Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Military Strike Drug Smuggling Boat Pacific Ocean Video 2026

Drug Cartels : ट्रम्पचा ‘किलर’ प्लॅन! पॅसिफिक महासागरात अमली पदार्थांच्या संशयित बोटीवर हल्ला; 2 जण ठार, एकाचा शोध सुरू

US Military Strike : पूर्व पॅसिफिक महासागरात अमली पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या एका संशयित बोटीवर अमेरिकेच्या लष्कराने केलेल्या छाप्यात दोन जण ठार झाले आणि मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले.

Updated On: May 09, 2026 | 02:11 PM
us military strike drug smuggling boat pacific ocean video-2026

अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात अमेरिकेचा लष्करी हल्ला! समुद्रात अमली पदार्थांच्या संशयित बोटीवर हल्ला, २ जण ठार, १ जणाचा शोध सुरू ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • समुद्रात लष्करी थरार
  • ट्रम्प प्रशासनाचा ‘मास्टर प्लॅन’
  • भीषण स्फोटाचा व्हिडिओ व्हायरल

US Military Strike Pacific Ocean 2026 : जागतिक सुरक्षा आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात अमेरिकेने (America) आतापर्यंतची सर्वात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पूर्व पॅसिफिक महासागराच्या निळ्याशार पाण्यावर नुकताच एक थरारक लष्करी सामना पाहायला मिळाला. अमेरिकन लष्कराने एका संशयित ड्रग्ज बोटीला लक्ष्य करत आपल्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी हल्ला चढवला. या भीषण कारवाईत दोन तस्करांचा जागीच मृत्यू झाला असून, एका बेपत्ता व्यक्तीसाठी समुद्रात शोधमोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

डोळ्यांचे पाते लवते न लवते तोच स्फोट!

अमेरिकेच्या ‘सदर्न कमांड’ने (US Southern Command) या संपूर्ण कारवाईचा एक अंगावर शहारे आणणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की, संशयित बोट समुद्रातून वेगाने जात असताना अमेरिकन लष्कराच्या हल्ल्यामुळे त्या बोटीचा अक्षरशः गोळा होतो. एका प्रचंड स्फोटानंतर आगीच्या ज्वाला आकाशात उंच उठतात आणि काही क्षणातच ती बोट समुद्राच्या तळाला जाते. या घटनेने हे स्पष्ट केले आहे की, आता अमेरिका केवळ गस्त घालणार नाही, तर थेट प्रहार करणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Space Mystery: पेंटागॉनचा ‘पँडोरा बॉक्स’! Aliens आणि UFO फाईल्समधील ‘त्या’ 161 कागदपत्रांनी जग हादरले; काय आहे चंद्रावरील रहस्य?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची नवी दहशतवादविरोधी रणनीती

ही कारवाई केवळ योगायोग नसून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखलेल्या एका मोठ्या रणनीतीचा भाग आहे. ट्रम्प यांनी नुकतीच एका नवीन दहशतवादविरोधी आणि अमली पदार्थ विरोधी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या रणनीतीचे मुख्य उद्दिष्ट ‘वेस्टर्न हेमिस्फिअर’ (पश्चिमि गोलार्ध) मधील धोकादायक ड्रग्ज कार्टेल्सना पूर्णपणे नष्ट करणे हे आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अमली पदार्थांच्या तस्करीला ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोका’ घोषित केले असून, यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू असलेल्या अशा विविध कारवायांमध्ये आतापर्यंत किमान १९३ लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

credit – social media and Twitter

पुराव्यांचा अभाव आणि वाढता आंतरराष्ट्रीय दबाव

एकीकडे अमेरिकेची ही कारवाई यशस्वी मानली जात असली, तरी दुसरीकडे काही प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. लष्कराने आतापर्यंत या बोटींवर नेमके कोणते आणि किती अमली पदार्थ होते, याचे ठोस पुरावे सार्वजनिक केलेले नाहीत. असे असूनही, ट्रम्प प्रशासन लॅटिन अमेरिकेतील देशांच्या नेत्यांवर सातत्याने दबाव आणत आहे. या आंतरराष्ट्रीय टोळ्या संपूर्ण जगासाठी कर्करोग बनल्या असून, त्यांना संपवण्यासाठी सर्व देशांनी अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमेत सामील व्हावे, असे आवाहन ट्रम्प यांनी केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Crimes: ज्याच्या नावाने सीरिया थरथरायचा, ‘त्या’ जनरलला नव्या सरकारने फरफटत नेले; अंगावर काटा आणणारा गुन्ह्यांचा पाढा

रेस्क्यू ऑपरेशन आणि पुढील पावले

हल्ल्यानंतर बोटीवरील एक व्यक्ती जीव वाचवण्यासाठी समुद्रात उडी मारल्याचे समजते. या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी अमेरिकन तटरक्षक दल (US Coast Guard) आणि नौदलाची विमाने तैनात करण्यात आली आहेत. लॅटिन अमेरिकेच्या सागरी हद्दीत सुरू असलेली ही लष्करी मोहीम आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. या एका कारवाईमुळे जागतिक ड्रग्ज बाजारात मोठी खळबळ उडाली असून, तस्करांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने हा लष्करी हल्ला कोठे केला?

    Ans: हा हल्ला पूर्व पॅसिफिक महासागरात अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या संशयित बोटीवर करण्यात आला.

  • Que: या कारवाईत किती लोक ठार झाले?

    Ans: या भीषण लष्करी कारवाईत २ जण ठार झाले असून १ जण बेपत्ता आहे.

  • Que: ट्रम्प प्रशासनाची नवीन रणनीती काय आहे?

    Ans: ड्रग्ज कार्टेल्सना दहशतवादी संघटना मानून त्यांना लष्करी बळाने पूर्णपणे नष्ट करणे, हे ट्रम्प प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

Web Title: Us military strike drug smuggling boat pacific ocean video 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 02:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?
1

US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?

Trump China Visit : ‘… ते माझा आदर करतात’, चीन दौऱ्यापूर्वी ट्रम्प यांचा मोठा दावा; तैवानच्या सुरक्षेबाबत मोठे विधान
2

Trump China Visit : ‘… ते माझा आदर करतात’, चीन दौऱ्यापूर्वी ट्रम्प यांचा मोठा दावा; तैवानच्या सुरक्षेबाबत मोठे विधान

Trump Assassination Attempt : ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी नवा ट्विस्ट; आरोपीने नाकारला गुन्हा, आता पुढे काय?
3

Trump Assassination Attempt : ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी नवा ट्विस्ट; आरोपीने नाकारला गुन्हा, आता पुढे काय?

परिस्थिती गंभीर! Modi चं आवाहन, Trump चा निर्णय, कच्च्या तेलाच्या किमती करणार मार्केटवर तिहेरी परिणाम? आता…
4

परिस्थिती गंभीर! Modi चं आवाहन, Trump चा निर्णय, कच्च्या तेलाच्या किमती करणार मार्केटवर तिहेरी परिणाम? आता…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video

अश्लीलतेचा कळस! भर मॅचमध्ये ‘तो’ इशारा करणे Tim David ला पडले महागात; पहा Viral Video

May 12, 2026 | 03:59 PM
8 लाखांच्या बजेटमध्ये येणार Tata Kuno EV? दमदार रेंजसह Creta आणि Nexon ला देणार टक्कर

8 लाखांच्या बजेटमध्ये येणार Tata Kuno EV? दमदार रेंजसह Creta आणि Nexon ला देणार टक्कर

May 12, 2026 | 03:56 PM
Devendra Fadnavis News: राज्यातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Devendra Fadnavis News: राज्यातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 12, 2026 | 03:47 PM
UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..

UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..

May 12, 2026 | 03:45 PM
LPG सबसिडीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय? आता ‘इतकं’ उत्पन्न असणाऱ्यांना स्वस्त Cylinder मिळणार नाही?

LPG सबसिडीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय? आता ‘इतकं’ उत्पन्न असणाऱ्यांना स्वस्त Cylinder मिळणार नाही?

May 12, 2026 | 03:44 PM
Summer Recipe : घरच्या घरी मार्केटसारखी ‘चोकोबार आईस्क्रीम’ बनवायचीये? शेफ कुणालने शेअर केली खास रेसिपी

Summer Recipe : घरच्या घरी मार्केटसारखी ‘चोकोबार आईस्क्रीम’ बनवायचीये? शेफ कुणालने शेअर केली खास रेसिपी

May 12, 2026 | 03:42 PM
तेजश्री प्रधान आणि राकेश बापटचं लग्न ? अभिनेत्याने सांगितला तो किस्सा म्हणाला नातेवाईक देखील….

तेजश्री प्रधान आणि राकेश बापटचं लग्न ? अभिनेत्याने सांगितला तो किस्सा म्हणाला नातेवाईक देखील….

May 12, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM
Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

May 11, 2026 | 08:09 PM
Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

May 11, 2026 | 08:01 PM
Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

May 11, 2026 | 07:57 PM
Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

May 11, 2026 | 07:35 PM
Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

May 11, 2026 | 07:19 PM
Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

May 11, 2026 | 05:19 PM