Nandurbar Crime: नदीकाठी सुरू होता हातभट्टीचा अड्डा; पोलिसांनी टाकली धाड आणि १.५९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नंदुरबारात हातभट्टी अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा टाकून १.५९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तर मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रकमधून १ कोटींची अवैध दारू जप्त करून चालकाला अटक करण्यात आली.

Updated On: May 09, 2026 | 01:56 PM
  • शिरूड परिसरात हातभट्टी अड्ड्यावर छापा टाकून हजारो लिटर वॉश जप्त.
  • मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रकमधून १ कोटी रुपयांची दारू जप्त.
  • राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने चालकाला अटक करून तपास सुरू केला.
नंदुरबार: नंदुरबार जिल्ह्यात पोलिसांनी शहादा तालुक्यात एका हातभट्टी अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा मारला आहे. या छाप्यात पोलिसांनी जवळपास १ लाख ५९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केल आहे. यामध्ये २ हजार लीटर सडका वाश, हातभट्टी दारू, लोखंडी ड्रम लोखंडी साहित्य जप्त केल आहे. शिरूड परिसरात नदीकाठी दारू बनवण्याचं काम सुरू होत. अचानक पोलिसांनी या ठिकाणी छापा मारला आणि त्यांनी यामध्ये १ लाख ५९ हजार ५०० रुपयांचा माल जप्त केला आहे जेव्हा पोलिसांनी धाड टाकली तेव्हा आरोपी इथून पळून गेले. मात्र पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. घटनेतील आरोपींवर कारवाई केली जाणार आहे.

मुंबई गोवा महामार्गावर इन्सुली टोल प्लाझाजवळ मोठी कारवाई 

मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात आली आहे. यामध्ये जवळपास १ कोटी रुपयांचा माल हस्तगत करण्यात आला आहे. मुंबईवरून गोव्याच्या दिशेने हा माल जात होता. मात्र अधिक माहीती मिळताच इन्सुली टोल नाक्याजवळ ही कारवाई करण्यात आली आहे. १ कोटी ३ लाख रुपयांची दारू तर २० लाखाचा ट्रक असा माल जप्त करण्यात आळ आहे. लाकडी पेट्यांमधून लपवून हा माल घेवून जात होते. जेव्हा माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली तेव्हा त्यांनी थेट कारवाई केली. यामधील चालक पंकज व्यास यांना अटक करण्यात आली आहे. अधिकचा तपास हा करत आहेत. गोव्या वरून माल हा मुंबई मध्ये कुठे जाणार होते. कुठून हा सगळा माल पुरवला जातो. याचे कनेक्शन काय आहे? या सगळ्यांचा तपास हे आता करत आहे. महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९९४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हा पोलीस करत आहेत. इन्सुली टोलणक्यावर ही कारवाई करताना लाकडी पेट्या आढळून आल्या. या पेट्यामध्ये हा माल लपवण्यात आला होता.

Frequently Asked Questions

  • Que: नंदुरबारात काय कारवाई झाली?

    Ans: पोलिसांनी हातभट्टी अड्ड्यावर छापा टाकून १.५९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.

  • Que: मुंबई-गोवा महामार्गावर काय जप्त झाले?

    Ans: ट्रकमधून १ कोटी रुपयांची अवैध दारू आणि ट्रक जप्त करण्यात आला.

  • Que: या प्रकरणात कोणाला अटक झाली?

    Ans: ट्रक चालक पंकज व्यास यांना अटक करण्यात आली.

