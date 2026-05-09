5,300mAh बॅटरी आणि तगडा प्रोसेसर... नव्या Honor ने उडवली सर्वांची झोप, किंमत खिशाला परवडणारी

कंपनीने नवीन हॉनर प्ले 70 सी स्मार्टफोन 4GB रॅम+ 64GB स्टोरेज, 4GB रॅम+ 128GB आणि 6GB रॅम+ 128GB स्टोरेज या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. कंपनीच्या 4GB रॅम+ 64GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिअंटची किंमत CNY 599 म्हणजेच सुमारे 9,000 रुपये ठेवली आहे. तर 4GB रॅम+ 128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 699 म्हणजेच सुमारे 10 हजार रुपये आणि 6GB रॅम+ 128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 799 म्हणजेच सुमारे 12 हजार रुपये ठेवली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन लेक ब्लू, मूनलिट सिल्वर आणि इंक रॉक ब्लॅक कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – X)
नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, हॉनर प्ले 70 सी मध्ये 6.75-इंच एचडी+ टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 90Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील दिला आहे. हा डिस्प्ले 16.7 मिलियनपर्यंत कलरला सपोर्ट करतो. फोनमध्ये अँड्रॉईड 15 वर बेस्ड मॅजिकओएस 9.0 दिला आहे. लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हेलियो जी 81 अल्ट्रा प्रोसेसर दिला आहे. यासोबतच फोनमध्ये एआरएम माली-जी52 एमसी2 जीपीयू, 6GB पर्यंत रॅम आणि 128GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज दिले आहे.
फोटोग्राफीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये, f/2.2 अपर्चरवाला 13-मेगापिक्सेचा रियर कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये, f/2.2 अपर्चर वाला 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. याशिवाय या डिव्हाईसमध्ये एक्सेलेरोमीटर, ग्रेविटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर आणि प्रॉक्सिमिटी सेंसर सारखे अनेक सेंसर देखील देण्यात आले आहेत. फोनमध्ये ब्लूटूथ, 3.5mm ऑडियो जॅक, जीपीएस, एजीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आणि BeiDou सारखे अनेक कनेक्टिविटी ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत. हॉनर डिव्हाईसमध्ये 5,300mAh बॅटरी दिली आहे, जी एकदा चार्ज केल्यावर ती 14 तासांपर्यंत स्क्रोलिंग आणि 10 तासांपर्यंत व्हिडिओ कॉलिंगचा वेळ देते असा दावा केला जातो.