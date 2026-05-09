आयफोनसारखी डिझाईन अन् 5000mAh बॅटरी… itel च्या नव्या स्मार्टफोनने घातला धुमाकूळ, किंमत केवळ इतकी

itel Zeno 200 Launched: itel ने भारतात नवीन बजेट स्मार्टफोन लाँच केला आहे. आकर्षक डिझाईन, 120Hz डिस्प्ले आणि 5000mAh बॅटरीसह हा स्मार्टफोन कमी किंमतीत सादर करण्यात आला आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 02:17 PM
  • itel Zeno 200 भारतात 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये 10,399 रुपयांत लाँच झाला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले आणि Unisoc T7250 प्रोसेसर देण्यात आला आहे.
  • डिव्हाईसमध्ये 5000mAh बॅटरी, 13MP कॅमेरा आणि Android 15 Go Edition सपोर्ट मिळतो.
itel Smartphone Launched: टेक कंपनी itel ने भारतात itel Zeno 200 हा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने लाँच केलेला नवीन स्मार्टफोन यावर्षी लाँच करण्यात आलेल्या Zeno 100 मॉडेलसह उपलब्ध असणार आहे. नवा स्मार्टफोन सध्या भारतात एका सिंगल रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनची डिझाईन काही प्रमाणात आयफोन सारखी आहे. कंपनीने लाँच केलेला हा नवीन स्मार्टफोन बजेट सेगमेंटमध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहकांना या स्मार्टफोनमध्ये अनेक कमाल फीचर्स मिळणार आहेत.

आईटेल झेनो 200 ची किंमत आणि उपलब्धता

टेक कंपनीने भारतात त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 4GB रॅम आणि 128GB इंटरनल स्टोरेज असलेल्या सिंगल व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. या डिव्हाईसची सुरुवातीची किंमत 10,399 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या टेक फर्मचा नवीनतम झेनो सिरीजचा स्मार्टफोन सध्या अ‍ॅमेझॉनवर 549 रुपयांच्या एक्सचेंज बोनससह उपलब्ध आहे. आईटेल झेनो 200 हा कॉमेट ऑरेंज, मेटिअर टायटॅनियम आणि नाइटली ब्लू या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

आईटेल झेनो 200 चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

आईटेलने लाँच केलेला झेनो 200 एक डुअल सिम स्मार्टफोन आहे, जो अँड्रॉईड 15 (गो एडीशन) वर चालतो. या डिव्हाईसमध्ये 6.75-इंच एचडी+ (720 x 1,600 पिक्सेल) आयपीएस एलसीडी टचस्क्रीन दिली आहे, जी 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सँपलिंग रेट, 16.7 मिलियन कलर्स आणि 590 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करते. कंपनीने असा दावा केला आहे की, या हँडसेटमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP65 रेटिंग आणि MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन आहे.

प्रोसेसर

नव्या आईटेल झेनो 200 मध्ये ऑक्टा-कोर यूनिसोक T7250 चिपसेट दिला आहे, जो 12nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे. हा प्रोसेसर 1.8GHz ची पीक क्लॉक स्पीड देण्याचा दावा करतो. यामध्ये 4GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 128GB इंटरनल स्टोरेज दिले आहे. सुरक्षेसाठी या डिव्हाईसमध्ये फेस अनलॉक सपोर्ट आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर देखील देण्यात आला आहे.

कॅमेरा

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, आईटेल झेनो 200 मध्ये मागील बाजूला f/1.85 अपर्चरवाला सिंगल 13-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो इन्फ्रारेड सेंसरसह येतो. याशिवाय, सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे. हे डिव्हाईस 1080p/30 fps पर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्यास सक्षम आहे.

बॅटरी

लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 5,000mAh बॅटरी दिली आहे. एकदा चार्ज केल्यावर 46 दिवसांपर्यंतचा स्टँडबाय टाइम, 30 तासांपेक्षा जास्त म्युझिक प्लेबॅक किंवा 28 तासांपेक्षा जास्त टॉक टाइम मिळतो, असा दावा केला जातो. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 4G LTE, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ, अल्ट्रालिंक आणि एक USB टाइप-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. itel Zeno 200 ची जाडी 8.29mm असून त्याचे वजन अंदाजे 185 ग्रॅम आहे.

Published On: May 09, 2026 | 02:17 PM

