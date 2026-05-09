Nandurbar Crime: नदीकाठी सुरू होता हातभट्टीचा अड्डा; पोलिसांनी टाकली धाड आणि १.५९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

मुंबई गोवा महामार्गावर इन्सुली टोल प्लाझाजवळ मोठी कारवाई
मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात आली आहे. यामध्ये जवळपास १ कोटी रुपयांचा माल हस्तगत करण्यात आला आहे. मुंबईवरून गोव्याच्या दिशेने हा माल जात होता. मात्र अधिक माहीती मिळताच इन्सुली टोल नाक्याजवळ ही कारवाई करण्यात आली आहे. १ कोटी ३ लाख रुपयांची दारू तर २० लाखाचा ट्रक असा माल जप्त करण्यात आळ आहे. लाकडी पेट्यांमधून लपवून हा माल घेवून जात होते. जेव्हा माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली तेव्हा त्यांनी थेट कारवाई केली. यामधील चालक पंकज व्यास यांना अटक करण्यात आली आहे. अधिकचा तपास हा करत आहेत. गोव्या वरून माल हा मुंबई मध्ये कुठे जाणार होते. कुठून हा सगळा माल पुरवला जातो. याचे कनेक्शन काय आहे? या सगळ्यांचा तपास हे आता करत आहे. महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९९४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हा पोलीस करत आहेत. इन्सुली टोलणक्यावर ही कारवाई करताना लाकडी पेट्या आढळून आल्या. या पेट्यामध्ये हा माल लपवण्यात आला होता.
Ans: पोलिसांनी हातभट्टी अड्ड्यावर छापा टाकून १.५९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.
