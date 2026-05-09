Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Central Government Order Salary To Contract Workers By 7th Of Every Month See More Detials

Contract Workers Salary: 7 तारीख उलटली तरी पगार नाही? आता ठेकेदाराची खैर नाही; केंद्र सरकारचा नवा नियम लागू

केंद्र सरकारने विविध मंत्रालये, विभाग, सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी आणि outsourced नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे वेळेवर वाटप करण्याबाबत कडक निर्देश जारी केले आहेत.

Updated On: May 09, 2026 | 01:45 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • वेतनाचे वेळेवर वाटपबाबत कडक निर्देश
  • आता ठेकेदाराची खैर नाही
  • Labour Code जारी केल्यानंतर सक्ती
New Labour Code : केंद्र सरकारने विविध मंत्रालये, विभाग, सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी आणि outsourced नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे वेळेवर वाटप करण्याबाबत कडक निर्देश जारी केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या Department of Expenditure स्पष्ट केले आहे की, वेतन आणि मजुरीच्या वाटपात होणारा कोणताही निष्काळजीपणा यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही. नेमका कोणता नवीन नियन लागू केला आहे. हा नियम मोडल्यास काय परिणाम होतील? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.

Multibagger Stocks: वर्षभरात पैशांचा पाऊस, या 5 शेअर्सनी दिला 200% पर्यंत Return, तुमच्याकडे आहेत का हे मल्टीबॅगर स्टॉक?

केंद्र सरकारकडून कोणते निर्देश?

सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, सर्व कंत्राटी कंपन्या आणि कंत्राटदारांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहित मुदतीमध्येच अदा करणे अनिवार्य आहे. आता प्रत्येक महिन्याचे वेतन, त्यापुढील महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत अदा करणे बंधनकारक असेल. हे वेतन Bank Transfer किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारेच अदा करणे आवश्यक आहे. केंद्राने जारी केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, जर एखाद्या कंत्राटदाराने वेळेवर पगार दिला नाही, तर संबंधित सरकारी विभाग तो पगार थेट कर्मचाऱ्यांना अदा करेल. त्यानंतर, सदर कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई सुरू केली जाईल आणि त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये देखील टाकले जाऊ शकते. वारंवार नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास, त्या कंत्राटदारावर केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये काम करण्यावर बंदी घातली जाऊ शकते. परिणामी, त्या कंत्राटदाराला कंत्राटी तत्त्वावर कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्यास मनाई केली जाईल.

DDOs कडून महिन्याला तपासणी

कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन वेळेवर मिळाले आहे की नाही, याची दरमहा खात्री करावी; असे निर्देश शासनाने सर्व ‘ ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर’ DDOs दिले आहेत. तसेच, ‘GeM’ आणि ‘PFMS’ या पोर्टलवरून Reports तयार करून, या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘आउटसोर्स’ केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आवश्यक असलेला अर्थसंकल्प आणि निधी आगाऊच सुरक्षित करून ठेवणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. ‘GeM’ किंवा इतर माध्यमांतून करण्यात आलेल्या करारांच्या बाबतीत, संपूर्ण कराराच्या कालावधीसाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण रक्कम राखून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Labour Code जारी केल्यानंतर सक्ती

शासनाने विद्यमान २९ कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार केलेल्या चार नवीन Labour Codes दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून अंमलात आणल्या आहेत. या संहितांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या परिस्थितीबाबत त्यांना अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या तरतुदींअंतर्गत, केवळ वेतनाचे वेळेवर वाटप सुनिश्चित करण्यासाठीच नव्हे, तर Overtime नियम आणि त्यासंबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणारे वेळेचे निकष स्पष्ट करण्यासाठीही आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

iPhone Slow Update: ॲपलच्या नवीन अपडेटमध्ये Virus? नेमका का होतोय आयफोन स्लो? खरं कारण आलं समोर

Web Title: Central government order salary to contract workers by 7th of every month see more detials

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..
1

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल
2

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?
3

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

May 18, 2026 | 07:30 AM
Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM