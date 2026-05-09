उन्हामुळे चेहरा भाजून निघाला आहे? मग बटाट्याच्या रसाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचेमधील जळजळ होईल कमी

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सर्वच महिला स्किन केअरमध्ये बदल करतात. कारण सूर्याची किरण थेट चेहऱ्यावर पडल्यामुळे त्वचेचे नुकसान होण्याची जास्त शक्यता असते. कडक उन्हात कुठेही बाहेर फिरायला गेल्यानंतर त्वचा काळवंडून जाते. चेहऱ्यावर धूळ, माती जमा झाल्यामुळे त्वचेच्या समस्या वाढू लागतात. सूर्याची किरण आणि घाम यांचा त्वचेशी थेट संबंध आल्यामुळे चेहऱ्यावर काळे डाग वाढू लागतात. यासोबतच तेलकट त्वचेवर मोठ्या प्रमाणात पिंपल्स आणि मुरूम येऊन त्वचा पूर्णपणे निस्तेज झाल्यासारखी वाटते. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी फेसपॅक, फेसमास्क किंवा स्किन केअर ट्रीटमेंट करून घेतल्या जातात. पण याचा फारसा परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला उन्हामुळे भाजलेली त्वचा पुन्हा एकदा फ्रेश करण्यासाठी बटाट्याच्या रसाचा कशा पद्धतीने वापर करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये घराबाहेर पडताना सनस्क्रीन लावावे. यामुळे सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून त्वचेचे रक्षण होते आणि त्वचा चमकदार राहण्यास मदत होते. सनस्क्रीन केवळ चेहऱ्यावर लावली जाते, पण हात, मान आणि पायांच्या त्वचेची काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळे चेहऱ्यावर सनस्क्रीन न लावता संपूर्ण हातांवर आणि मानेवर सनस्क्रीन लावावे.दिवसभर उन्हात जास्त वेळ बाहेर फिरल्यामुळे चेहऱ्यावर धूळ, माती तशीच साचून राहते, ज्याच्या परिणामामुळे त्वचेवर मोठे मोठे पिंपल्स येतात.
तेलकट त्वचेवर पिंपल्स येऊ नये म्हणून बाहेरून जाऊन आल्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून घ्यावी. चेहरा व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतल्यास त्वचेच्या छिद्रांमध्ये साचलेली घाण बाहेर पडून जाते. दिवसभरातून दोनदाच सौम्य फेसवॉश वापरून त्वचा स्वच्छ धुवावी. चेहऱ्यावर जास्त वेळा साबण किंवा फेसवॉश लावू नये. यामुळे त्वचा कोरडी पडते आणि चेहरा रखरखीत दिसू लागतो.
चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील पदार्थांचा वापर करून फेसपॅक तयार करावा. यासाठी वाटीमध्ये दही, बेसन, टोमॅटो, काकडीचा रस एकत्र करून पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावून काहीकाळ तशीच ठेवा. त्यानंतर १५ ते २० मिनिट चेहऱ्यावर ठेवल्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा फेसपॅक चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचेवरील टॅनिंग कमी होण्यासोबतच त्वचा उजळदार होईल. याशिवाय गर्मीमुळे त्वचेमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी चेहऱ्यावर बटाट्याचा रस लावावा.