे. यामुळे रहमान यांच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेसमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. त्याच्यासमोर देशात लोकशाही व्यवस्था पुनर्स्थापित करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

बांगलादेशात नव्या पर्वाची सुरुवात! Tarique Rahman च्या शपथविधी सोहळ्याला भारत, पाकसह १३ देशांना आमंत्रण

Published On: Feb 17, 2026 | 09:04 AM

