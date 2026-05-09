Drug Cartels : ट्रम्पचा ‘किलर’ प्लॅन! पॅसिफिक महासागरात अमली पदार्थांच्या संशयित बोटीवर हल्ला; 2 जण ठार, एकाचा शोध सुरू

US Military Strike Pacific Ocean 2026 : जागतिक सुरक्षा आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात अमेरिकेने (America) आतापर्यंतची सर्वात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पूर्व पॅसिफिक महासागराच्या निळ्याशार पाण्यावर नुकताच एक थरारक लष्करी सामना पाहायला मिळाला. अमेरिकन लष्कराने एका संशयित ड्रग्ज बोटीला लक्ष्य करत आपल्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी हल्ला चढवला. या भीषण कारवाईत दोन तस्करांचा जागीच मृत्यू झाला असून, एका बेपत्ता व्यक्तीसाठी समुद्रात शोधमोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
अमेरिकेच्या ‘सदर्न कमांड’ने (US Southern Command) या संपूर्ण कारवाईचा एक अंगावर शहारे आणणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की, संशयित बोट समुद्रातून वेगाने जात असताना अमेरिकन लष्कराच्या हल्ल्यामुळे त्या बोटीचा अक्षरशः गोळा होतो. एका प्रचंड स्फोटानंतर आगीच्या ज्वाला आकाशात उंच उठतात आणि काही क्षणातच ती बोट समुद्राच्या तळाला जाते. या घटनेने हे स्पष्ट केले आहे की, आता अमेरिका केवळ गस्त घालणार नाही, तर थेट प्रहार करणार आहे.
ही कारवाई केवळ योगायोग नसून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखलेल्या एका मोठ्या रणनीतीचा भाग आहे. ट्रम्प यांनी नुकतीच एका नवीन दहशतवादविरोधी आणि अमली पदार्थ विरोधी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या रणनीतीचे मुख्य उद्दिष्ट ‘वेस्टर्न हेमिस्फिअर’ (पश्चिमि गोलार्ध) मधील धोकादायक ड्रग्ज कार्टेल्सना पूर्णपणे नष्ट करणे हे आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अमली पदार्थांच्या तस्करीला ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोका’ घोषित केले असून, यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू असलेल्या अशा विविध कारवायांमध्ये आतापर्यंत किमान १९३ लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
The U.S. military’s latest strike on an alleged drug-trafficking boat in the eastern Pacific Ocean killed two men Friday while leaving one survivor. https://t.co/6ksACpvWOc — CBS News (@CBSNews) May 9, 2026
एकीकडे अमेरिकेची ही कारवाई यशस्वी मानली जात असली, तरी दुसरीकडे काही प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. लष्कराने आतापर्यंत या बोटींवर नेमके कोणते आणि किती अमली पदार्थ होते, याचे ठोस पुरावे सार्वजनिक केलेले नाहीत. असे असूनही, ट्रम्प प्रशासन लॅटिन अमेरिकेतील देशांच्या नेत्यांवर सातत्याने दबाव आणत आहे. या आंतरराष्ट्रीय टोळ्या संपूर्ण जगासाठी कर्करोग बनल्या असून, त्यांना संपवण्यासाठी सर्व देशांनी अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमेत सामील व्हावे, असे आवाहन ट्रम्प यांनी केले आहे.
हल्ल्यानंतर बोटीवरील एक व्यक्ती जीव वाचवण्यासाठी समुद्रात उडी मारल्याचे समजते. या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी अमेरिकन तटरक्षक दल (US Coast Guard) आणि नौदलाची विमाने तैनात करण्यात आली आहेत. लॅटिन अमेरिकेच्या सागरी हद्दीत सुरू असलेली ही लष्करी मोहीम आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. या एका कारवाईमुळे जागतिक ड्रग्ज बाजारात मोठी खळबळ उडाली असून, तस्करांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
Ans: हा हल्ला पूर्व पॅसिफिक महासागरात अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या संशयित बोटीवर करण्यात आला.
Ans: या भीषण लष्करी कारवाईत २ जण ठार झाले असून १ जण बेपत्ता आहे.
Ans: ड्रग्ज कार्टेल्सना दहशतवादी संघटना मानून त्यांना लष्करी बळाने पूर्णपणे नष्ट करणे, हे ट्रम्प प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.